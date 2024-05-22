Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
Авторский тур в Риме

Побывать в «городе сумасшедших», попробовать знаменитое итальянское вино и посетить родину Мецената

Планы на новогодние праздники — раствориться в объятиях Италии. Вас ждёт неделя путешествий по таким разным, но одинаково очаровательным городам.

Вы узнаете легенды прудов Клитунно, побываете в Кортоне, где снимали «Под солнцем Тосканы», погуляете по Сиене и Пиенце, продегустируете чёрный трюфель и увидите шедевры изобразительного искусства итальянских мастеров.

В стоимость входит новогодний ужин, во время которого мы будем наслаждаться живой музыкой и общением с итальянцами.
Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
Ближайшие даты:
22
мая
17
сен
23
сен
29
сен
14
окт
29
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 450
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Документы, которые необходимо взять с собой: билет, паспорт (действительный не менее 6 месяцев), и его фотокопию. Фотокопии можно иметь в электронном виде.
Рекомендуется сделать специальную страховку для выезжающих за границу, всегда носить с собой документы (можно в электронном виде).

Расходы на обеды: приблизительный расход 200-300 евро на человека на все дни.

Собирая чемодан, помните об ограничении веса. Рекомендуется повесить на чемодан бирки и написать на них латинским шрифтом своё имя и фамилию, адрес и телефон. Ваши чемоданы должны быть вами легко узнаваемы. Лекарства лучше перевозить в ручной клади.

Температура в Италии в декабре +10 / +15 градусов днём. Более точный прогноз погоды желательно посмотреть перед отъездом.

Рекомендуем взять обувь на толстой подошве для удобства.

В гостиничных номерах нет чайников. Имейте в виду, что для пользования в гостиницах своими электроприборами Вам может понадобиться переходник. Тип вилки — евростандарт.

Проживание. В 4-звёздочном отеле «Borgo Palace». Двухместное размещение. Возможно одноместно размещение за доплату.

Питание. В стоимость включены только завтраки и новогодний ужин в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Рим. Пруды Клитунно

Встретим вас в аэропорту Рима и поедем в отель. По пути нас ждёт экскурсия, во время которой вы узнаете тайны прудов Клитунно. Об этом месте писали Плиний, Байрон, Гёте. Согласно поверью, на глубине прудов живёт Юпитер Клитунский — божество, очищающее всё, что погружается в воду. Эту и многие другие легенды вы услышите на прогулке. Желающие смогут полакомиться форелью в трактирчиках у прудов.

По приезде в отель разместимся и отдохнём после первого дня путешествия.

Прибытие в Рим. Пруды КлитунноПрибытие в Рим. Пруды КлитунноПрибытие в Рим. Пруды КлитунноПрибытие в Рим. Пруды КлитунноПрибытие в Рим. Пруды КлитунноПрибытие в Рим. Пруды КлитунноПрибытие в Рим. Пруды КлитунноПрибытие в Рим. Пруды КлитунноПрибытие в Рим. Пруды Клитунно
2 день

Дух Средневековья в Ареццо и город Кортона

После завтрака выезжаем в Ареццо, один из самых древних городов Тосканы. Этот город был родиной известных Гая Цильния Мецената и Петрарки. На главной площади Ареццо проходили съёмки фильма Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна».

Вы увидите Кафедральный собор, украшенный витражами Гийома де Марсилла, церковь Сан-Доменико, которая стала известна благодаря шедевру Джованни Чимабуэ «Распятие». Узнаем тайны Средневековья, хранящиеся в городе. После экскурсии у вас будет свободное время.

Далее переместимся в Кортону, город, где разворачиваются действия фильма «Под солнцем Тосканы». Погуляем по мощёным улочкам, осмотрим фрагменты крепостных стен и насладимся кофе в одном из кафе. Зайдём в монастырь Ле-Челле, чтобы узнать историю жизни Святой Маргариты, а ещё полюбуемся Тразименским озером. Выделим время на самостоятельное знакомство с городом, и вернёмся в отель.

Дух Средневековья в Ареццо и город КортонаДух Средневековья в Ареццо и город КортонаДух Средневековья в Ареццо и город КортонаДух Средневековья в Ареццо и город КортонаДух Средневековья в Ареццо и город КортонаДух Средневековья в Ареццо и город КортонаДух Средневековья в Ареццо и город КортонаДух Средневековья в Ареццо и город КортонаДух Средневековья в Ареццо и город КортонаДух Средневековья в Ареццо и город Кортона
3 день

Достопримечательности Сиены

Позавтракаем и поедем в Сиену. Районы этого города похожи на отдельные небольшие государства. Гид расскажет вам о палио — главном местном празднике, традициях и преданиях Сиены.
Заглянем в великолепный Сиенский собор, увидим самый древний в мире действующий банк, побываем в соборе, где покоятся мощи Святой Катерины Сиенской, и полюбуемся работами итальянских живописцев: Микеланджело, Пинтуриккьо, Донателло и Бернини.

У вас будет 4 часа свободного времени, чтобы погулять по городу самостоятельно. Затем вернёмся в отель.

