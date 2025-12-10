Найдено 4 экскурсии в категории « Нескучные экскурсии » в Римини на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 3.5 часа 22 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Из Римини - в Сан-Марино Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив главные достопримечательности Сан-Марино, и насладитесь панорамой горных ландшафтов €200 за всё до 4 чел. На велосипеде 2 часа 22 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини Первый наш опыт экскурсии на велосипедах, понравилось и нам, и нашим детям-подросткам €130 за всё до 4 чел. Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 4 чел. Экскурсия по парку «Италия в миниатюре» В Римини вас ждёт удивительное путешествие по Италии в миниатюре. Узнайте больше о культуре и истории страны за короткое время Начало: У входа в парк €140 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа Квест до 6 чел. Самостоятельная экскурсия-квест по Римини Проследовать по городу за Цезарем, Феллини и старым рыбаком в вашем телефоне Начало: У арки Августа €15 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Римини

