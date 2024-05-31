Экскурсионные туры на неделю в Рим

Найдено 3 тура в категории «7-дневные туры» в Риме на русском языке, цены от €1450. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
1 отзыв
7 дней
Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
Побывать в «городе сумасшедших», попробовать знаменитое итальянское вино и посетить родину Мецената
Начало: Аэропорт Рима, 9:30
16 апр в 10:00
29 апр в 10:00
1450 за человека
Архитектурное достояние Италии: виллы, древности и святыни в окрестностях Рима
На машине
7 дней
Архитектурное достояние Италии: виллы, древности и святыни в окрестностях Рима
Посетить некрополи этрусков, увидеть резиденцию Папы Римского, выпить просекко с земляникой и сыром
Начало: Аэропорт Рима, 10:00
30 мар в 10:00
30 окт в 10:00
1550 за человека
Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
На автобусе
7 дней
Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
Продегустировать кьянти, джелато и марцолино, приготовить итальянские блюда и влюбиться во Флоренцию
Начало: Аэропорт Рима, до 16:00
5 мар в 10:00
10 мая в 10:00
1950 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лилия
    31 мая 2024
    Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
    С шумной площади сворачиваю на улицу любви, и передо мной открывается прекрасный вид на долину… прохожу по улице поцелуев, сворачиваю
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    в тихий переулочек и оказываюсь в камерном дворике, где из окон слышен хруст масла на сковородке, громкий и эмоциональный разговор домочадцев, а аромат цветущей липы и жасмина будто сладким облаком меда, разлитого в воздухе, повисло над городом… Такие строчки рождаются в голове, когда попадаешь в эти великолепные места. Здесь в полной мере ощущаешь, что же это такое — итальянская «dolce vita», сдобренная многовековыми традициями, культурой и историческим наследием. Тут можно пройтись по пути поломников - францисканцев, затеряться в улочках городов 13 века, посмотреть, как сочетается застывшее во времени средневековье и современный ритм жизни, и даже совершить обряд и получить диплом почетного(благородного) безумца города.) В общем, восторг и бесконечная благодарность организаторам и сопровождающим нас людям в этой поездке 🤍🤍🤍

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «7-дневные туры»

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  3. Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
Сколько стоит тур в Риме в январе 2025
Сейчас в Риме в категории "7-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 1450 до 1950. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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