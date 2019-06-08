2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Сперва мы заглянем в одну из самых древних библиотек Европы, которая открыла свои двери для публики еще в начале 17 века. Многоярусные стеллажи с потайными проходами, секретные двери, рукописные и первопечатные книги, запах древних переплетов, — все это скрывается в одном из неприметных дворцов в самом центре Рима.
Удивительная перспектива Борромини
Вы побываете во дворике с шедевральной перспективой Борромини. Это место с удивительной оптической иллюзией доказывает, что математические формулы способны выступать в качестве магических заклинаний, легко превращая непримечательный закоулок в роскошную барочную галерею.
Старейшая римская аптека
Следом мы направимся в самую старую аптеку Рима, открывшуюся в 1500-х годах при одном из монастырей. Сейчас аптека не работает, но монахи с удовольствием проводят вас по ничуть не изменившимся за последние пару веков залам, напоминающим алхимическую лабораторию. В этом таинственном пространстве вы увидите коллекцию ядов, колбы с целебными снадобьями и котлы для зелий, а еще понюхаете древние противоядия, откроете коробочки с очень странными ингредиентами и убедитесь, что еще совсем недавно медицина и магия явно были смежными отраслями.
Организационные детали
Входной билет в аптеку оплачивается отдельно: стоимость для группы от двух до пяти человек составит 25 евро, которые идут на монастырские нужды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1389 туристов
Мне крупно повезло: целыми днями я делаю то, что люблю, в самом подходящем для этого месте. Обожаю расследовать разные чудеса и показывать их людям, которые ценят качественные впечатления и удовольствия. читать дальшеуменьшить
Провела множество экскурсий, и, уверяю вас, мне не надоело. Рим постоянно балует меня откровениями. И я ответно влюблена в него — а все влюблённые обожают рассказывать о своём романе.
Я помогу вам сделать этот город своим: понять его нюансы и смысл, прочувствовать сложный букет его истории, обрести любимые места и совершить свои открытия.
Имею чёрный пояс по старинным библиотекам, светски интересуюсь христианством и изучаю историю искусств в магистратуре. Не люблю легенды и профанации. Чтобы рассказывать на простом русском, я много читаю на сложном итальянском.
В свободное от работы и расследований время познаю вина и по мере сил симпатизирую благородной роскоши Вечного города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Кошка
Экскурсия неординарная, но интересна и доступна всем. Во - первых, остановимся на местах посещения. Действительно, стоят визита и не только добавят общего впечатления, но заставят посмотреть на Рим по другому, читать дальшеуменьшить
более глубоко и понять, что его визит не заключается только в памятниках архитектуры, а которых известно во всех печатных и электронных путеводителях. Пересказывать увиденное не буду, иначе пропадет вкус и очарование увиденным. Во - вторых, экскурсовод - Анна,просто выше всех похвал. Обаятельная, образованная, владеющая вопросом и просто приятная молодая женщина. Я просто уверенна, что у неё сложится прекрасная карьера с такими качествами и множество благодарных туристов. Что же касается нас, мы обязательно ещё вернемся к её услугам и просто для приятного общения:)
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Алена
Заказала экскурсию для мужа-историка, знающего про Рим, кажется, все. Это уже не первый наш визит в Рим и Анне досталась не простая задача. Но она очень серьезно отнеслась к экскурсии читать дальшеуменьшить
и справилась с ней на отлично. Все было продумано так, что есть возможность заглянуть в кафе и выпить кофе, параллельно послушать истории про местные заведения и округу, какие-то городские легенды. Анна интересно рассказывает и совершенно не заученно, видно, что ей и самой интересно и радостно поделиться своими знаниями. При чем интересно было и мужу, и мне - совершенно неподготовленному человеку. Ну и видеть счастье в глазах любимого мужчины, который светится от восторга - дорого стоит. Так что Анне огромное спасибо и отдельно за отличный бар в конце экскурсии и советы по ресторану на вечер. Уверена, что при случае обязательно вернемся к ней и закажем другие экскурсии.
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С
Светлана
Анна увела нас, как она это называет, в другую реальность. Этот Рим, столь же прекрасный и завораживающий, оказался уютным, приглашающим познакомиться близко и подружиться. Этому способствовало и то, что Анна, совершенно очевидно, влюблена в этот город и щедро делится им. Побывать на такой экскурсии- удача и удовольствие.
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Анна
Фантастическая экскурсия в компании чудесной Анны. Кроме того, что Анна показала места,про которые обычный турист никогда бы не узнал, она оказалась интереснейшим собеседником и просто очень приятной девушкой. Получила огромное удовольствие от экскурсии. Всем друзьям обязательно буду рекомендовать!
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Э
Эльвина
Благодарим Анну за познавательную, интересную экскурсию, порадовал «сюрприз», такие места достойны отдельного внимания и там есть, чем насладиться) В Риме посещали много мест, но Анна открыла новые локации и поделилась важными историческими деталями.
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А
Алексей
Суперская экскурсия по необычным интересным местам, в которые вряд ли возможно попасть со стороны. Анна отличный гид, которая рассказом увлекла не только взрослых, но и ребенка 9 лет. Горячо рекомендую ценителям Рима!