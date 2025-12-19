Это путешествие для тех, кто хочет увидеть настоящую Италию — неспешную, живую и наполненную смыслами.

Чери

Наш маршрут начнётся с крошечной деревушки Чери, расположенной на вершине туфовой скалы. Отсюда открываются одни из самых впечатляющих панорам Лацио. Узкие улочки, каменные дома и почти монастырская тишина создают ощущение, будто время здесь остановилось. Вы узнаете, почему в прошлом Чери становилась убежищем для жителей крупных городов во времена эпидемий и как изолированная скала защищала своих обитателей.

Брачано и озеро Брачано

Далее мы отправимся в Брачано — одну из жемчужин региона. Город раскинулся у берегов вулканического озера с кристально чистой водой. Здесь запрещены моторные лодки, поэтому атмосфера спокойствия и природной гармонии ощущается особенно остро. Мы прогуляемся по старому городу и полюбуемся величественным замком Орсини-Одескалки, возвышающимся над озером. Также вы узнаете о природном парке вокруг Брачано — охраняемой территории с редкой флорой и богатым птичьим миром.

Тревиньяно Романо

На противоположном берегу озера нас ждёт Тревиньяно Романо — уютный городок с лабиринтами переулков и крутыми лестницами, ведущими к смотровым площадкам. Особое удовольствие доставит прогулка по набережной, признанной одной из самых красивых в Лацио, где озеро словно сливается с небом.

Ангуилара Сабация

Затем мы посетим Ангуилару Сабазию — город с тысячелетней историей. Здесь, на месте древнейшего поселения Мармотта, возник живописный борго XI века. Мы пройдём через древние ворота Порто Маджоре с часами и поговорим о том, как менялась жизнь этих мест на протяжении веков.

Каскады Монте Джелато

Любителей природы ждёт одно из самых кинематографичных мест Лацио — каскады Монте Джелато. Речка Трея образует здесь несколько живописных водопадов, а старая водяная мельница гармонично вписывается в окружающий пейзаж. Не случайно именно здесь было снято более ста итальянских фильмов.

Кальката-Веккья

Завершением экскурсии станет Кальката-Веккья — мистическое средневековое борго на туфовой скале, известное своей богемной и артистической атмосферой. Вы узнаете, почему его называли «Деревней ведьм», как художники и ремесленники вдохнули в него новую жизнь, и обязательно заглянете в знаменитый вертеп на улице Порта Сегрета — уникальный художественный уголок, созданный голландской художницей. Важная информация: Важно помнить, что экскурсия начинается с остановки Торреинпьетра.