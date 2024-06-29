Д Даниил Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе читать дальше туристов в самых посещаемых местах по маршруту. А во-вторых, места, которые мы посещали (площади, фонтаны) с автобуса смысла смотреть нет. На мой взгляд, Рим - это только пешком к достопримечательностям. К ним есть смысл добираться общественным транспортом, но далее только пешая прогулка. Анна дала нам увлекательный рассказ по каждому из посещаемых объектов с кратким экскурсом в историю. Огромное спасибо! Отличная вечерняя экскурсия с гидом Анной. Очень рекомендую эту экскурсию по двум причинам: во-первых, днём очень жарко и очень много

Н Надежда Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе Экскурсовод Нино. Чудо как хороша. Приятный голос, интонации. Отличная подача материала. Очень интересно. Всем рекомендую.

Л Лилианна Античное сердце Рима Очень рекомендуем гида! Было очень интересно слушать, и отличный маршрут. Гид всегда на связи, отвечала и помогла купить билеты в колизей. 😊

И Ирина Ежедневная прогулка по Риму Спасибо экскурсоводу Адаму за Прекрасную экскурсию нетипичный Рим, все было интересно и познавательно и маршрут замечательный.

В Вероника Рим: сокровища прошлого и сердце современности Спасибо Наталье за интересную экскурсию! Узнали много нового, прогулялись и приятно пообщались. Наталья отзывчивый и открытый человек, видно, что она любит и знает город, о котором рассказывает.

В Вероника Античное сердце Рима читать дальше детей на жаре в течение всей экскурсии, что уже само по себе говорит об интересной подаче материала. Множество интересных деталей и яркий образный рассказ — то, что сделало экскурсию незабываемым приключением. Спасибо еще раз! Большое спасибо Нелли за содержательную и яркую экскурсию. Это было настоящее погружение в мир античного Рима. Гиду удалось удерживать внимание

А Александра Групповая экскурсия в музеи Ватикана Экскурсовод Алла - прекрасный профессионал и очень приятная женщина. Все было очень интересно, структурно и не занудно ✌️

И Ирина Конная прогулка в Вечном городе читать дальше Рима и захотел отдохнуть на природе, но не праздно, а тематически. Экскурсия была для меня и моего сына, на лошадях до этого не сидели. Владислав в начале грамотно провел нам инструктаж. Уверенность гида дала спокойный и хороший настрой экскурсии. Владислав в процессе следил за нашими лошадями, рассказывал интересные факты об Аппиевой дороге и делал фотографии, которые получились как открытки. Мы с сыном получили большое удовольствие от этого маленького путешествия: живописная дорога, мерный, умиротворяющий ход лошадей и радость от нового опыта общения с животными! Владислав, спасибо за экскурсию. К этой экскурсии долго присматривалась, потому что считала ее экскурсией «выходного дня». Для тех, кто уже успел осмотреть основные достопримечательности

В Валентина Ежедневная прогулка по Риму Все круто) только один минус что не раздают наушники, у нас была не маленькая группа, город шумный и было бы комфортно с наушниками и туристам и гиду)