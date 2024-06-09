Дорогие путешественники, вот вы и в Римини! Солнце, море, золотой песок, исторический центр, храмы, крепости.
И не только! Ещё у нас есть уникальный тематический парк — красочный, хорошо отреставрированный и, конечно, очень познавательный. Приглашаю прогуляться по нему в моей компании. Познакомлю вас со столицей Италии, 20 регионами страны и значимыми городами.
И не только! Ещё у нас есть уникальный тематический парк — красочный, хорошо отреставрированный и, конечно, очень познавательный. Приглашаю прогуляться по нему в моей компании. Познакомлю вас со столицей Италии, 20 регионами страны и значимыми городами.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вся Италия как на ладони
«Италия в миниатюре» — единственный в своём роде тематический парк в стране. Многие экспонаты в нём интерактивные. Тут бьют колокола, в театрах играет музыка, корабли, поезда и машины несутся в свои пункты назначения. Всё современно и очень красиво.
270 миниатюрных памятников в масштабе 1:50 и 1:25
- Вы посмотрите на огромный готический собор Милана и театр «Ла Скала»
- Увидите извергающий пар вулкан Этна на Сицилии
- Удивитесь домикам трулли в Апулии
- Взглянете на настоящий маленький оркестр
- Полюбуетесь веронским театром Арена
- Окажетесь в Ватикане, прямо напротив собора Святого Петра
- Пересчитаете флорентийские и венецианские скульптуры, а также уютные итальянские городки, дышащие историей
О 20 регионах Италии за 2 часа
Я расскажу вам о происхождении страны и о каждом городе — его истории и архитектуре, памятниках и музеях, кухне и виноделии, лыжных курортах и театрах.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида
- Добраться до парка можнo на автомобиле, такси или автобусе № 8 (направление ITALIA IN MINIATURA) от ж/д вокзала Римини или ж/д вокзала Визерба. Стоимость автобусного билета — €1,5.
Дополнительно оплачиваются входные билеты.
Взрослый:
€20/чел. — при покупке на сайте
€24/чел. — при покупке в кассе парка
Подростки высотой 1–1,4 м:
€19/чел. — при покупке на сайте
€19/чел. — при покупке в кассе парка
Дети ростом до 1 м
Бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Римини
Дорогие путешественники. Приветствую вас! Меня зовут Ирина, родилась я в Москве, выйдя замуж в 20 лет, переехала в Италию. 10 лет назад получила лицензию туристического гида, отучилась также на курсах сомелье и теперь рада предложить вам свои услуги!Задать вопрос