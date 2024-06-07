Познавательные экскурсии на природе в Риме

Найдено 38 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Риме на русском языке, цены от €30, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная обзорная прогулка по Риму
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
296 отзывов
Душевная обзорная прогулка по Риму: от древности до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, открывая для себя его секреты и легенды в компании опытного гида
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180153 за всё до 3 чел.
Шедевры Тиволи: вилла д’Эсте и вилла Адриана
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
70 отзывов
Шедевры Тиволи: Вилла д’Эсте и Вилла Адриана - путешествие в историю
Погрузитесь в мир роскоши и истории с экскурсией в Тиволи. Вилла д’Эсте и Вилла Адриана ждут вас
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
395 за всё до 4 чел.
Гарбателла город-сад - фотосессия в самом тайном районе Рима
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
41 отзыв
Гарбателла город-сад: эксклюзивная фотосессия в тайном районе Рима
Откройте для себя чарующую Гарбателлу, самый тайный район Рима, через объектив вашей камеры. Погрузитесь в атмосферу уникального города-сада
«жители первых домов ходили по воскресеньям в общественные бани с фибровым чемоданчиком наперевес, то в наше время этот район превратился в один из самых живописных и нетуристических уголков Рима»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:30
80 за всё до 5 чел.
Ассизи - родина Святого Франциска Ассизского
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Ассизи и Святой Франциск: Путешествие по духовным святыням
Присоединяйтесь к путешествию по Ассизи, чтобы вдохновиться историей и культурой средневекового города на склоне Монте-Субазио
«000 человек, представляет собой миниатюрное средневековое поселение на южном склоне горы Монте-Субазио и хранит множество памятников и историй, с которыми я собираюсь вас познакомить»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
130 за всё до 10 чел.
Завораживающие окрестности Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
27 отзывов
Завораживающие окрестности Рима: Кастель-Гандольфо и Неми
Погрузитесь в атмосферу итальянской провинции с индивидуальной экскурсией по окрестностям Рима
Начало: У вашего отеля
«Вы насладитесь красотой вулканического озера Альбано и заедете в расположенный на нем живописный город Кастель-Гандольфо с население всего 9 тысяч человек»
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
370 за всё до 4 чел.
Трастевере - настоящий дух Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
106 отзывов
Трастевере - путешествие в сердце Рима с индивидуальным гидом
Откройте для себя Трастевере: насладитесь уникальной атмосферой района, его историей и архитектурой
Начало: Piazza Trilussa
«Трастевере, берущий свое название от латинского Trans Tiberim (по ту сторону Тибра), один из самых античных и живописных районов Рима»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
142 за всё до 4 чел.
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
32 отзыва
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
Старинные фрески, фонтаны и аллеи диковинного сада и истории средневекового городка
Начало: На вокзале Термини
«Или отправиться к вилле Грегориана, где срывается в ущелье мощный водопад, маленькие мостики нависают над обрывами и возвышаются чудом уцелевшие колонны античного храма»
Расписание: в четверг в 08:30
20 июня в 08:30
4 июля в 08:30
75 за человека
Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы
Заглянуть за туристические кулисы и узнать об итальяской архитектуре 20 века на душевной прогулке
Начало: Piazza Buenos Aries
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
210200 за всё до 7 чел.
Кастель-Гандольфо и земляничный рай Неми: на авто из Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Кастель-Гандольфо и земляничный рай Неми: на авто из Рима
Посетить летнюю резиденцию Папы Римского и земляничную столицу Италии за 1 день
«Кастель-Гандольфо: Папский дворец, сады и вулканическое озеро»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
360 за всё до 4 чел.
Тайны нетуристического Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Тайны нетуристического Рима
Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере
Начало: У метро Circo Massimo
«Вы погуляете по уютным живописным переулкам, которые после центральных римских площадей покажутся другим измерением»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 6 чел.
По берегу озера Албано к тайнам затонувших кораблей
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
27 отзывов
Тайны озера Албано: от затонувших кораблей до резиденции Папы
Откройте для себя загадочный мир озера Албано и его окрестностей, полный историй и живописных видов
«Думаю, что никого не оставят равнодушными прекрасные виды на озеро Альбано, окруженное зеленью лесов и искрящееся в лучах солнца, как аквамарин»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
296 за всё до 4 чел.
