Описание тура
Мы приглашаем тебя в один из самых чудесных уголков Италии, в те места, о которых ты мог только догадываться и видеть на картинках Тоскану эпицентр искусства, природных богатств и степенного удовольствия от жизни! Италия это про ежедневную сиесту, это про вкусно и просто, про красиво и богато, про ярко и сочно!
Программа тура по дням
Bella Ciao
Встреча всех участников в аэропорту,
Заселение в гостиницу,
Прогулка с гидом и ужин в центре Рима.
Наконец ты в Италии!
Все пармезаны, виноград, пиццы, узкие улочки и величественные замки ждали тебя так давно! Так давай же начнем!
Сегодня мы прогуляемся по улочкам центра, от Коллизея, увидим Пантеон,через Фонтан де Треви к Римской лестнице, почувствуем аромат древнего города и отведаем пасту за ужином и познакомимся. Рим так и пышет красотой и величественностью.
Гуляй сколько нужно, но помни мы еще вернемся сюда в конце путешествия.
Жемчужина Ренессанса переезд во Флоренцию
Завтрак,
Поезд Рим Флоренция,
Заселение в отель,
Обед в кафе в центре города,
Экскурсия по Флоренции с гидом,
Подъем на купол собора Санта Мария дель Фьоре,
Ужин.
Сегодня мы едем на родину эпохи Возрождения, к местам Данте и Боттичелли во Флоренцию!
После заселения в отель, он у нас в самом центре,отобедаем и дальше мы отправимся на экскурсию мимо Санта Мария дель Фьоре, одиного из самых больших соборов в Европе, пройдём площадь Синьории с шедеврами Ренессанса, увидим пока снаружи галерею Уффици, и через набережную реки Арно по мосту Понтевеккьо, единственному жилому мосту в мире.
Если проголодаешься, советую захватить панини с нежнейшим прошутто, здесь это не обычный бутерброд, а произведение искусства!
На ужин во Флоренции большой грех не съесть пасту или пиццу. Мы грешить не будем и сделаем все в лучших традициях итальянцев, отужинаем с кьянти в самом вкусном ресторане в городе.
Путешествие в Средневековую Тоскану Кьянти тур
Завтрак,
Выезд в Кьянти: Монтефьоралле, Граве ин кьянти, Сан-Джиминьяно,
Дегустация на винодельне и обед,
Возвращение во Флоренцию,
Ужин в ресторане на смотровой площадке с видом на закатный город.
Как можно выразить в словах, что такое Кьянти? Это пьют, едят или смотрят?
Кьянти это и вино, и зелёные холмы и леса, замкикрепости на вершинах холмов, аббатства и монастыри, церквушки романского стиля 1011 веков, и, наконец, виноградники и оливки
Ты с утра уже готов почувствовать себя Italiano vero? Экскурсия начинается с первой остановки с прекрасным видом на холмы Флоренции по пути в Импрунету!
Остановимся в средневековой Кастелине-ин-Кьянти (может быть заменена) на винодельне. Стоит ли говорить, чем мы там займёмся?
После насыщенного вина самое время заехать в одну из самых красивых деревень Италии Монтефьоралле, которую называют старейшим поселением в Кьянти очень тихий и уютный городок.
И вот перед тобой столица региона Греве ин кьянти, где вино Кьянти было создано в 1716 году. Здесь мы посетим площадь и отправимся дальше.
Сан Джиминиано
Уникальный по своей архитектуре средневековый город, охраняемый юнеско, известный своими башнями и особой атмосферой. Его очень важно посетить, чтобы узнать, чем жил тосканский регион в 15 столетии. Здесь мы попробуем вкуснейшее Джелатто, которое каждый год побеждает в международном конкурсе!
Вечером отдыхаем от тишины деревни в центре Флоренции.
Гастро день во Флоренции
Завтрак
Мастеркласс по итальянской кухне и обед (4 часа). Готовим два блюда, пьем вино и пишем рецепты.
Свободное время на посещение музеев (билеты приобретаем заранее, сообщи мне) и шоппинг,
Ужин
Сегодня нас ждут гастро приключения!
День мы начинаем с мастеркласса по итальянской кухне, но перед началом мы зайдем на самый вкусный рынок в мире!
Рынок Санлоренцо. Чего здесь только нет: прошутто, пармезаны с трюфелем, в вине, пармезан на козьем или коровьем молоке, сыры с плесенью и без, мягкие и твердые, вина со всей Италии, вкуснейшие оливки, чтобы привезти подруге и ароматное масло в подарок!
А теперь время учиться итальянской кухне! Будем готовить в милом местечке в центре Флоренции, а что, пусть пока останется секретом. Конечно, то, что приготовили мы и съедим)
Затем есть время, чтобы отдохнуть в номере или прогуляться с бокалом апероля.
Те самые кипарисы Валь Дорча
Завтрак,
Отправление в Сиену,
Посещение производства кьянти c дегустацией,
Остановка на фото у кипарисов,
Посещение 2х городов Тосканы (Пьенца,)
Возвращение во Флоренцию,
Ужин в ресторане, где подают лучшие флорентийские стейки.
