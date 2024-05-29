Фонтан Четырёх Рек – экскурсии в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Фонтан Четырёх Рек» в Риме на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
640 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
Начало: Метро Circo Massimo
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
25 за человека
Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
147 отзывов
Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
Начало: Piazza Venezia, монумент Vittoriano
Расписание: Ежедненевно
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
40 за человека
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
Начало: Площадь Венеции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 77 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
    Я была на обзооной экскурсии, все сложилось. Замечательный гид Анна, туристы умницы, информация в голове осталась. Все хорошо, буду рекомендовать. Удачи.
  • Д
    Дмитрий
    28 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
    Отличная экскурсия, классный гид Адам, он безумно любит свою работу, было очень интересно и весело, огромное спасибо Адаму!!!
  • Л
    Леонид
    26 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
    Очень интересно. Нам понравилось. Гид супер! Адам спасибо большое!
  • Б
    Беата
    11 мая 2024
    Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
    Благодарю гида Светлану за замечательную экскурсию по самым главным местам Рима! Было очень интересно и познавательно
  • S
    Svetlana
    20 июня 2023
    Рим: 30 веков за 4 часа
    Спасибо Ольге за чудесную экскурсию! Спасибо за чуткое отношение, ответы на множество вопросов и рекомендации. Теперь будучи в Риме, мы точно знаем к кому обратиться, чтобы познавательно и интересно провести время!:)
  • Т
    Татьяна
    21 апреля 2023
    В поисках Бернини
    Наталия провела очень интересную экскурсию.
  • А
    Анастасия
    4 марта 2023
    Рим: 30 веков за 4 часа
    Спасибо за экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    29 октября 2022
    Рим: 30 веков за 4 часа
    Ольга, большое спасибо за экскурсию! Нашли хорошую таверну:) И причём с интернетом)
  • T
    Tatiana
    24 июля 2022
    В поисках Бернини
    Все понравилось, время пролетело незаметно, много интересной информации, рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Фонтан Четырёх Рек»

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  1. Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
  2. Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
  3. Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Фонтан Четырёх Рек" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 77. Туристы уже оставили гидам 787 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Фонтан Четырёх Рек», 787 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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