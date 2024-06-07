1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Душевная обзорная прогулка по Риму: от древности до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, открывая для себя его секреты и легенды в компании опытного гида
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180€153 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шедевры Тиволи: Вилла д’Эсте и Вилла Адриана - путешествие в историю
Погрузитесь в мир роскоши и истории с экскурсией в Тиволи. Вилла д’Эсте и Вилла Адриана ждут вас
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
€395 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Гарбателла город-сад: эксклюзивная фотосессия в тайном районе Рима
Откройте для себя чарующую Гарбателлу, самый тайный район Рима, через объектив вашей камеры. Погрузитесь в атмосферу уникального города-сада
«жители первых домов ходили по воскресеньям в общественные бани с фибровым чемоданчиком наперевес, то в наше время этот район превратился в один из самых живописных и нетуристических уголков Рима»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:30
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ассизи и Святой Франциск: Путешествие по духовным святыням
Присоединяйтесь к путешествию по Ассизи, чтобы вдохновиться историей и культурой средневекового города на склоне Монте-Субазио
«000 человек, представляет собой миниатюрное средневековое поселение на южном склоне горы Монте-Субазио и хранит множество памятников и историй, с которыми я собираюсь вас познакомить»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Завораживающие окрестности Рима: Кастель-Гандольфо и Неми
Погрузитесь в атмосферу итальянской провинции с индивидуальной экскурсией по окрестностям Рима
Начало: У вашего отеля
«Вы насладитесь красотой вулканического озера Альбано и заедете в расположенный на нем живописный город Кастель-Гандольфо с население всего 9 тысяч человек»
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
€370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трастевере - путешествие в сердце Рима с индивидуальным гидом
Откройте для себя Трастевере: насладитесь уникальной атмосферой района, его историей и архитектурой
Начало: Piazza Trilussa
«Трастевере, берущий свое название от латинского Trans Tiberim (по ту сторону Тибра), один из самых античных и живописных районов Рима»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€142 за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
Старинные фрески, фонтаны и аллеи диковинного сада и истории средневекового городка
Начало: На вокзале Термини
«Или отправиться к вилле Грегориана, где срывается в ущелье мощный водопад, маленькие мостики нависают над обрывами и возвышаются чудом уцелевшие колонны античного храма»
Расписание: в четверг в 08:30
20 июня в 08:30
4 июля в 08:30
€75 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы
Заглянуть за туристические кулисы и узнать об итальяской архитектуре 20 века на душевной прогулке
Начало: Piazza Buenos Aries
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
210€200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Кастель-Гандольфо и земляничный рай Неми: на авто из Рима
Посетить летнюю резиденцию Папы Римского и земляничную столицу Италии за 1 день
«Кастель-Гандольфо: Папский дворец, сады и вулканическое озеро»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны нетуристического Рима
Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере
Начало: У метро Circo Massimo
«Вы погуляете по уютным живописным переулкам, которые после центральных римских площадей покажутся другим измерением»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тайны озера Албано: от затонувших кораблей до резиденции Папы
Откройте для себя загадочный мир озера Албано и его окрестностей, полный историй и живописных видов
«Думаю, что никого не оставят равнодушными прекрасные виды на озеро Альбано, окруженное зеленью лесов и искрящееся в лучах солнца, как аквамарин»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€296 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Рим с новой стороны: экскурсия для повторных визитов
Погрузитесь в атмосферу Рима за пределами туристических троп, исследуя его сокровенные места и узкие улочки
Начало: Metro Circo Massimo
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
252€240 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Рима - в живописный Тиволи
Посетить одну из самых знаменитых итальянских вилл XVI века, окруженную роскошным парком и фонтанами
«Я раскрою секрет, какие идеи дворцово-паркового ансамбля виллы позаимствовал и воплотил Петр I в Петергофе, и как итальянские мастера добились истинной гармонии архитектуры и природы»