Второй раз в Риме: новый взгляд на город
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Рим с новой стороны: экскурсия для повторных визитов
Погрузитесь в атмосферу Рима за пределами туристических троп, исследуя его сокровенные места и узкие улочки
Начало: Metro Circo Massimo
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
252240 за всё до 7 чел.
Из Рима - в живописный Тиволи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Из Рима - в живописный Тиволи
Посетить одну из самых знаменитых итальянских вилл XVI века, окруженную роскошным парком и фонтанами
«Я раскрою секрет, какие идеи дворцово-паркового ансамбля виллы позаимствовал и воплотил Петр I в Петергофе, и как итальянские мастера добились истинной гармонии архитектуры и природы»
Завтра в 09:00
10 июня в 13:30
190 за всё до 6 чел.
Рим с необычной стороны
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
13 отзывов
Рим с необычной стороны
Открыть зеленый «оазис» в центре, побывать в мистической церкви, выпить кофе в мастерской скульптора
Начало: В районе метро Фламинио
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
25 июня в 09:00
27 июня в 09:00
30 за человека
Гастрономическая прогулка по Риму
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Гастрономическая прогулка по Риму
Попробовать местные деликатесы и заплутать в лабиринте живописных улочек
Начало: На площади Campi dei Fiori
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 150 за человека
Римские легенды классического маршрута
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
«Площадь Испании — живописная, нарядная и элегантная площадь неизменно дарит чувство радости»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 200 за всё до 5 чел.
День в средневековой сказке недалеко от Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
День в средневековой сказке недалеко от Рима
Погрузиться в прошлое в «умирающем городе» Чивита ди Баньореджо и на дивном озере Больсена
Начало: в Орвието или Монтефьясконе
«Это путешествие для тех, кто хочет отдохнуть от грандиозности Рима и насладиться гармоничными пейзажами, но при этом узнать много нового об Италии»
Завтра в 09:30
15 июня в 09:30
270 за всё до 4 чел.
Эногастрономическое путешествие по региону Лацио
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Эногастрономическое путешествие по региону Лацио
Посетить сыроварню, винодельню и отведать итальянские деликатесы на фоне живописных ландшафтов
Начало: Poggio Mirteto
26 июня в 11:30
27 июня в 11:30
160 за всё до 4 чел.
Многоликий Рим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Многоликий Рим
Живописный Трастевере, еврейский квартал, античные храмы и остров Тиберина за один день
Начало: На площади Венеции
«Мы начнем экскурсию на площади Венеции, откуда направимся в самые живописные кварталы итальянской столицы»
26 июня в 14:00
27 июня в 14:00
120 за всё до 6 чел.
Холм Авентин: гармония природы и истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Холм Авентин: гармония природы и истории
Живописные виды и увлекательные рассказы на утренней прогулке по Авентину и набережной Тибра
Начало: У остановки метро PIRAMIDE
«Красоту природы оттеняют грандиозные руины императорских дворцов и размах античного ипподрома»
10 июня в 15:00
12 июня в 09:30
80 за всё до 5 чел.
Тиволи за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Тиволи за один день
Заглянуть на роскошные виллы и насладиться каскадом фонтанов, осмотреть город и найти храм Сивиллы
«Шум водопада и Вилла Грегориана»
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
380 за всё до 4 чел.
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
Живописные площади, античные постройки и дух времени Вечного города
«На этом отрезке маршрута по Риму вы увидите древние сооружения, прекрасные площади и дворцы, дивные фонтаны и благоухающие сады»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 240 за всё до 5 чел.
Чивита ди Баньореджо. «Город, который умирает»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Таинственный Чивита ди Баньореджо: экскурсия из Рима
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя Чивита ди Баньореджо, где каждый камень хранит неповторимую историю
«И всё это — на маленьком горном пятачке»
Сегодня в 09:00
17 июня в 09:00
156 за всё до 4 чел.
Из Рима в Умбрию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Из Рима в Умбрию
Подземный, наземный, готический Орвьето
Начало: От вокзала Roma Termini в 8.40 утра
«Если в Риме все основные достопримечательности уже изучены и хочется на денек сбежать из шумного города, я предлагаю поехать в соседний регион – Умбрия, где находятся невероятно красивые леса, горы, холмы»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
267 за всё до 4 чел.
