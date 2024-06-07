А Александра Завораживающие окрестности Рима Мы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас все лились и лились, так хотелось все узнать! Очень было вкусно, такие уютные места были показаны, с такими приятными местными были познакомлены👍🏼 Очень советую!

I Igal Душевная обзорная прогулка по Риму читать дальше городе, ознакомиться с интересными местами и создать дальнейший план действий. На нашу удачу удалось закрыть обзорную прогулку с Алиной. После предоплаты заказа и получив контактный номер по которому смогли задать кучу предварительных вопросов и получить на них исчерпывающие ответы, а так же разнообразные советы. Алина живёт в Италии больше 10 лет и занимается искусством в Капитолийском музее. 3.5 часа промелькнули не заметно. Алина профессинально и душевно провела нашу "душевную прогулку" по Риму. Оценка указанная на сайте соответствует полностью. Рекомендуем всем кто посещает Рим впервые начать его с экскурсии, а если повезёт то сделайте это с Алиной. Приехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобы получить первые впечатления о

А Александр Душевная обзорная прогулка по Риму читать дальше Натали - великолепная подача и полная костомизация под наши потребности! Очень приятно изучать новый город (тем более Рим!) с грамотным и любящим свою работу специалистом. По итогу мы получили много полезных советов и отличное настроение, перевыполнили программу на день (посетили больше колоритных мест, чем было в программе)!!! Большое спасибо, Натали! Мы путешествовали с супругой и 2-годовалым ребенком, по-этому искали неспешную и интересную экскурсию без долгих и скучных остановок. Экскурсию провела

Е Ева Рим с необычной стороны Благодарю за увлекательную прогулку, очень понравилось

Т Татьяна Душевная обзорная прогулка по Риму Очень рекомендую гида Наталью! Время с ней пролетело совершенно незаметно! Историк по образованию, она рассказала много интересных фактов о Риме, которые не каждой книжке можно прочитать! Название экскурсии полностью отражает ее суть. Действительно очень душевно! Спасибо! Обязательно вернусь вновь!

С Снежана Второй раз в Риме: новый взгляд на город Спасибо Светлане за увлекательную экскурсию! И взрослые, и дети-подростки были в восторге!!!

Р Руслан Гарбателла город-сад - фотосессия в самом тайном районе Рима Это невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсию у наикрутейшей Анастасии. Мои друзья тоже в восторге, теперь они знают куда идти за красотой и волшебством. Ловите момент, попадите в кадр!

Е Екатерина Рим с необычной стороны С Ириной было очень интересно! Однозначно рекомендую

О Олег Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено» Натали реально профессиональный гид! Очень всем рекомендую, кто приехал познать новую страну!