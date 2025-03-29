Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция

Изучить римские улочки, объехать бескрайние виноградники и познакомиться с флорентийским зодчеством
Чао, Италия! Это путешествие идеально для первой встречи со страной, ведь мы собрали лучшие локации.

У вас будет несколько дней, чтобы вдоль и поперёк исследовать улочки Рима как самостоятельно, так и
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в компании гида.

Затем мы отправимся в Тоскану: вы полюбуетесь бескрайними виноградниками и легендарной флорентийской архитектурой, а также отдохнёте на курорте Монтекатини-Терме.

Завершающим штрихом в туре станет поездка в Венецию, где вы сможете совершить традиционный для этого города ритуал — прокатиться по каналам на гондоле.

Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция
Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция
Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция
Ближайшие даты:
29
мар5
апр12
апр19
апр26
апр3
мая10
мая
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3*. За доплату возможны 1-местное проживание и повышение уровня гостиницы.

*Фото отеля взяты с сайта votpusk.ru для примера

Питание. Включены завтраки, остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

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Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Италию

Встретим вас у аэропорта Рима и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.

Прибытие в ИталиюПрибытие в ИталиюПрибытие в ИталиюПрибытие в Италию
2 день

Прогулки по Риму

Позавтракаем и отправимся гулять по Вечному городу. Вы увидите площадь Пьяцца Навона, Пантеон, Колизей, форум и другие достопримечательности. По завершении экскурсии — самостоятельный отдых.

По желанию и за доплату в этот день: прогулка на Капитолийский холм, променад по вечернему Риму.

Прогулки по РимуПрогулки по РимуПрогулки по РимуПрогулки по Риму
3 день

Самостоятельный отдых

Весь день будет свободен. Вы сможете самостоятельно исследовать римские улочки, попробовать пиццу и пасту, посетить музеи.

По желанию и за доплату в этот день: поездка в Неаполь и Помпеи.

Самостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдых
4 день

Переезд в Тоскану

После завтрака будет свободное время в Риме, а затем поедем в Тоскану с её бескрайними виноградниками. По пути заглянем на винодельню, где можно продегустировать вина и закуски. А ночевать будем на курорте Монтекатини-Терме.

По желанию и за доплату в этот день: экскурсия в музеи Ватикана, поездка в Пизу.

Переезд в ТоскануПереезд в ТоскануПереезд в ТоскануПереезд в Тоскану
5 день

Свободный день

Этот день вы сможете провести в Монтекатини-Терме по своему усмотрению.

По желанию и за доплату в этот день: посещение городов Сиена и Сан-Джиминьяно.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Экскурсия по Флоренции

После завтрака поедем во Флоренцию. По прибытии вы познакомитесь с архитектурными жемчужинами в историческом центре города — площадями, соборами, усыпальницами Микеланджело, Макиавелли, Галилея. Будет свободное время для самостоятельных прогулок, а затем доберёмся в регион Венето, где останемся ночевать.

По желанию и за доплату в этот день: визит в музей Уффици.

Экскурсия по ФлоренцииЭкскурсия по ФлоренцииЭкскурсия по ФлоренцииЭкскурсия по Флоренции
7 день

День в Венеции

Позавтракав, отправимся в Венецию. Погуляем по городу: вы увидите площадь Святого Марка, базилику, самое высокое здание и сможете прокатиться по каналам на гондоле. Вечером вернёмся в Рим.

По желанию и за доплату в этот день: экскурсия в собор Святого Марка, поездка на остров Сан-Ладзаро-дельи-Армени.

День в ВенецииДень в ВенецииДень в ВенецииДень в Венеции
8 день

Завершение тура

После завтрака доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€450
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Экскурсия с гидом по Риму, Флоренции, Венеции, Ватикану
Что не входит в цену
  • Билеты в Рим и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Виза
  • Медицинская страховка
  • Выбор ряда в автобусе (по желанию) - €10-50
  • Доплата за 1-местное размещение - €266
  • Доплата за повышение уровня отеля до 4* - €380
  • Стоимость тура с 28 декабря 2024 года по 4 января 2025 года составляет €480
  • Обязательные доплаты:
  • Наушники на всю поездку - €16
  • Налог в отелях - €1-5 в сутки
  • Дополнительные экскурсии (по желанию, оплата на месте):
  • Входные билеты в музеи
  • Прогулка на Капитолийский холм
  • Променад по вечернему Риму
  • Поездка в Неаполь и Помпеи
  • Экскурсия в музеи Ватикана
  • Поездка в Пизу
  • Посещение городов Сиена и Сан-Джиминьяно
  • Визит в музей Уффици
  • Экскурсия в собор Святого Марка
  • Поездка на остров Сан-Ладзаро-дельи-Армени
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Рима, точное время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Рима, до полудня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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