Шопотерапия в Риме
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Эксклюзивный шопинг в Риме: аутлеты Castelli Romani и Valmontone
Искусство моды и дизайна в Риме: погрузитесь в мир шопинга с эксклюзивной экскурсией по лучшим аутлетам
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Красоты парка «Вилла Боргезе»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Красоты парка «Вилла Боргезе»
Начало: Viale delle Belli Arti, 131
«Также вы побываете на Вилле Медичи и увидите сады, которые появились в Риме еще в I веке до нашей эры»
Расписание: С понедельника по пятницу в 10.00
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 5 чел.
Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
Гастропутешествие на 400-летнюю винодельню и ферму, где производят моцареллу
Начало: У вашего места проживания
«Там, где слепит красками итальянская природа, готовится моцарелла di bufala и растут виноградники»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
380 за всё до 3 чел.
«Умирающий город» и зеленые легкие Италии
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
«Умирающий город» и зеленые легкие Италии
Сбежать из шумного Рима к озеру Больсена, оливковым рощам и памятникам эпохи этрусков
«Я предлагаю вам попробовать альтернативный вид отдыха, отличный от городских пейзажей с их суетой и переполненностью»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
250 за всё до 3 чел.
Второе свидание с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Второе свидание с Римом: тайны, искусство и неповторимые впечатления
Погрузитесь в атмосферу уютного старого Рима, встретьтесь с великими мастерами Возрождения и насладитесь уникальными панорамами города
Начало: Неподалеку от замка Святого Ангела
«После этого мы перейдем Тибр и окажемся в легендарном районе Трастевере, улочки которого так живописны, что кажутся театральными декорациями»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
400 за всё до 3 чел.
Мраморный каскад и озеро Пьедилуко
🚗 На машине
🚢 На пароме
Индивидуальная
8 часов
Мраморный каскад и озеро Пьедилуко
Увидеть и ощутить самый высокий водопад в Европе, прокатиться на пароме и открыть тайны озера
Начало: В Терни или Поджо-Миртето
«Писатели и художники восхищались им, а радуга над водопадом считалась одним из чудес света»
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
380 за всё до 4 чел.
Магия детства и мир моды
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Магия детства и мир моды
Путешествие в парк аттракционов для взрослых и детей, с заездом в аутлет дизайнерских брендов
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
215 за всё до 4 чел.
Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера
Посетить средневековый замок и отдохнуть на пляже с чёрным вулканическим песком за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Вы сможете позагорать, искупаться, насладиться идиллическими пейзажами и пообедать в рыбном ресторане»
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
370 за всё до 4 чел.
Замок кардинала Фарнезе и озеро Вико: путешествие из Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Замок кардинала Фарнезе и озеро Вико: путешествие из Рима
Увидеть фрески 16 века, открыть тайны прошлого и искупаться в кратере вулкана
«Оно находится на высоте 507 метров над уровнем моря в кратере вулканического массива Чимини»
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
380 за всё до 4 чел.
In vino veritas! Гастрономическая поездка из Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
In vino veritas! Гастрономическая поездка из Рима
Выпить вина во фраскетте, попробовать местные деликатесы и увидеть склон «Восхождение дьявола»
«Увидим ватиканскую обсерваторию и сможем искупаться в вулканическом озере неподалёку»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
270 за всё до 2 чел.
Путешествие из Рима в Умбрию: Орвието и Чивита-ди-Баньореджо
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Рима в Умбрию: Орвието и Чивита-ди-Баньореджо
Посетить идиллический средневековый город и «деревню-призрак», парящую над долиной
Начало: На ж/д вокзале в Орвието
«Всего час с небольшим на поезде из Рима — и вы в живописном регионе Умбрия, где любят отдыхать сами итальянцы»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
360 за всё до 5 чел.
Кастель Гандольфо, вулканические озера и дегустация местных лакомств
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Кастель Гандольфо, вулканические озера и дегустация местных лакомств
Начало: Я приезжаю за своими туристами в гостиницу
«Далее мы отправимся в городок Аричья, расположившийся в раковине древнего вулкана»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Водопады и борго Кальката: из Рима на авто
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Водопады и борго Кальката: из Рима на авто
Посетить зелёный оазис неподалёку от города и погулять по средневековой деревне за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Вас впечатлят её дома с видом на глубокое ущелье, пышная природа окружающих холмов и звенящая тишина»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
380323 за всё до 3 чел.
