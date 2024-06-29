Экскурсии от метро в Риме

Найдено 42 экскурсии в категории «От метро» в Риме на русском языке, цены от €25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конная прогулка в Вечном городе
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Конная прогулка в Вечном городе: Аппиева дорога и парк Каффареле
Погрузитесь в атмосферу Рима, отправившись в незабываемую конную прогулку по исторической Аппиевой дороге и живописному парку Каффареле
Начало: Метро Colli Albani
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
160 за всё до 4 чел.
Античное сердце Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
68 отзывов
Погружение в историю Рима: экскурсия по древним руинам и Форуму
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, исследуя Колизей, Палатин и Римский Форум. Узнайте о традициях гладиаторов и легендах Вечного города
Начало: В районе метро COLOSSEO
Завтра в 09:00
3 июля в 13:00
130 за всё до 5 чел.
Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
40 отзывов
Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в магию ночного Рима: экскурсия по подсвеченным достопримечательностям, легендарным улицам и историческим местам без толп туристов
Начало: У станции метро Repubblica
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
55 за человека
О, Рим, ты целый мир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
97 отзывов
О, Рим, ты целый мир: путешествие от Античности до барокко
Присоединяйтесь к нам в путешествии по величественному Риму, где каждый шаг открывает страницу истории
Начало: У метро Колизея
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
165 за всё до 5 чел.
Познать античный Рим за 3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
36 отзывов
Познать античный Рим за 3 часа
По главным местам «столицы трех империй» на увлекательной прогулке
Начало: У метро Colosseo
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
30 за человека
Нескучная классика Рима в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
47 отзывов
Нескучная классика Рима в мини-группе
Посетите все знаковые места Рима, включая Колизей и фонтан Треви. Узнайте секреты местных жителей и попробуйте лучшее мороженое в городе
Начало: В районе метро Colosseo
Расписание: в будние дни в 10:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
55 за человека
Андеграунд Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Андеграунд Рима: Гарбателла и Остиенсе
Погрузитесь в атмосферу необычного Рима, исследуя кварталы Гарбателла и Остиенсе. Узнайте, как выглядело социальное жилье и насладитесь уличным искусством
Начало: Метро piramide у входа
Завтра в 10:30
3 июля в 09:30
107 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия в музеи Ватикана
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
47 отзывов
Экскурсия в музеи Ватикана: без очередей, с гидом-экспертом
Путешествие в сердце Ватикана: эксклюзивный доступ к музейным сокровищам с профессиональным рассказом
Начало: От метро Ottaviano San Pietro
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45, 13:15 и 17:15
Сегодня в 11:45
Завтра в 11:45
39 за человека
Тайны нетуристического Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Тайны нетуристического Рима
Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере
Начало: У метро Circo Massimo
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Рим на рассвете: прогулка в мини-группе в районе Ватикана
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
8 отзывов
Рим на рассвете: прогулка в мини-группе в районе Ватикана
Исследовать один из старейших районов города, открывая его нескучные сюжеты
Начало: В районе метро Ottaviano San Pietro
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
55 за человека
Древний Рим за 2 часа: Колизей и Римские форумы
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
56 отзывов
Древний Рим за два часа: путешествие от Колизея до Форумов
Откройте величие Колизея и историческое сердце Рима - Римские форумы, в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро Colosseo
Расписание: ежедневно в 11:00
5 июля в 11:00
12 июля в 11:00
45 за человека
Константин Великий и раннехристианский Рим
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
9 отзывов
Константин Великий и раннехристианский Рим
О правителе, при котором христианство стало официальной религией, и первых храмах новой веры
Начало: В районе ст. метро Colosseo
Расписание: в понедельник и четверг в 10:00
18 июля в 10:00
22 июля в 10:00
40 за человека