Завтра в 09:00
10 июня в 13:30
€190 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Рим с необычной стороны
Открыть зеленый «оазис» в центре, побывать в мистической церкви, выпить кофе в мастерской скульптора
Начало: В районе метро Фламинио
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
25 июня в 09:00
27 июня в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическая прогулка по Риму
Попробовать местные деликатесы и заплутать в лабиринте живописных улочек
Начало: На площади Campi dei Fiori
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €150 за человека
Индивидуальная
4 часа
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
«Площадь Испании — живописная, нарядная и элегантная площадь неизменно дарит чувство радости»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
День в средневековой сказке недалеко от Рима
Погрузиться в прошлое в «умирающем городе» Чивита ди Баньореджо и на дивном озере Больсена
Начало: в Орвието или Монтефьясконе
«Это путешествие для тех, кто хочет отдохнуть от грандиозности Рима и насладиться гармоничными пейзажами, но при этом узнать много нового об Италии»
Завтра в 09:30
15 июня в 09:30
€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эногастрономическое путешествие по региону Лацио
Посетить сыроварню, винодельню и отведать итальянские деликатесы на фоне живописных ландшафтов
Начало: Poggio Mirteto
26 июня в 11:30
27 июня в 11:30
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Многоликий Рим
Живописный Трастевере, еврейский квартал, античные храмы и остров Тиберина за один день
Начало: На площади Венеции
«Мы начнем экскурсию на площади Венеции, откуда направимся в самые живописные кварталы итальянской столицы»
26 июня в 14:00
27 июня в 14:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Холм Авентин: гармония природы и истории
Живописные виды и увлекательные рассказы на утренней прогулке по Авентину и набережной Тибра
Начало: У остановки метро PIRAMIDE
«Красоту природы оттеняют грандиозные руины императорских дворцов и размах античного ипподрома»
10 июня в 15:00
12 июня в 09:30
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тиволи за один день
Заглянуть на роскошные виллы и насладиться каскадом фонтанов, осмотреть город и найти храм Сивиллы
«Шум водопада и Вилла Грегориана»
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
Живописные площади, античные постройки и дух времени Вечного города
«На этом отрезке маршрута по Риму вы увидите древние сооружения, прекрасные площади и дворцы, дивные фонтаны и благоухающие сады»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €240 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Таинственный Чивита ди Баньореджо: экскурсия из Рима
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя Чивита ди Баньореджо, где каждый камень хранит неповторимую историю
«И всё это — на маленьком горном пятачке»
Сегодня в 09:00
17 июня в 09:00
€156 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Рима в Умбрию
Подземный, наземный, готический Орвьето
Начало: От вокзала Roma Termini в 8.40 утра
«Если в Риме все основные достопримечательности уже изучены и хочется на денек сбежать из шумного города, я предлагаю поехать в соседний регион – Умбрия, где находятся невероятно красивые леса, горы, холмы»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Эксклюзивный шопинг в Риме: аутлеты Castelli Romani и Valmontone
Искусство моды и дизайна в Риме: погрузитесь в мир шопинга с эксклюзивной экскурсией по лучшим аутлетам
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Красоты парка «Вилла Боргезе»
Начало: Viale delle Belli Arti, 131
«Также вы побываете на Вилле Медичи и увидите сады, которые появились в Риме еще в I веке до нашей эры»
Расписание: С понедельника по пятницу в 10.00
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
Гастропутешествие на 400-летнюю винодельню и ферму, где производят моцареллу
Начало: У вашего места проживания
«Там, где слепит красками итальянская природа, готовится моцарелла di bufala и растут виноградники»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
«Умирающий город» и зеленые легкие Италии
Сбежать из шумного Рима к озеру Больсена, оливковым рощам и памятникам эпохи этрусков
«Я предлагаю вам попробовать альтернативный вид отдыха, отличный от городских пейзажей с их суетой и переполненностью»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Второе свидание с Римом: тайны, искусство и неповторимые впечатления
Погрузитесь в атмосферу уютного старого Рима, встретьтесь с великими мастерами Возрождения и насладитесь уникальными панорамами города
Начало: Неподалеку от замка Святого Ангела
