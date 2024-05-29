1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
Начало: Метро Circo Massimo
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€25 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
Начало: Piazza Venezia, монумент Vittoriano
Расписание: Ежедненевно
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
Начало: Площадь Венеции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €77 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина29 мая 2024Я была на обзооной экскурсии, все сложилось. Замечательный гид Анна, туристы умницы, информация в голове осталась. Все хорошо, буду рекомендовать. Удачи.
- ДДмитрий28 мая 2024Отличная экскурсия, классный гид Адам, он безумно любит свою работу, было очень интересно и весело, огромное спасибо Адаму!!!
- ЛЛеонид26 мая 2024Очень интересно. Нам понравилось. Гид супер! Адам спасибо большое!
- ББеата11 мая 2024Благодарю гида Светлану за замечательную экскурсию по самым главным местам Рима! Было очень интересно и познавательно
- SSvetlana20 июня 2023Рим: 30 веков за 4 часаСпасибо Ольге за чудесную экскурсию! Спасибо за чуткое отношение, ответы на множество вопросов и рекомендации. Теперь будучи в Риме, мы точно знаем к кому обратиться, чтобы познавательно и интересно провести время!:)
- ТТатьяна21 апреля 2023В поисках БерниниНаталия провела очень интересную экскурсию.
- ААнастасия4 марта 2023Рим: 30 веков за 4 часаСпасибо за экскурсию!
- ТТатьяна29 октября 2022Рим: 30 веков за 4 часаОльга, большое спасибо за экскурсию! Нашли хорошую таверну:) И причём с интернетом)
- TTatiana24 июля 2022В поисках БерниниВсе понравилось, время пролетело незаметно, много интересной информации, рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Фонтан Четырёх Рек»
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Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
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