Достопримечательности СиеныДостопримечательности СиеныДостопримечательности СиеныДостопримечательности СиеныДостопримечательности СиеныДостопримечательности СиеныДостопримечательности СиеныДостопримечательности Сиены
4 день

Сансеполькро и Ангиари. Встреча Нового года

Сегодня в первую очередь исследуем Сансеполькро. Пройдёмся по улицам старого города и узнаем его историю. Увидим знаменитую фреску «Воскресение Христа» Пьеро делла Франческа и работу «Вознесение» Пьетро Перуджино. Во время экскурсии вам расскажут о том, почему Кафедральный собор можно считать учебником по истории искусства, почему в город приезжают японские бухгалтеры и ещё много интересных фактов.

Далее — свободное время на обед и прогулку, а затем мы отправимся в Ангиари. Гулять по этому уютному городку одно удовольствие. Гид поведает вам тайну исчезновения фрески Леонардо да Винчи «Битва под Ангиари». Вы сможете самостоятельно познакомиться с городом, а после мы вернёмся в отель.

Время новогоднего ужина! В ресторане отеля состоится праздник с живой музыкой и танцами с местными жителями.

Сансеполькро и Ангиари. Встреча Нового годаСансеполькро и Ангиари. Встреча Нового годаСансеполькро и Ангиари. Встреча Нового годаСансеполькро и Ангиари. Встреча Нового годаСансеполькро и Ангиари. Встреча Нового годаСансеполькро и Ангиари. Встреча Нового годаСансеполькро и Ангиари. Встреча Нового годаСансеполькро и Ангиари. Встреча Нового годаСансеполькро и Ангиари. Встреча Нового годаСансеполькро и Ангиари. Встреча Нового годаСансеполькро и Ангиари. Встреча Нового годаСансеполькро и Ангиари. Встреча Нового годаСансеполькро и Ангиари. Встреча Нового годаСансеполькро и Ангиари. Встреча Нового годаСансеполькро и Ангиари. Встреча Нового годаСансеполькро и Ангиари. Встреча Нового годаСансеполькро и Ангиари. Встреча Нового года
5 день

Пиенца и Монтепульчано

После завтрака отправляемся на экскурсию в Пиенцу. Архитектору Бернардо Росселлино было поручено перестроить бывшую деревню Корсиньяно в идеальный Ренессансный город, что и было осуществлено после 1459 года. Мы погуляем по Пиенце и заглянем на улицы Поцелуев и Любви.

Далее нас ждёт Монтепульчано, где мы сможем пройтись даже по подземному городу. Сначала осмотримся «на земле»: увидим главную площадь, и великолепный собор, а после спустимся вниз, где расположились винные погреба XVI века. Мы продегустируем знаменитое вино «Нобиле ди Монтепульчано».

Вернёмся в отель.

Пиенца и МонтепульчаноПиенца и МонтепульчаноПиенца и МонтепульчаноПиенца и МонтепульчаноПиенца и Монтепульчано
6 день

Ассизи и Губбио

После завтрака едем в Ассизи. Этот город — место рождения и смерти Святого Франциска, почитаемого в Италии. Мы осмотрим базилику Святого Франциска, украшенную фресками Джотто, посетим римский храм Минервы и базилику Святой Кьяры.

После самостоятельной прогулки по городу отправимся в Губбио, получивший звание «город сумасшедших». Почему? Узнаете на экскурсии. Мы увидим знаменитый «фонтан сумасшедших», а гид расскажет вам о пасторе Убальдо Балдассини, которого любили и почитали местные жители, и о «беге со свечами». В Губбио вы также сможете попробовать чёрный трюфель и приобрести лакомство.

Вернёмся в отель.

Ассизи и ГуббиоАссизи и ГуббиоАссизи и ГуббиоАссизи и ГуббиоАссизи и ГуббиоАссизи и ГуббиоАссизи и ГуббиоАссизи и ГуббиоАссизи и Губбио
7 день

Экскурсия в Перудже. Окончание тура

Наше путешествие подходит к концу, но до отъезда вы успеете посетить ещё один прекрасный город. После завтрака выселимся из отеля и поедем в Перуджу. Здесь производят конфеты «Baci». История появления этих сладостей очень романтичная! Кроме этого вы узнаете множество интересных фактов о Перудже и её жителях.

В свободное время рекомендуем посетить Национальную галерею Умбрии, где хранится коллекция произведений художников и скульпторов умбрийской школы XIII-XVIII веков.

В 16:00 выезжаем в аэропорт. До новых встреч!

Экскурсия в Перудже. Окончание тураЭкскурсия в Перудже. Окончание тураЭкскурсия в Перудже. Окончание тураЭкскурсия в Перудже. Окончание тураЭкскурсия в Перудже. Окончание тураЭкскурсия в Перудже. Окончание тураЭкскурсия в Перудже. Окончание тура

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и новогодний ужин
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии
  • Входные билеты
  • Услуги гида
  • Винная дегустация
Что не входит в цену
  • Перелёт до Рима и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за одноместное размещение - 390 €
  • Скидка на третьего человека в номере - 60 €
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Рима, 09:30
Завершение: Аэропорт Рима, около 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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