Колизей, Палатинский холм и Римский форум за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Колизей, Палатинский холм и Римский форум за 1 день
Раскрыть тайны главных мест античного города в компании профессионального гида
Начало: У метро Колизей
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
175 за всё до 10 чел.
Рим: 30 веков за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Рим: 30 веков за 3 часа
Обойти самые культовые места города, понять его историю и услышать любопытные факты
Начало: У метро Колизей
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
130 за всё до 6 чел.
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
77 отзывов
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам
Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 80 за всё до 4 чел.
Рим с необычной стороны
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
13 отзывов
Рим с необычной стороны
Открыть зеленый «оазис» в центре, побывать в мистической церкви, выпить кофе в мастерской скульптора
Начало: В районе метро Фламинио
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
9 июля в 09:00
11 июля в 09:00
30 за человека
Рим: сокровища прошлого и сердце современности
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Портрет Рима: Индивидуальное путешествие по истории
Откройте для себя душу Рима в уникальной прогулке, включающей исторические рассказы и секреты Вечного города
Начало: В районе метро Colesseo
Сегодня в 11:00
Завтра в 16:00
160 за всё до 5 чел.
Холм Авентин: гармония природы и истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Холм Авентин: гармония природы и истории
Живописные виды и увлекательные рассказы на утренней прогулке по Авентину и набережной Тибра
Начало: У остановки метро PIRAMIDE
Завтра в 09:30
3 июля в 13:00
80 за всё до 5 чел.
Античный Рим за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Античный Рим за 3 часа
Душевная прогулка по культовым местам Древнего Рима и беседы о современности за чашкой кофе
Начало: Возле метро Colosseo
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Вечному городу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
11 отзывов
Фотопрогулка по Вечному городу
Увидеть главные достопримечательности Рима и получить яркие снимки на память
Начало: У метро Площадь Испании
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Рим на автомобиле в лучах заката
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Рим на автомобиле в лучах заката
Отдохните и насладитесь сверкающими красотами города во время экскурсии на комфортном автомобиле
Начало: станция метро Колизее (Colosseo)
6 июля в 16:00
11 июля в 16:00
296267 за всё до 4 чел.
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Погрузиться в древнюю историю города, рассматривая культовые руины и слушая о знаменитых персонажах
Начало: В районе ст. метро Circo Massimo
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
19 июля в 10:00
23 июля в 10:00
40 за человека
Тайны римского Колизея
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Тайны римского Колизея
Посетить самое знаменитое сооружение Древнего Рима и раскрыть его секреты с профессиональным гидом
Начало: В районе метро Колизей
Завтра в 16:30
3 июля в 16:30
180 за всё до 4 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
654 отзыва
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
Начало: Метро Circo Massimo
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
25 за человека
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
7 отзывов
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Сохранить воспоминания о Вечном городе в виде эффектных снимков
Начало: В районе метро Colosseo
Завтра в 11:00
3 июля в 08:00
150 за всё до 5 чел.
Магия ночного Рима: обзорная экскурсия по ночному городу
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
64 отзыва
Магия ночного Рима: обзорная экскурсия по подсвеченному городу
Почувствуйте сказочную атмосферу Вечного города, гуляя по его освещенным улицам и площадям в компании опытного гида
Начало: Рядом со ст. метро Repubblica
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
55 за человека
Рим на рассвете: район Ватикана, Собор Петра и Замок Святого Ангела
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
42 отзыва
Рим на рассвете: Ватикан, Собор Петра, Замок Святого Ангела - Групповая экскурсия
Начните утро с захватывающей прогулки по Ватикану и его окрестностям. Откройте для себя красоту Рима на рассвете в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Метро Ottaviano San Pietro газетный киоск
