Тоскана и Рим: гастроприключение

Мы приглашаем тебя в один из самых чудесных уголков Италии
Описание тура

Мы приглашаем тебя в один из самых чудесных уголков Италии, в те места, о которых ты мог только догадываться и видеть на картинках Тоскану эпицентр искусства, природных богатств и степенного удовольствия от жизни! Италия это про ежедневную сиесту, это про вкусно и просто, про красиво и богато, про ярко и сочно!

Программа тура по дням

1 день

Bella Ciao

Встреча всех участников в аэропорту,

Заселение в гостиницу,

Прогулка с гидом и ужин в центре Рима.

Наконец ты в Италии!

Все пармезаны, виноград, пиццы, узкие улочки и величественные замки ждали тебя так давно! Так давай же начнем!

Сегодня мы прогуляемся по улочкам центра, от Коллизея, увидим Пантеон,через Фонтан де Треви к Римской лестнице, почувствуем аромат древнего города и отведаем пасту за ужином и познакомимся. Рим так и пышет красотой и величественностью.

Гуляй сколько нужно, но помни мы еще вернемся сюда в конце путешествия.

2 день

Жемчужина Ренессанса переезд во Флоренцию

Завтрак,

Поезд Рим Флоренция,

Заселение в отель,

Обед в кафе в центре города,

Экскурсия по Флоренции с гидом,

Подъем на купол собора Санта Мария дель Фьоре,

Ужин.

Сегодня мы едем на родину эпохи Возрождения, к местам Данте и Боттичелли во Флоренцию!

После заселения в отель, он у нас в самом центре,отобедаем и дальше мы отправимся на экскурсию мимо Санта Мария дель Фьоре, одиного из самых больших соборов в Европе, пройдём площадь Синьории с шедеврами Ренессанса, увидим пока снаружи галерею Уффици, и через набережную реки Арно по мосту Понтевеккьо, единственному жилому мосту в мире.

Если проголодаешься, советую захватить панини с нежнейшим прошутто, здесь это не обычный бутерброд, а произведение искусства!

На ужин во Флоренции большой грех не съесть пасту или пиццу. Мы грешить не будем и сделаем все в лучших традициях итальянцев, отужинаем с кьянти в самом вкусном ресторане в городе.

3 день

Путешествие в Средневековую Тоскану Кьянти тур

Завтрак,

Выезд в Кьянти: Монтефьоралле, Граве ин кьянти, Сан-Джиминьяно,

Дегустация на винодельне и обед,

Возвращение во Флоренцию,

Ужин в ресторане на смотровой площадке с видом на закатный город.

Как можно выразить в словах, что такое Кьянти? Это пьют, едят или смотрят?

Кьянти это и вино, и зелёные холмы и леса, замкикрепости на вершинах холмов, аббатства и монастыри, церквушки романского стиля 1011 веков, и, наконец, виноградники и оливки

Ты с утра уже готов почувствовать себя Italiano vero? Экскурсия начинается с первой остановки с прекрасным видом на холмы Флоренции по пути в Импрунету!

Остановимся в средневековой Кастелине-ин-Кьянти (может быть заменена) на винодельне. Стоит ли говорить, чем мы там займёмся?

После насыщенного вина самое время заехать в одну из самых красивых деревень Италии Монтефьоралле, которую называют старейшим поселением в Кьянти очень тихий и уютный городок.

И вот перед тобой столица региона Греве ин кьянти, где вино Кьянти было создано в 1716 году. Здесь мы посетим площадь и отправимся дальше.

Сан Джиминиано

Уникальный по своей архитектуре средневековый город, охраняемый юнеско, известный своими башнями и особой атмосферой. Его очень важно посетить, чтобы узнать, чем жил тосканский регион в 15 столетии. Здесь мы попробуем вкуснейшее Джелатто, которое каждый год побеждает в международном конкурсе!

Вечером отдыхаем от тишины деревни в центре Флоренции.

4 день

Гастро день во Флоренции

Завтрак

Мастеркласс по итальянской кухне и обед (4 часа). Готовим два блюда, пьем вино и пишем рецепты.

Свободное время на посещение музеев (билеты приобретаем заранее, сообщи мне) и шоппинг,

Ужин

Сегодня нас ждут гастро приключения!

День мы начинаем с мастеркласса по итальянской кухне, но перед началом мы зайдем на самый вкусный рынок в мире!

Рынок Санлоренцо. Чего здесь только нет: прошутто, пармезаны с трюфелем, в вине, пармезан на козьем или коровьем молоке, сыры с плесенью и без, мягкие и твердые, вина со всей Италии, вкуснейшие оливки, чтобы привезти подруге и ароматное масло в подарок!

А теперь время учиться итальянской кухне! Будем готовить в милом местечке в центре Флоренции, а что, пусть пока останется секретом. Конечно, то, что приготовили мы и съедим)

Затем есть время, чтобы отдохнуть в номере или прогуляться с бокалом апероля.

5 день

Те самые кипарисы Валь Дорча

Завтрак,

Отправление в Сиену,

Посещение производства кьянти c дегустацией,

Остановка на фото у кипарисов,

Посещение 2х городов Тосканы (Пьенца,)

Возвращение во Флоренцию,

Ужин в ресторане, где подают лучшие флорентийские стейки.

Утром выезжаем из Флоренции в сторону юга — туда, где начинается настоящая классическая Тоскана: пейзажи как в кино, дороги среди виноградников и оливковых рощ, виллы, которые выглядят так, будто их строили специально для декораций к фильмам.

