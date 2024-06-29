1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Конная прогулка в Вечном городе: Аппиева дорога и парк Каффареле
Погрузитесь в атмосферу Рима, отправившись в незабываемую конную прогулку по исторической Аппиевой дороге и живописному парку Каффареле
Начало: Метро Colli Albani
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Погружение в историю Рима: экскурсия по древним руинам и Форуму
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, исследуя Колизей, Палатин и Римский Форум. Узнайте о традициях гладиаторов и легендах Вечного города
Начало: В районе метро COLOSSEO
Завтра в 09:00
3 июля в 13:00
€130 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в магию ночного Рима: экскурсия по подсвеченным достопримечательностям, легендарным улицам и историческим местам без толп туристов
Начало: У станции метро Repubblica
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€55 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
О, Рим, ты целый мир: путешествие от Античности до барокко
Присоединяйтесь к нам в путешествии по величественному Риму, где каждый шаг открывает страницу истории
Начало: У метро Колизея
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
€165 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Познать античный Рим за 3 часа
По главным местам «столицы трех империй» на увлекательной прогулке
Начало: У метро Colosseo
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
€30 за человека
Мини-группа
3 часа
Нескучная классика Рима в мини-группе
Посетите все знаковые места Рима, включая Колизей и фонтан Треви. Узнайте секреты местных жителей и попробуйте лучшее мороженое в городе
Начало: В районе метро Colosseo
Расписание: в будние дни в 10:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
€55 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Андеграунд Рима: Гарбателла и Остиенсе
Погрузитесь в атмосферу необычного Рима, исследуя кварталы Гарбателла и Остиенсе. Узнайте, как выглядело социальное жилье и насладитесь уличным искусством
Начало: Метро piramide у входа
Завтра в 10:30
3 июля в 09:30
€107 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Экскурсия в музеи Ватикана: без очередей, с гидом-экспертом
Путешествие в сердце Ватикана: эксклюзивный доступ к музейным сокровищам с профессиональным рассказом
Начало: От метро Ottaviano San Pietro
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45, 13:15 и 17:15
Сегодня в 11:45
Завтра в 11:45
€39 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны нетуристического Рима
Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере
Начало: У метро Circo Massimo
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Рим на рассвете: прогулка в мини-группе в районе Ватикана
Исследовать один из старейших районов города, открывая его нескучные сюжеты
Начало: В районе метро Ottaviano San Pietro
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€55 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Древний Рим за два часа: путешествие от Колизея до Форумов
Откройте величие Колизея и историческое сердце Рима - Римские форумы, в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро Colosseo
Расписание: ежедневно в 11:00
5 июля в 11:00
12 июля в 11:00
€45 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Константин Великий и раннехристианский Рим
О правителе, при котором христианство стало официальной религией, и первых храмах новой веры
Начало: В районе ст. метро Colosseo
Расписание: в понедельник и четверг в 10:00
18 июля в 10:00
22 июля в 10:00
€40 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Колизей, Палатинский холм и Римский форум за 1 день
Раскрыть тайны главных мест античного города в компании профессионального гида
Начало: У метро Колизей
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
€175 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим: 30 веков за 3 часа
Обойти самые культовые места города, понять его историю и услышать любопытные факты
Начало: У метро Колизей
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам
Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €80 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Рим с необычной стороны
Открыть зеленый «оазис» в центре, побывать в мистической церкви, выпить кофе в мастерской скульптора
Начало: В районе метро Фламинио
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
9 июля в 09:00
11 июля в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
3 часа
Портрет Рима: Индивидуальное путешествие по истории
Откройте для себя душу Рима в уникальной прогулке, включающей исторические рассказы и секреты Вечного города
Начало: В районе метро Colesseo
Сегодня в 11:00
Завтра в 16:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Холм Авентин: гармония природы и истории
Живописные виды и увлекательные рассказы на утренней прогулке по Авентину и набережной Тибра
Начало: У остановки метро PIRAMIDE
Завтра в 09:30
3 июля в 13:00
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Античный Рим за 3 часа
Душевная прогулка по культовым местам Древнего Рима и беседы о современности за чашкой кофе
Начало: Возле метро Colosseo
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Вечному городу
Увидеть главные достопримечательности Рима и получить яркие снимки на память
Начало: У метро Площадь Испании
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Рим на автомобиле в лучах заката
Отдохните и насладитесь сверкающими красотами города во время экскурсии на комфортном автомобиле
Начало: станция метро Колизее (Colosseo)
6 июля в 16:00
11 июля в 16:00
296€267 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Погрузиться в древнюю историю города, рассматривая культовые руины и слушая о знаменитых персонажах
Начало: В районе ст. метро Circo Massimo
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
19 июля в 10:00
23 июля в 10:00
€40 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны римского Колизея
Посетить самое знаменитое сооружение Древнего Рима и раскрыть его секреты с профессиональным гидом
Начало: В районе метро Колизей
Завтра в 16:30
3 июля в 16:30
€180 за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
Начало: Метро Circo Massimo
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€25 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Сохранить воспоминания о Вечном городе в виде эффектных снимков
Начало: В районе метро Colosseo
Завтра в 11:00
3 июля в 08:00
€150 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Магия ночного Рима: обзорная экскурсия по подсвеченному городу
Почувствуйте сказочную атмосферу Вечного города, гуляя по его освещенным улицам и площадям в компании опытного гида
Начало: Рядом со ст. метро Repubblica
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€55 за человека
Мини-группа
3 часа
Рим на рассвете: Ватикан, Собор Петра, Замок Святого Ангела - Групповая экскурсия
Начните утро с захватывающей прогулки по Ватикану и его окрестностям. Откройте для себя красоту Рима на рассвете в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Метро Ottaviano San Pietro газетный киоск
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€55 за человека
Индивидуальная
3 часа
Первый раз в Риме: обзорная экскурсия по главным местам города
Начало: У газетного киоска у метро Circo Massimo
Расписание: по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Колизей, гладиаторы и Людус Маньюс
Начало: Метро Колизей. Рядом с остановкой автобусов
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Весь Рим за шесть часов: от Пантеона до Ватикана
Погрузитесь в многовековую историю Рима за шесть часов. От античных руин до Ватикана - история и культура в одной экскурсии
Начало: Колизей, у выхода из метро
Расписание: С понедельника по воскресенье в 9.00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Весь Рим за 3 часа на автомобиле «О чудо Рим!»