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
55 за человека
Первый раз в Риме: обзорная экскурсия по главным местам города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Первый раз в Риме: обзорная экскурсия по главным местам города
Начало: У газетного киоска у метро Circo Massimo
Расписание: по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 160 за всё до 8 чел.
Колизей, гладиаторы и Людус Маньюс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Колизей, гладиаторы и Людус Маньюс
Начало: Метро Колизей. Рядом с остановкой автобусов
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
180 за всё до 5 чел.
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
280 за всё до 6 чел.
Весь Рим. О Рим - ты целый мир
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
20 отзывов
Весь Рим за шесть часов: от Пантеона до Ватикана
Погрузитесь в многовековую историю Рима за шесть часов. От античных руин до Ватикана - история и культура в одной экскурсии
Начало: Колизей, у выхода из метро
Расписание: С понедельника по воскресенье в 9.00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 320 за всё до 5 чел.
Весь Рим за 3 часа на автомобиле «О чудо Рим!»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Весь Рим за 3 часа на автомобиле «О чудо Рим!»
Начало: 1. Выход из метро Колизей. У зеленого киоска
Расписание: Пн,вт,ср,чт, пт,сб, вск- в любое время.
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 150 за всё до 4 чел.
Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
Начало: Недалеко от станции метро Termini
Расписание: Только по понедельник, с 7.00
Сегодня в 07:00
8 июля в 07:00
120 за человека
Первое свидание с Римом: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
20 отзывов
Первое свидание с Римом: прогулка в мини-группе
Начало: Метро Colosseo
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
55 за человека
Ежедневная прогулка по Риму
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
446 отзывов
Популярное предложение
Пешеходная экскурсия по Риму: от исторических достопримечательностей до скрытых сокровищ
Познакомьтесь с Римом под новым углом: от знаменитых памятников до укромных уголков, известных только местным
Начало: У станции метро Circo Massimo
Расписание: ежедневно в 15:15
25 за человека
Индивидуальная экскурсия «Портрет Рима»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Портрет Рима»
Начало: Метро Colesseo
Расписание: ежедневно в 10:00 и 18.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 160 за всё до 4 чел.
Древнеримский шоубиз: хлеба и зрелищ
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
Экскурсия «Древнеримский шоубиз: хлеба и зрелищ»
Погрузитесь в мир древнеримского развлечения, открыв для себя тайны античного досуга аристократии и пролетариата
Начало: Около выхода из метро Circo Massimo
18 июля в 12:00
19 июля в 10:00
180 за всё до 7 чел.
Кинопрогулка по Риму - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
Кинопрогулка по Риму - в мини-группе
Познакомиться с городом, вспоминая известные фильмы, которые здесь снимались
Начало: У метро Flaminio
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:15 и 18:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
75 за человека
Экспресс-фотосессия в лучших местах Рима
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия в лучших местах Рима
Один образ, одна локация - и десятки воспоминаний о Вечном городе на ваших фото
Начало: Метро «Кавур»
Сегодня в 10:00
Завтра в 06:00
90 за человека
Индивидуальная обзорная по главным достопримечательностям Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная обзорная по главным достопримечательностям Рима
Начало: Метро Colosseo
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 5 чел.
По стопам истории Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
По стопам истории Рима
Начало: Метро Колизей (у зеленого ларька и дерева)
Расписание: первая половина дня
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Остия-Антика: Атлантида рядом с Римом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Остия-Антика: Атлантида рядом с Римом
Узнать, как был устроен античный порт и что можно увидеть там сегодня
Начало: Возле станции метро Laurentina (конечная синей вет...
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
130117 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Даниил
    29 июня 2024
    Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
    Отличная вечерняя экскурсия с гидом Анной. Очень рекомендую эту экскурсию по двум причинам: во-первых, днём очень жарко и очень много
    читать дальше

