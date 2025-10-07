Найдено 3 экскурсии в категории « Пешеходные » в Римини на русском языке, цены от €8, скидки до 47%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 47% Квест до 6 чел. Самостоятельная экскурсия-квест по Римини Проследовать по городу за голосами Цезаря, Феллини и старых рыбаков в вашем телефоне Начало: У арки Августа €8 €15 за всё до 6 чел. Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 4 чел. Экскурсия по парку «Италия в миниатюре» В Римини вас ждёт удивительное путешествие по Италии в миниатюре. Узнайте больше о культуре и истории страны за короткое время Начало: У входа в парк €140 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная Знакомство с Римини. История в достопримечательностях Откройте для себя Римини с его богатой историей и культурой. Узкие улочки, древние арки и мосты ждут вас на этой увлекательной прогулке Начало: Римини, Via 20 Settembre, 20 Расписание: по запросу €150 за всё до 40 чел. Другие экскурсии Римини