Первая остановка — Сиена, один из самых красивых и атмосферных городов Италии.

Что нас ждёт:

  • прогулка по историческому центру (он, кстати, под охраной Юнеско)

  • Пьяцца дель Кампо — площадь в форме ракушки, где проходит знаменитая скачки Палио

  • Сиенский Дуомо — один из самых впечатляющих соборов Италии, мы зайдем внутрь собора, где мозайка действительно впечатляет.

Далее мы отправляемся в сторону Монтальчино — одного из главных винных центров Италии и родины Brunello di Montalcino. Это вино относится к высшей категории качества Docg и производится исключительно в пределах этой небольшой территории.

На винодельне нас ждёт знакомство с хозяйством и дегустация, во время которой мы разберём, чем Brunello отличается от других тосканских вин и почему оно считается статусным.

После винодельни делаем остановку в одном из самых узнаваемых пейзажных мест региона — там, где кипарисы и плавные линии холмов создают ту самую открыточную Тоскану. Это короткая, но очень важная пауза: ради таких видов многие и мечтают о Валь дорча.

Далее посещаем Пьенцу — небольшой город, который создавался как образец идеального города эпохи Ренессанса. Здесь особенно приятно гулять без спешки: улочки, панорамные виды на долину, небольшие магазины с локальными продуктами и спокойная, очень правильная тосканская атмосфера.

Отдельное удовольствие — гастрономические детали региона, в том числе знаменитый пекорино, который традиционно считается одной из визитных карточек этих мест. Покажу вам лавочку, где есть пекорино с разными специями и приправами, и с любимым трюфелем.

Вечером возвращаемся во Флоренцию и ужинаем настоящим флорентийским стейком.

6 день

Твое свидание с Флоренцией

Завтрак

Свободный день для посещения музеев (Уффици, Палаццо Питти, Сальвадоро Феррагамо, музей Гуччи и Скиапарелли, галерея Академии художеств, Палаццо Строцци и др), поездки в другие города.

Внимание! Все билеты в музеи и на поезда приобретаются заранее, сообщи свои планы и я помогу тебе приобретением билетов.

Это твой свободный день, когда ты устраиваешь себе свидание с городом.

Можешь вдохновиться полотнами Леонардо и Караваджо в галерее Уффици, или пойти в Палаццо Питти и увидеть полотна Рафаэля, а затем познакомиться с Давидом Микеланджело Буонарроти в Академии изящных искусств.

Побродить по улочкам в поисках раритетных пластинок, и после сиесты насладиться пиццей со свежим пармезаном… Не забудь купить сувениры, ведь завтра мы уже прощаемся с Флоренцией.

7 день

Привет, Рим

Завтрак, Выселение из отеля, Поезд до Рима, Оставляем вещи в камере хранения, Прогулка по городу, Трансфер от вокзала Термини в Аэропорт

Утром мы с тобой прощаемся с Флоренцией и выезжаем на поезде в Рим! У нас есть еще время, чтобы погулять до вылета. Давай увидим Испанскую лестницу, затем свернем на улочку с бутиками, помашем Тибру и, через Ангелов Мост, к замку святого Ангела, и вот перед нами Ватикан еще одна страна! Мы зайдем в гланый католический собор Святого Петра, где хранится знаменитая Пьета Микеланджело. Величественнее собора я не видела каждый кусочек мрамора здесь огромный труд и неповторимое искусство! (маршрут может быть изменен) Настало время отправляться в аэропорт! А может ты останешься на пару дней в Риме? Это была восхитительная неделя с воспоминаниями на годы вперед! Ciao caro!

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 3 в центре Флоренции 5 дней
  • Проживание в отеле в центре Рима 1 день
  • Групповой трансфер из аэропорта Рима до отеля
  • Мастер класс по приготовлению итальянских блюд и обед
  • Дегустация вин в Кьянти и экскурсия по винодельне (3 и 5 день тура)
  • Завтраки на протяжение всего тура
  • Обед на дегустации в Кьянти (3 день тура)
  • Дегустация сыров в Кьянти и экскурсия по производству
  • Экскурсия с гидом по Флоренции
  • Экскурсия с гидом по Риму
  • Экскурсия по региону Кьянти
  • Сопровождение турлидера по программе
  • Трансфер от Рима до Флоренции и обратно на поезде (1,5 часа в пути)
  • Помощь в подборе билетов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Рима и обратно из Рима
  • Обеды и ужины, кроме заявленных в программе (около 60 евро в день)
  • Страховка
  • Виза
  • Входные билеты в музеи в свободный день
Визы

подойдет любая шенгенская виза, при покупке тура до марта запись на визу включена в стоимость

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Владислава
Владислава — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Доброго дня, дорогие путешественники! Меня зовут Владислава и я уверена, что отдых должен быть насыщен впечатлениями и комфортом. С 2019 года я организовываю авторские туры в красивейшую страну Грузию и манящую
Италию, на Бали, Мексику, Исландию В авторский тур нужно ехать за теми впечатлениями, которые ты не сможешь себе организовать сам. Поэтому в каждой поездке wow-эффект будет каждый день. Я с радостью провожу как групповые туры, так и частные и корпоративные программы. Наши компании всегда самые теплые, и большинство из путешественников общаются и после тура, а многие ездят второй и третий раз! Поехали влюбляться в новые страны вместе!

