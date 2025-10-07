-
Квест
до 6 чел.
Самостоятельная экскурсия-квест по Римини
Проследовать по городу за голосами Цезаря, Феллини и старых рыбаков в вашем телефоне
Начало: У арки Августа
Завтра в 00:00
9 окт в 00:00
€8
€15 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по парку «Италия в миниатюре»
В Римини вас ждёт удивительное путешествие по Италии в миниатюре. Узнайте больше о культуре и истории страны за короткое время
Начало: У входа в парк
Завтра в 10:00
9 окт в 10:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Знакомство с Римини. История в достопримечательностях
Откройте для себя Римини с его богатой историей и культурой. Узкие улочки, древние арки и мосты ждут вас на этой увлекательной прогулке
Начало: Римини, Via 20 Settembre, 20
Расписание: по запросу
Завтра в 09:00
9 окт в 09:00
€150 за всё до 40 чел.
