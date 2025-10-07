Мои заказы

Пешие экскурсии-прогулки в Римини с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Римини на русском языке, цены от €8, скидки до 47%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Самостоятельная экскурсия-квест по Римини
Пешая
2 часа
-
47%
Квест
до 6 чел.
Самостоятельная экскурсия-квест по Римини
Проследовать по городу за голосами Цезаря, Феллини и старых рыбаков в вашем телефоне
Начало: У арки Августа
Завтра в 00:00
9 окт в 00:00
€8€15 за всё до 6 чел.
Авторская экскурсия по парку «Италия в миниатюре»
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по парку «Италия в миниатюре»
В Римини вас ждёт удивительное путешествие по Италии в миниатюре. Узнайте больше о культуре и истории страны за короткое время
Начало: У входа в парк
Завтра в 10:00
9 окт в 10:00
€140 за всё до 4 чел.
Знакомство с Римини. История в достопримечательностях
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Знакомство с Римини. История в достопримечательностях
Откройте для себя Римини с его богатой историей и культурой. Узкие улочки, древние арки и мосты ждут вас на этой увлекательной прогулке
Начало: Римини, Via 20 Settembre, 20
Расписание: по запросу
Завтра в 09:00
9 окт в 09:00
€150 за всё до 40 чел.

