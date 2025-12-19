Приглашаем вас в путешествие по самым живописным и атмосферным уголкам Лацио — от крошечной деревушки Чери на туфовой скале до средневековых борго вокруг озера Брачано.
Вас ждут панорамные виды, древние замки, уютные набережные, каскады Монте Джелато и мистическая Кальката-Веккья с её артистической атмосферой.
Это экскурсия для тех, кто хочет увидеть настоящую Италию — спокойную, природную и наполненную историей.
Описание экскурсии
Это путешествие для тех, кто хочет увидеть настоящую Италию — неспешную, живую и наполненную смыслами.
Чери
Наш маршрут начнётся с крошечной деревушки Чери, расположенной на вершине туфовой скалы. Отсюда открываются одни из самых впечатляющих панорам Лацио. Узкие улочки, каменные дома и почти монастырская тишина создают ощущение, будто время здесь остановилось. Вы узнаете, почему в прошлом Чери становилась убежищем для жителей крупных городов во времена эпидемий и как изолированная скала защищала своих обитателей.
Брачано и озеро Брачано
Далее мы отправимся в Брачано — одну из жемчужин региона. Город раскинулся у берегов вулканического озера с кристально чистой водой. Здесь запрещены моторные лодки, поэтому атмосфера спокойствия и природной гармонии ощущается особенно остро. Мы прогуляемся по старому городу и полюбуемся величественным замком Орсини-Одескалки, возвышающимся над озером. Также вы узнаете о природном парке вокруг Брачано — охраняемой территории с редкой флорой и богатым птичьим миром.
Тревиньяно Романо
На противоположном берегу озера нас ждёт Тревиньяно Романо — уютный городок с лабиринтами переулков и крутыми лестницами, ведущими к смотровым площадкам. Особое удовольствие доставит прогулка по набережной, признанной одной из самых красивых в Лацио, где озеро словно сливается с небом.
Ангуилара Сабация
Затем мы посетим Ангуилару Сабазию — город с тысячелетней историей. Здесь, на месте древнейшего поселения Мармотта, возник живописный борго XI века. Мы пройдём через древние ворота Порто Маджоре с часами и поговорим о том, как менялась жизнь этих мест на протяжении веков.
Каскады Монте Джелато
Любителей природы ждёт одно из самых кинематографичных мест Лацио — каскады Монте Джелато. Речка Трея образует здесь несколько живописных водопадов, а старая водяная мельница гармонично вписывается в окружающий пейзаж. Не случайно именно здесь было снято более ста итальянских фильмов.
Кальката-Веккья
Завершением экскурсии станет Кальката-Веккья — мистическое средневековое борго на туфовой скале, известное своей богемной и артистической атмосферой. Вы узнаете, почему его называли «Деревней ведьм», как художники и ремесленники вдохнули в него новую жизнь, и обязательно заглянете в знаменитый вертеп на улице Порта Сегрета — уникальный художественный уголок, созданный голландской художницей. Важная информация: Важно помнить, что экскурсия начинается с остановки Торреинпьетра.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чери
- Брачано
- Тревиньяно Романо
- Касады горы Джелато
- Кальката
- Ангуилара
Место начала и завершения?
Рим
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Важно помнить
- Что экскурсия начинается с остановки Торреинпьетра
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