    туристов в самых посещаемых местах по маршруту. А во-вторых, места, которые мы посещали (площади, фонтаны) с автобуса смысла смотреть нет. На мой взгляд, Рим - это только пешком к достопримечательностям. К ним есть смысл добираться общественным транспортом, но далее только пешая прогулка. Анна дала нам увлекательный рассказ по каждому из посещаемых объектов с кратким экскурсом в историю. Огромное спасибо!

  • Н
    Надежда
    28 июня 2024
    Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
    Экскурсовод Нино. Чудо как хороша. Приятный голос, интонации. Отличная подача материала. Очень интересно. Всем рекомендую.
  • Л
    Лилианна
    28 июня 2024
    Античное сердце Рима
    Очень рекомендуем гида! Было очень интересно слушать, и отличный маршрут. Гид всегда на связи, отвечала и помогла купить билеты в колизей. 😊
  • И
    Ирина
    28 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Риму
    Спасибо экскурсоводу Адаму за Прекрасную экскурсию нетипичный Рим, все было интересно и познавательно и маршрут замечательный.
  • В
    Вероника
    28 июня 2024
    Рим: сокровища прошлого и сердце современности
    Спасибо Наталье за интересную экскурсию! Узнали много нового, прогулялись и приятно пообщались. Наталья отзывчивый и открытый человек, видно, что она любит и знает город, о котором рассказывает.
  • В
    Вероника
    27 июня 2024
    Античное сердце Рима
    Большое спасибо Нелли за содержательную и яркую экскурсию. Это было настоящее погружение в мир античного Рима. Гиду удалось удерживать внимание
    читать дальше

    детей на жаре в течение всей экскурсии, что уже само по себе говорит об интересной подаче материала. Множество интересных деталей и яркий образный рассказ — то, что сделало экскурсию незабываемым приключением. Спасибо еще раз!

  • А
    Александра
    26 июня 2024
    Групповая экскурсия в музеи Ватикана
    Экскурсовод Алла - прекрасный профессионал и очень приятная женщина. Все было очень интересно, структурно и не занудно ✌️
  • И
    Ирина
    26 июня 2024
    Конная прогулка в Вечном городе
    К этой экскурсии долго присматривалась, потому что считала ее экскурсией «выходного дня». Для тех, кто уже успел осмотреть основные достопримечательности
    читать дальше

    Рима и захотел отдохнуть на природе, но не праздно, а тематически. Экскурсия была для меня и моего сына, на лошадях до этого не сидели. Владислав в начале грамотно провел нам инструктаж. Уверенность гида дала спокойный и хороший настрой экскурсии. Владислав в процессе следил за нашими лошадями, рассказывал интересные факты об Аппиевой дороге и делал фотографии, которые получились как открытки. Мы с сыном получили большое удовольствие от этого маленького путешествия: живописная дорога, мерный, умиротворяющий ход лошадей и радость от нового опыта общения с животными! Владислав, спасибо за экскурсию.

  • В
    Валентина
    25 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Риму
    Все круто) только один минус что не раздают наушники, у нас была не маленькая группа, город шумный и было бы комфортно с наушниками и туристам и гиду)
  • Н
    Наталья
    25 июня 2024
    Групповая экскурсия в музеи Ватикана
    Наш экскурсовод -Алла, хочу поблагодарить TripSter за подбор отличных сотрудников-профессионалов и лично Аллу за проведённую экскурсию по музеям Ватикана. Экскурсия
    читать дальше

    прошла на одном дыхании. Мы узнали много нового, интересного, незабываемого. Алла очень контактная, доброжелательная, а главное - кладезь знаний. Увлекательно рассказывает, слушать легко, информация, полученная от неё запоминается надолго. Знаю это из личного опыта. С этим экскурсоводом были экскурсии несколькими годами раньше. и так случилось, что я ее узнала и вспомнила. Благодарю Аллу за тёплое отношение к участникам экскурсии, она внимательна.., а самое главное за увлекательный рассказ

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «От метро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 42
  1. Конная прогулка в Вечном городе
  2. Античное сердце Рима
  3. Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
  4. О, Рим, ты целый мир
  5. Познать античный Рим за 3 часа
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Римский форум
  4. Фонтан Треви
  5. Площадь Венеции
  6. Колизей
  7. Пьяцца Навона
  8. Капитолийский холм
  9. Район Трастевере
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июле 2024
Сейчас в Риме в категории "От метро" можно забронировать 42 экскурсии от 25 до 320 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1947 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 42 экскурсии на 2024 год по теме «От метро», 1947 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам