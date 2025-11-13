Рим — это город с историей, насчитывающей более трёх тысячелетий. Здесь соединились различные архитектурные стили: от величия древнеримских построек до изысканности неоклассицизма. Каждый уголок Вечного города хранит в себе частичку его богатого наследия.
Архитектурное разнообразие
Прогуливаясь по Риму, вы сможете увидеть:
Монументальные здания римской эпохи
Средневековые церкви в романском стиле
Элегантные постройки периода ренессанса
Величественные барочные сооружения
Современные элементы в стиле либерти
Такой архитектурный калейдоскоп можно осмыслить только на классической обзорной экскурсии. Это уникальная возможность увидеть Рим с другой стороны и погрузиться в его атмосферу.
Индивидуальный маршрут
Для тех, кто уже знаком с Римом, экскурсия может быть скорректирована в зависимости от ваших интересов. Вы сможете выбрать ту часть города, которая наиболее вас привлекает, и углубиться в её изучение. Это позволит не только получить новые впечатления, но и ещё раз насладиться красотой Вечного города.
Рим ждет вас с открытыми объятиями, готовый поделиться своими секретами и красотой!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Колизей снаружи
Улица Императорских форумов
Капитолийский холм с панорамной площадкой на Римский форум
Площадь Венеции
Фонтан Треви
Площадь Навона
Что включено
Услуги гида
Что не входит в цену
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вход в Метро Колизей
Завершение: Площадь Навона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.