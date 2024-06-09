Дорогие путешественники, вот вы и в Римини! Солнце, море, золотой песок, исторический центр, храмы, крепости. И не только! Ещё у нас есть уникальный тематический парк — красочный, хорошо отреставрированный и, конечно, очень познавательный. Приглашаю прогуляться по нему в моей компании. Познакомлю вас со столицей Италии, 20 регионами страны и значимыми городами.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вся Италия как на ладони

«Италия в миниатюре» — единственный в своём роде тематический парк в стране. Многие экспонаты в нём интерактивные. Тут бьют колокола, в театрах играет музыка, корабли, поезда и машины несутся в свои пункты назначения. Всё современно и очень красиво.

270 миниатюрных памятников в масштабе 1:50 и 1:25

Вы посмотрите на огромный готический собор Милана и театр «Ла Скала»

Увидите извергающий пар вулкан Этна на Сицилии

Удивитесь домикам трулли в Апулии

Взглянете на настоящий маленький оркестр

Полюбуетесь веронским театром Арена

Окажетесь в Ватикане, прямо напротив собора Святого Петра

Пересчитаете флорентийские и венецианские скульптуры, а также уютные итальянские городки, дышащие историей

О 20 регионах Италии за 2 часа

Я расскажу вам о происхождении страны и о каждом городе — его истории и архитектуре, памятниках и музеях, кухне и виноделии, лыжных курортах и театрах.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги гида

Добраться до парка можнo на автомобиле, такси или автобусе № 8 (направление ITALIA IN MINIATURA) от ж/д вокзала Римини или ж/д вокзала Визерба. Стоимость автобусного билета — €1,5.

Дополнительно оплачиваются входные билеты.

Взрослый:

€20/чел. — при покупке на сайте

€24/чел. — при покупке в кассе парка

Подростки высотой 1–1,4 м:

€19/чел. — при покупке на сайте

€19/чел. — при покупке в кассе парка

Дети ростом до 1 м

Бесплатно