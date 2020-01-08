4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить сыроварню, винодельню и отведать итальянские деликатесы на фоне живописных ландшафтов

Ирина
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Ирина – ваш гид
Даже сами римляне уезжают из столицы, чтобы вкусно поесть.

Вы исследуете кулинарные традиции чудесной области Лацио и узнаете от местных мастеров, как производятся отличное вино, масло, мясо и сыры.

Продегустируете все самое лучшее и полюбите Италию еще сильнее!
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Poggio Mirteto
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Эногастрономическое путешествие по региону Лацио
Эногастрономическое путешествие по региону Лацио

Что вас ожидает

Тайны сыроварни и винодельни
Вы побываете на сыроварне, где уже три поколения делают овечий сыр Пекорино. Попробуете мягкие и твердые сыры — в том числе вкуснейшую рикотту — и раскроете секреты их производства. А еще услышите, какой именно продукт сыроварни Европейская комиссия отобрала для отправки в космос! Следом мы поедем на винодельню, где энолог расскажет вам, как делается хорошее вино на экспорт, для элитных ресторанов и местных гурманов.

Прошутто, салями и «желтое золото»
Вы посетите очаровательный городок, знаменитый мясными деликатесами. Узнаете, почему в него любят приезжать в обеденное время римские политики и, по желанию, отведаете прошутто и салями. В завершение вас ждет дегустация оливкового масла, которое называют здесь «желтым золотом». Вы научитесь отличать настоящее качественное масло холодного отжима, богатое полифенолами и оздоравливающее организм.

Организационные детали

  • Встречаемся на ж/д станции Poggio Mirteto. Из Рима до Poggio Mirteto каждые 30 минут ходит пригородная электричка с вокзала Tiburtina (первый путь). Стоимость билета — 3 евро за человека в одну сторону. Время в пути — 1 час.
  • В стоимость экскурсии не включены: дегустация на сыроварне — 15 евро, дегустация мяса — цена зависит от ваших предпочтений.
  • Дегустация оливкового масла и презентация энолога на винодельне включены в стоимость экскурсии.
Эногастрономическое путешествие по региону Лацио
Эногастрономическое путешествие по региону Лацио
Эногастрономическое путешествие по региону Лацио
Эногастрономическое путешествие по региону Лацио
Эногастрономическое путешествие по региону Лацио
Эногастрономическое путешествие по региону Лацио
Эногастрономическое путешествие по региону Лацио

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Poggio Mirteto.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Я живу в Италии с 2002 года. Работаю много лет в сфере туризма: сопровождающей в турах по Италии и Франции и гидом по Риму и региону Лацио. Италия — это музей под открытым небом! Ее можно познавать бесконечно. Предлагаю и начинающим туристам, и бывалым путешественникам, которых сложно удивить, открыть для себя другую Италию и увидеть места, которые лежат вдали от стандартных туристических маршрутов.Мы сможем спланировать маршрут с учетом ваших интересов. Я постараюсь влюбить вас в эту страну — и она, как возлюбленная, отроется перед вами со своей лучшей стороны.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
Чудеснейший день (к тому же это было 31 декабря!) в компании Ирины и ее мужа Клаудио. Они настолько мило общались, рассказывали, показывали, угощали (да, да, было и такое!), что у нас создалось впечатление, что мы просто в гостях у друзей и они хотят нам принять со всей щедростью и гостеприимством. Сыродельня, фото с ее владельцем, очень вкусная дегустация (после которой тяжело двигаться), сельские "только для своих" красивейшие дороги, храм, овечки, собаки, городки и маленькие деревушки - совершенно очаровательная прогулка по сельской местности Лацио. Очень понравилось, что Ирина, несмотря на абсолютную естественность поведения "друга", не забывала постоянно про что-то рассказывать. Эта прогулка для тех, кто хочет увидеть непомпезную Италию вдали от туристических "дорог", для тех, кто любит "тропы".
22 октября 2019
Мы остались в восторге от экскурсии.
Всем рекомендую!
Ирина, большое спасибо за этот день. Позитивные эмиции, которые Вы нам дали еще долго будут теплотой отзываться в наших сердцах!!!
10 октября 2019
Экскурсия по региону Лацио прошла великолепно! Мы ездили с подругой после достопримечательностей Рима, соборов, Колизеев, Ватикана - она показалась нам такой интересной, настоящей! Ира очень интересно и много рассказывает о жизни итальянцев! О том, о чем чаще всего туристы и не догадываются. Интересная и полезная поездка в сыроварню, дегустация вкуснейшего Пекорино. После дегустации можно недорого купить те виды сыра, что очень понравились. Сыр недорогой, от 12 евро за 1 кг. Также там можно попробовать оливковое масло и научиться разбираться в нем. Кроме того, была ещё поездка на винодельню, по виноградникам, где мы попробовали и виноград и вино! Во время исследования римских исторических деревушек нам ещё и удалось побывать в гостях в этих домиках и посмотреть на их уклад и жизнь. В общем мы вернулись с экскурсии в полном восторге и конечно рекомендуем такого чудесного гида!!!
4 июля 2019
Был в восторге! Отличный гид и шикарная экскурсия!

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