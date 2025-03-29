У вас будет несколько дней, чтобы вдоль и поперёк исследовать улочки Рима как самостоятельно, так и
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 5+
Проживание. 2-местное размещение в отелях 3*. За доплату возможны 1-местное проживание и повышение уровня гостиницы.
*Фото отеля взяты с сайта votpusk.ru для примера
Питание. Включены завтраки, остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Программа тура по дням
Прибытие в Италию
Встретим вас у аэропорта Рима и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.
Прогулки по Риму
Позавтракаем и отправимся гулять по Вечному городу. Вы увидите площадь Пьяцца Навона, Пантеон, Колизей, форум и другие достопримечательности. По завершении экскурсии — самостоятельный отдых.
По желанию и за доплату в этот день: прогулка на Капитолийский холм, променад по вечернему Риму.
Самостоятельный отдых
Весь день будет свободен. Вы сможете самостоятельно исследовать римские улочки, попробовать пиццу и пасту, посетить музеи.
По желанию и за доплату в этот день: поездка в Неаполь и Помпеи.
Переезд в Тоскану
После завтрака будет свободное время в Риме, а затем поедем в Тоскану с её бескрайними виноградниками. По пути заглянем на винодельню, где можно продегустировать вина и закуски. А ночевать будем на курорте Монтекатини-Терме.
По желанию и за доплату в этот день: экскурсия в музеи Ватикана, поездка в Пизу.
Свободный день
Этот день вы сможете провести в Монтекатини-Терме по своему усмотрению.
По желанию и за доплату в этот день: посещение городов Сиена и Сан-Джиминьяно.
Экскурсия по Флоренции
После завтрака поедем во Флоренцию. По прибытии вы познакомитесь с архитектурными жемчужинами в историческом центре города — площадями, соборами, усыпальницами Микеланджело, Макиавелли, Галилея. Будет свободное время для самостоятельных прогулок, а затем доберёмся в регион Венето, где останемся ночевать.
По желанию и за доплату в этот день: визит в музей Уффици.
День в Венеции
Позавтракав, отправимся в Венецию. Погуляем по городу: вы увидите площадь Святого Марка, базилику, самое высокое здание и сможете прокатиться по каналам на гондоле. Вечером вернёмся в Рим.
По желанию и за доплату в этот день: экскурсия в собор Святого Марка, поездка на остров Сан-Ладзаро-дельи-Армени.
Завершение тура
После завтрака доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€450
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Экскурсия с гидом по Риму, Флоренции, Венеции, Ватикану
Что не входит в цену
- Билеты в Рим и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Виза
- Медицинская страховка
- Выбор ряда в автобусе (по желанию) - €10-50
- Доплата за 1-местное размещение - €266
- Доплата за повышение уровня отеля до 4* - €380
- Стоимость тура с 28 декабря 2024 года по 4 января 2025 года составляет €480
- Обязательные доплаты:
- Наушники на всю поездку - €16
- Налог в отелях - €1-5 в сутки
- Дополнительные экскурсии (по желанию, оплата на месте):
- Входные билеты в музеи
- Прогулка на Капитолийский холм
- Променад по вечернему Риму
- Поездка в Неаполь и Помпеи
- Экскурсия в музеи Ватикана
- Поездка в Пизу
- Посещение городов Сиена и Сан-Джиминьяно
- Визит в музей Уффици
- Экскурсия в собор Святого Марка
- Поездка на остров Сан-Ладзаро-дельи-Армени