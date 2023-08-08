Экскурсии по Римини на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Римини на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гедонистическое путешествие из Римини
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Гедонистическое путешествие из Римини
Оценить знаменитые региональные вина и погулять по сказочному городку на краю обрыва
Завтра в 17:00
11 июня в 17:00
от 130 за всё до 4 чел.
Из Римини - в Сан-Марино
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Из Римини - в Сан-Марино
Посетить древнейшее государство мира и узнать о нем самое интересное на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Из Римини - в волшебный Пеннабилли
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из Римини - в волшебный Пеннабилли
Посетить идиллический город, где жил великий поэт, сценарист и художник Тонино Гуэрра
Начало: На ж/д вокзале Римини
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
640 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    8 августа 2023
    Из Римини - в Сан-Марино
    Все было организовано отлично, по плану! Очень содержательно. Остались самые положительные впечатления. Сан-Марино - сказка, а гид - фея.
  • Е
    Еллада
    11 июня 2023
    Из Римини - в Сан-Марино
    Виктория провела познавательное путешествие, создавая приятную атмосферу для всех нас. Она и гид, и водитель профессиональный, отлично ориентируется на местности, зная обходные пути и альтернативные дороги, чтобы объехать пробки. Спасибо, Виктория.
  • А
    Анастасия
    18 мая 2023
    Из Римини - в Сан-Марино
    Спасибо большое, Виктория! Всё было просто замечательно. Хоть и была под угрозой наша поездка из-за погоды)) Если кто-то сомневается: брать ли экскурсию в Сан-Марино; я Вам говорю — берите!
  • Е
    Елена
    28 сентября 2019
    Гедонистическое путешествие из Римини
    Все понравилось, спасибо
  • Г
    Геннадий
    23 сентября 2019
    Гедонистическое путешествие из Римини
    Отлично организованная экскурсия, интересно, вкусно, с душой.
  • Л
    Лилия
    20 сентября 2019
    Гедонистическое путешествие из Римини
    Николь, наш гид, очень приятная девушка. Поделилась огромным количеством информации о регионе, в котором мы были и об Италии и итальянцах в целом. Экскурсия прошла на одном дыхании. Буду рекомендовать всем знакомым.

Ответы на вопросы от путешественников по Римини в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Римини в июне 2024
Сейчас в Римини в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 640. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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