Начало: 1. Выход из метро Колизей. У зеленого киоска
Расписание: Пн,вт,ср,чт, пт,сб, вск- в любое время.
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от €150 за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
Начало: Недалеко от станции метро Termini
Расписание: Только по понедельник, с 7.00
Сегодня в 07:00
8 июля в 07:00
€120 за человека
Мини-группа
3 часа
Первое свидание с Римом: прогулка в мини-группе
Начало: Метро Colosseo
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
€55 за человека
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Пешеходная экскурсия по Риму: от исторических достопримечательностей до скрытых сокровищ
Познакомьтесь с Римом под новым углом: от знаменитых памятников до укромных уголков, известных только местным
Начало: У станции метро Circo Massimo
Расписание: ежедневно в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Портрет Рима»
Начало: Метро Colesseo
Расписание: ежедневно в 10:00 и 18.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €160 за всё до 4 чел.
Билеты
3 часа
Экскурсия «Древнеримский шоубиз: хлеба и зрелищ»
Погрузитесь в мир древнеримского развлечения, открыв для себя тайны античного досуга аристократии и пролетариата
Начало: Около выхода из метро Circo Massimo
18 июля в 12:00
19 июля в 10:00
€180 за всё до 7 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Кинопрогулка по Риму - в мини-группе
Познакомиться с городом, вспоминая известные фильмы, которые здесь снимались
Начало: У метро Flaminio
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:15 и 18:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
€75 за человека
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия в лучших местах Рима
Один образ, одна локация - и десятки воспоминаний о Вечном городе на ваших фото
Начало: Метро «Кавур»
Сегодня в 10:00
Завтра в 06:00
€90 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная обзорная по главным достопримечательностям Рима
Начало: Метро Colosseo
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По стопам истории Рима
Начало: Метро Колизей (у зеленого ларька и дерева)
Расписание: первая половина дня
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Остия-Антика: Атлантида рядом с Римом
Узнать, как был устроен античный порт и что можно увидеть там сегодня
Начало: Возле станции метро Laurentina (конечная синей вет...
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
130€117 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДаниил29 июня 2024Отличная вечерняя экскурсия с гидом Анной. Очень рекомендую эту экскурсию по двум причинам: во-первых, днём очень жарко и очень много
- ННадежда28 июня 2024Экскурсовод Нино. Чудо как хороша. Приятный голос, интонации. Отличная подача материала. Очень интересно. Всем рекомендую.
- ЛЛилианна28 июня 2024Очень рекомендуем гида! Было очень интересно слушать, и отличный маршрут. Гид всегда на связи, отвечала и помогла купить билеты в колизей. 😊
- ИИрина28 июня 2024Спасибо экскурсоводу Адаму за Прекрасную экскурсию нетипичный Рим, все было интересно и познавательно и маршрут замечательный.
- ВВероника28 июня 2024Спасибо Наталье за интересную экскурсию! Узнали много нового, прогулялись и приятно пообщались. Наталья отзывчивый и открытый человек, видно, что она любит и знает город, о котором рассказывает.
- ВВероника27 июня 2024Большое спасибо Нелли за содержательную и яркую экскурсию. Это было настоящее погружение в мир античного Рима. Гиду удалось удерживать внимание
- ААлександра26 июня 2024Экскурсовод Алла - прекрасный профессионал и очень приятная женщина. Все было очень интересно, структурно и не занудно ✌️
- ИИрина26 июня 2024К этой экскурсии долго присматривалась, потому что считала ее экскурсией «выходного дня». Для тех, кто уже успел осмотреть основные достопримечательности
- ВВалентина25 июня 2024Все круто) только один минус что не раздают наушники, у нас была не маленькая группа, город шумный и было бы комфортно с наушниками и туристам и гиду)
- ННаталья25 июня 2024Наш экскурсовод -Алла, хочу поблагодарить TripSter за подбор отличных сотрудников-профессионалов и лично Аллу за проведённую экскурсию по музеям Ватикана. Экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «От метро»
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