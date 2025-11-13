Мои заказы

Знакомство с Римом

Классическая обзорная экскурсия по Риму
Знакомство с Римом
Знакомство с Римом
Знакомство с Римом

Описание экскурсии

Достопримечательности Рима

Рим — это город с историей, насчитывающей более трёх тысячелетий. Здесь соединились различные архитектурные стили: от величия древнеримских построек до изысканности неоклассицизма. Каждый уголок Вечного города хранит в себе частичку его богатого наследия.

Архитектурное разнообразие

Прогуливаясь по Риму, вы сможете увидеть:

  • Монументальные здания римской эпохи
  • Средневековые церкви в романском стиле
  • Элегантные постройки периода ренессанса
  • Величественные барочные сооружения
  • Современные элементы в стиле либерти

Такой архитектурный калейдоскоп можно осмыслить только на классической обзорной экскурсии. Это уникальная возможность увидеть Рим с другой стороны и погрузиться в его атмосферу.

Индивидуальный маршрут

Для тех, кто уже знаком с Римом, экскурсия может быть скорректирована в зависимости от ваших интересов. Вы сможете выбрать ту часть города, которая наиболее вас привлекает, и углубиться в её изучение. Это позволит не только получить новые впечатления, но и ещё раз насладиться красотой Вечного города.

Рим ждет вас с открытыми объятиями, готовый поделиться своими секретами и красотой!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Колизей снаружи
  • Улица Императорских форумов
  • Капитолийский холм с панорамной площадкой на Римский форум
  • Площадь Венеции
  • Фонтан Треви
  • Площадь Навона
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вход в Метро Колизей
Завершение: Площадь Навона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Рима

Похожие экскурсии из Рима

Трансфер «Аэропорт - Рим»
На машине
1 час
77 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт - Рим»
Комфорт с первых минут пребывания в Риме: чистые авто и качественный сервис
Начало: аэропорт или ваш отель
Завтра в 07:30
14 ноя в 07:30
€120 за всё до 4 чел.
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Пешая
3 часа
30 отзывов
Квест
до 5 чел.
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Увлекательное путешествие по Риму с заданиями и головоломками. Исследуйте нетуристические уголки и наслаждайтесь атмосферой города
Начало: У колонны Марка Аврелия
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
€250 за всё до 5 чел.
Рим подземный. Рим мистерий
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Рим подземный. Рим мистерий
Путешествие вглубь истории Рима через базилику Сан-Клементе. Откройте для себя древние ритуалы и мистерии, скрытые под современным городом
14 ноя в 09:00
15 ноя в 13:00
€180 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риме