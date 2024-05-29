И Ирина Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима Я была на обзооной экскурсии, все сложилось. Замечательный гид Анна, туристы умницы, информация в голове осталась. Все хорошо, буду рекомендовать. Удачи.

Д Дмитрий Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима Отличная экскурсия, классный гид Адам, он безумно любит свою работу, было очень интересно и весело, огромное спасибо Адаму!!!

Л Леонид Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима Очень интересно. Нам понравилось. Гид супер! Адам спасибо большое!

Б Беата Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе Благодарю гида Светлану за замечательную экскурсию по самым главным местам Рима! Было очень интересно и познавательно

S Svetlana Рим: 30 веков за 4 часа Спасибо Ольге за чудесную экскурсию! Спасибо за чуткое отношение, ответы на множество вопросов и рекомендации. Теперь будучи в Риме, мы точно знаем к кому обратиться, чтобы познавательно и интересно провести время!:)

Т Татьяна В поисках Бернини Наталия провела очень интересную экскурсию.

А Анастасия Рим: 30 веков за 4 часа Спасибо за экскурсию!

Т Татьяна Рим: 30 веков за 4 часа Ольга, большое спасибо за экскурсию! Нашли хорошую таверну:) И причём с интернетом)