«После этого мы перейдем Тибр и окажемся в легендарном районе Трастевере, улочки которого так живописны, что кажутся театральными декорациями»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мраморный каскад и озеро Пьедилуко
Увидеть и ощутить самый высокий водопад в Европе, прокатиться на пароме и открыть тайны озера
Начало: В Терни или Поджо-Миртето
«Писатели и художники восхищались им, а радуга над водопадом считалась одним из чудес света»
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Магия детства и мир моды
Путешествие в парк аттракционов для взрослых и детей, с заездом в аутлет дизайнерских брендов
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
€215 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера
Посетить средневековый замок и отдохнуть на пляже с чёрным вулканическим песком за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Вы сможете позагорать, искупаться, насладиться идиллическими пейзажами и пообедать в рыбном ресторане»
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
€370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Замок кардинала Фарнезе и озеро Вико: путешествие из Рима
Увидеть фрески 16 века, открыть тайны прошлого и искупаться в кратере вулкана
«Оно находится на высоте 507 метров над уровнем моря в кратере вулканического массива Чимини»
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
In vino veritas! Гастрономическая поездка из Рима
Выпить вина во фраскетте, попробовать местные деликатесы и увидеть склон «Восхождение дьявола»
«Увидим ватиканскую обсерваторию и сможем искупаться в вулканическом озере неподалёку»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Рима в Умбрию: Орвието и Чивита-ди-Баньореджо
Посетить идиллический средневековый город и «деревню-призрак», парящую над долиной
Начало: На ж/д вокзале в Орвието
«Всего час с небольшим на поезде из Рима — и вы в живописном регионе Умбрия, где любят отдыхать сами итальянцы»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€360 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Кастель Гандольфо, вулканические озера и дегустация местных лакомств
Начало: Я приезжаю за своими туристами в гостиницу
«Далее мы отправимся в городок Аричья, расположившийся в раковине древнего вулкана»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Водопады и борго Кальката: из Рима на авто
Посетить зелёный оазис неподалёку от города и погулять по средневековой деревне за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Вас впечатлят её дома с видом на глубокое ущелье, пышная природа окружающих холмов и звенящая тишина»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
380€323 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гастропутешествие в Альбано, Аричью, Кастель Гандольфо и Неми
Посетить 4 городка на берегах вулканических озёр и отведать их главные лакомства
«Аричья, расположившийся в жерле древнего вулкана»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра7 июня 2024Мы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас все лились и лились, так хотелось все узнать! Очень было вкусно, такие уютные места были показаны, с такими приятными местными были познакомлены👍🏼 Очень советую!
- IIgal4 июня 2024Приехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобы получить первые впечатления о
- ААлександр3 июня 2024Мы путешествовали с супругой и 2-годовалым ребенком, по-этому искали неспешную и интересную экскурсию без долгих и скучных остановок. Экскурсию провела
- ЕЕва27 мая 2024Благодарю за увлекательную прогулку, очень понравилось
- ТТатьяна25 мая 2024Очень рекомендую гида Наталью! Время с ней пролетело совершенно незаметно! Историк по образованию, она рассказала много интересных фактов о Риме, которые не каждой книжке можно прочитать! Название экскурсии полностью отражает ее суть. Действительно очень душевно! Спасибо! Обязательно вернусь вновь!
- ССнежана25 мая 2024Спасибо Светлане за увлекательную экскурсию! И взрослые, и дети-подростки были в восторге!!!
- РРуслан22 мая 2024Это невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсию у наикрутейшей Анастасии. Мои друзья тоже в восторге, теперь они знают куда идти за красотой и волшебством. Ловите момент, попадите в кадр!
- ЕЕкатерина18 мая 2024С Ириной было очень интересно! Однозначно рекомендую
- ООлег16 мая 2024Натали реально профессиональный гид! Очень всем рекомендую, кто приехал познать новую страну!
- ООлег9 мая 2024Очень понравился паломнический город Ассизи! Благодаря Елене узнали много нового и интересного. Материал хорошо структурирован, ничего лишнего, за 3 часа много успели посмотреть. Однозначно рекомендуем экскурсию с Еленой по Ассизи!
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Природа и пейзажи»
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