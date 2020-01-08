4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тайны сыроварни и винодельни

Вы побываете на сыроварне, где уже три поколения делают овечий сыр Пекорино. Попробуете мягкие и твердые сыры — в том числе вкуснейшую рикотту — и раскроете секреты их производства. А еще услышите, какой именно продукт сыроварни Европейская комиссия отобрала для отправки в космос! Следом мы поедем на винодельню, где энолог расскажет вам, как делается хорошее вино на экспорт, для элитных ресторанов и местных гурманов.

Прошутто, салями и «желтое золото»

Вы посетите очаровательный городок, знаменитый мясными деликатесами. Узнаете, почему в него любят приезжать в обеденное время римские политики и, по желанию, отведаете прошутто и салями. В завершение вас ждет дегустация оливкового масла, которое называют здесь «желтым золотом». Вы научитесь отличать настоящее качественное масло холодного отжима, богатое полифенолами и оздоравливающее организм.