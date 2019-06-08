2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия «Рим для ценителей» предлагает уникальную возможность заглянуть за кулисы Вечного города.Посетители смогут открыть для себя древнюю библиотеку с потайными проходами и секретными дверями, насладиться оптической иллюзией во дворике Борромини

и погрузиться в атмосферу старейшей римской аптеки, где алхимия и медицина шли рука об руку. Этот тур позволяет ощутить магию и загадочность Рима, раскрывая его тайны и интриги, которые скрыты от глаз обычных туристов

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Секреты древней библиотеки

Сперва мы заглянем в одну из самых древних библиотек Европы, которая открыла свои двери для публики еще в начале 17 века. Многоярусные стеллажи с потайными проходами, секретные двери, рукописные и первопечатные книги, запах древних переплетов, — все это скрывается в одном из неприметных дворцов в самом центре Рима.

Удивительная перспектива Борромини

Вы побываете во дворике с шедевральной перспективой Борромини. Это место с удивительной оптической иллюзией доказывает, что математические формулы способны выступать в качестве магических заклинаний, легко превращая непримечательный закоулок в роскошную барочную галерею.

Старейшая римская аптека

Следом мы направимся в самую старую аптеку Рима, открывшуюся в 1500-х годах при одном из монастырей. Сейчас аптека не работает, но монахи с удовольствием проводят вас по ничуть не изменившимся за последние пару веков залам, напоминающим алхимическую лабораторию. В этом таинственном пространстве вы увидите коллекцию ядов, колбы с целебными снадобьями и котлы для зелий, а еще понюхаете древние противоядия, откроете коробочки с очень странными ингредиентами и убедитесь, что еще совсем недавно медицина и магия явно были смежными отраслями.

Организационные детали

Входной билет в аптеку оплачивается отдельно: стоимость для группы от двух до пяти человек составит 25 евро, которые идут на монастырские нужды.