Утром выезжаем из Флоренции в сторону юга — туда, где начинается настоящая классическая Тоскана: пейзажи как в кино, дороги среди виноградников и оливковых рощ, виллы, которые выглядят так, будто их строили специально для декораций к фильмам.
Первая остановка — Сиена, один из самых красивых и атмосферных городов Италии.
Что нас ждёт:
прогулка по историческому центру (он, кстати, под охраной Юнеско)
Пьяцца дель Кампо — площадь в форме ракушки, где проходит знаменитая скачки Палио
Сиенский Дуомо — один из самых впечатляющих соборов Италии, мы зайдем внутрь собора, где мозайка действительно впечатляет.
Далее мы отправляемся в сторону Монтальчино — одного из главных винных центров Италии и родины Brunello di Montalcino. Это вино относится к высшей категории качества Docg и производится исключительно в пределах этой небольшой территории.
На винодельне нас ждёт знакомство с хозяйством и дегустация, во время которой мы разберём, чем Brunello отличается от других тосканских вин и почему оно считается статусным.
После винодельни делаем остановку в одном из самых узнаваемых пейзажных мест региона — там, где кипарисы и плавные линии холмов создают ту самую открыточную Тоскану. Это короткая, но очень важная пауза: ради таких видов многие и мечтают о Валь дорча.
Далее посещаем Пьенцу — небольшой город, который создавался как образец идеального города эпохи Ренессанса. Здесь особенно приятно гулять без спешки: улочки, панорамные виды на долину, небольшие магазины с локальными продуктами и спокойная, очень правильная тосканская атмосфера.
Отдельное удовольствие — гастрономические детали региона, в том числе знаменитый пекорино, который традиционно считается одной из визитных карточек этих мест. Покажу вам лавочку, где есть пекорино с разными специями и приправами, и с любимым трюфелем.
Вечером возвращаемся во Флоренцию и ужинаем настоящим флорентийским стейком.
Твое свидание с Флоренцией
Завтрак
Свободный день для посещения музеев (Уффици, Палаццо Питти, Сальвадоро Феррагамо, музей Гуччи и Скиапарелли, галерея Академии художеств, Палаццо Строцци и др), поездки в другие города.
Внимание! Все билеты в музеи и на поезда приобретаются заранее, сообщи свои планы и я помогу тебе приобретением билетов.
Это твой свободный день, когда ты устраиваешь себе свидание с городом.
Можешь вдохновиться полотнами Леонардо и Караваджо в галерее Уффици, или пойти в Палаццо Питти и увидеть полотна Рафаэля, а затем познакомиться с Давидом Микеланджело Буонарроти в Академии изящных искусств.
Побродить по улочкам в поисках раритетных пластинок, и после сиесты насладиться пиццей со свежим пармезаном… Не забудь купить сувениры, ведь завтра мы уже прощаемся с Флоренцией.
Привет, Рим
Завтрак, Выселение из отеля, Поезд до Рима, Оставляем вещи в камере хранения, Прогулка по городу, Трансфер от вокзала Термини в Аэропорт
Утром мы с тобой прощаемся с Флоренцией и выезжаем на поезде в Рим! У нас есть еще время, чтобы погулять до вылета. Давай увидим Испанскую лестницу, затем свернем на улочку с бутиками, помашем Тибру и, через Ангелов Мост, к замку святого Ангела, и вот перед нами Ватикан еще одна страна! Мы зайдем в гланый католический собор Святого Петра, где хранится знаменитая Пьета Микеланджело. Величественнее собора я не видела каждый кусочек мрамора здесь огромный труд и неповторимое искусство! (маршрут может быть изменен) Настало время отправляться в аэропорт! А может ты останешься на пару дней в Риме? Это была восхитительная неделя с воспоминаниями на годы вперед! Ciao caro!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 3 в центре Флоренции 5 дней
- Проживание в отеле в центре Рима 1 день
- Групповой трансфер из аэропорта Рима до отеля
- Мастер класс по приготовлению итальянских блюд и обед
- Дегустация вин в Кьянти и экскурсия по винодельне (3 и 5 день тура)
- Завтраки на протяжение всего тура
- Обед на дегустации в Кьянти (3 день тура)
- Дегустация сыров в Кьянти и экскурсия по производству
- Экскурсия с гидом по Флоренции
- Экскурсия с гидом по Риму
- Экскурсия по региону Кьянти
- Сопровождение турлидера по программе
- Трансфер от Рима до Флоренции и обратно на поезде (1,5 часа в пути)
- Помощь в подборе билетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Рима и обратно из Рима
- Обеды и ужины, кроме заявленных в программе (около 60 евро в день)
- Страховка
- Виза
- Входные билеты в музеи в свободный день
Визы
подойдет любая шенгенская виза, при покупке тура до марта запись на визу включена в стоимость