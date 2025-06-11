7 дней
Кухня, сравнимая с искусством: отпуск гурмана в сердце Италии
Пожить на вилле 18 века, приготовить блюда Тосканы, попробовать домашнее вино и фермерскую моцареллу
Начало: Аэропорт Рима, 9:00
11 июн в 09:00
9 окт в 09:00
€1450 за человека
7 дней
Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
Продегустировать кьянти, джелато и марцолино, приготовить итальянские блюда и влюбиться во Флоренцию
Начало: Аэропорт Рима, до 16:00
5 мар в 10:00
10 мая в 10:00
€1950 за человека
8 дней
Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция
Изучить римские улочки, объехать бескрайние виноградники и познакомиться с флорентийским зодчеством
Начало: Аэропорт Рима, точное время - по договорённости
8 фев в 10:00
1 мар в 10:00
€450 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Выездные»
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