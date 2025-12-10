Индивидуальная
до 4 чел.
Из Римини - в Сан-Марино
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив главные достопримечательности Сан-Марино, и насладитесь панорамой горных ландшафтов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
Первый наш опыт экскурсии на велосипедах, понравилось и нам, и нашим детям-подросткам
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по парку «Италия в миниатюре»
В Римини вас ждёт удивительное путешествие по Италии в миниатюре. Узнайте больше о культуре и истории страны за короткое время
Начало: У входа в парк
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€140 за всё до 4 чел.
Квест
до 6 чел.
Самостоятельная экскурсия-квест по Римини
Проследовать по городу за Цезарем, Феллини и старым рыбаком в вашем телефоне
Начало: У арки Августа
Завтра в 00:00
12 дек в 00:00
€15 за всё до 6 чел.
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Римини в декабре 2025
Сейчас в Римини в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 15 до 200. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