Гастропутешествие в Альбано, Аричью, Кастель Гандольфо и Неми
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Гастропутешествие в Альбано, Аричью, Кастель Гандольфо и Неми
Посетить 4 городка на берегах вулканических озёр и отведать их главные лакомства
«Аричья, расположившийся в жерле древнего вулкана»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    7 июня 2024
    Завораживающие окрестности Рима
    Мы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас все лились и лились, так хотелось все узнать! Очень было вкусно, такие уютные места были показаны, с такими приятными местными были познакомлены👍🏼 Очень советую!
    Мы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас всеМы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас всеМы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас всеМы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас всеМы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас всеМы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас все
  • I
    Igal
    4 июня 2024
    Душевная обзорная прогулка по Риму
    Приехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобы получить первые впечатления о
    читать дальше

    городе, ознакомиться с интересными местами и создать дальнейший план действий. На нашу удачу удалось закрыть обзорную прогулку с Алиной. После предоплаты заказа и получив контактный номер по которому смогли задать кучу предварительных вопросов и получить на них исчерпывающие ответы, а так же разнообразные советы. Алина живёт в Италии больше 10 лет и занимается искусством в Капитолийском музее. 3.5 часа промелькнули не заметно. Алина профессинально и душевно провела нашу "душевную прогулку" по Риму. Оценка указанная на сайте соответствует полностью. Рекомендуем всем кто посещает Рим впервые начать его с экскурсии, а если повезёт то сделайте это с Алиной.

    Приехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобы
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Душевная обзорная прогулка по Риму
    Мы путешествовали с супругой и 2-годовалым ребенком, по-этому искали неспешную и интересную экскурсию без долгих и скучных остановок. Экскурсию провела
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    Натали - великолепная подача и полная костомизация под наши потребности! Очень приятно изучать новый город (тем более Рим!) с грамотным и любящим свою работу специалистом. По итогу мы получили много полезных советов и отличное настроение, перевыполнили программу на день (посетили больше колоритных мест, чем было в программе)!!! Большое спасибо, Натали!

  • Е
    Ева
    27 мая 2024
    Рим с необычной стороны
    Благодарю за увлекательную прогулку, очень понравилось
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Душевная обзорная прогулка по Риму
    Очень рекомендую гида Наталью! Время с ней пролетело совершенно незаметно! Историк по образованию, она рассказала много интересных фактов о Риме, которые не каждой книжке можно прочитать! Название экскурсии полностью отражает ее суть. Действительно очень душевно! Спасибо! Обязательно вернусь вновь!
  • С
    Снежана
    25 мая 2024
    Второй раз в Риме: новый взгляд на город
    Спасибо Светлане за увлекательную экскурсию! И взрослые, и дети-подростки были в восторге!!!
  • Р
    Руслан
    22 мая 2024
    Гарбателла город-сад - фотосессия в самом тайном районе Рима
    Это невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсию у наикрутейшей Анастасии. Мои друзья тоже в восторге, теперь они знают куда идти за красотой и волшебством. Ловите момент, попадите в кадр!
    Это невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсиюЭто невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсиюЭто невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсиюЭто невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсиюЭто невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсиюЭто невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсиюЭто невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсиюЭто невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсиюЭто невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсиюЭто невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсию
  • Е
    Екатерина
    18 мая 2024
    Рим с необычной стороны
    С Ириной было очень интересно! Однозначно рекомендую
    С Ириной было очень интересно! Однозначно рекомендуюС Ириной было очень интересно! Однозначно рекомендуюС Ириной было очень интересно! Однозначно рекомендую
  • О
    Олег
    16 мая 2024
    Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
    Натали реально профессиональный гид! Очень всем рекомендую, кто приехал познать новую страну!
  • О
    Олег
    9 мая 2024
    Ассизи - родина Святого Франциска Ассизского
    Очень понравился паломнический город Ассизи! Благодаря Елене узнали много нового и интересного. Материал хорошо структурирован, ничего лишнего, за 3 часа много успели посмотреть. Однозначно рекомендуем экскурсию с Еленой по Ассизи!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 38
  1. Душевная обзорная прогулка по Риму
  2. Шедевры Тиволи: вилла д’Эсте и вилла Адриана
  3. Гарбателла город-сад - фотосессия в самом тайном районе Рима
  4. Ассизи - родина Святого Франциска Ассизского
  5. Завораживающие окрестности Рима
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
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