В Валерия Из Римини - в Сан-Марино Экскурсия понравилась, информация была познавательная и интересная. Многое из того, что нам рассказала гид, было неожиданно и ново для нас. Передвигались до Сан-Марино и обратно на машине Мерседес. Всё было замечательно.

V Vita Из Римини - в Сан-Марино Vsjo bilo na visshem proven

Л Людмила Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини Мы попросили экскурсию без велосипедов:) Маршрут был интересным, продуманным, на удивление моим 14-летним подросткам вполне зашло. Лиза очень приятный человек и хороший рассказчик, хорошо общалась с детьми, вовоекала в обсуждение 8-летнюю младшую дочь.

Мы очень довольны, рекомендуем!

А Александр Из Римини - в Сан-Марино Отличная приятная экскурсия по другому государству, при этом даже не нужно покидать Италию:). Хорошо провели время в городе под защитой ЮНЕСКО с прекрасными видами на побережье. Однозначно рекомендую экскурсию для разбавления пляжного отдыха в Римини.

Е Евгений Из Римини - в Сан-Марино Виктория очень опытный и профессиональный гид. Маршрут экскурсии отличный. Все очень интересно и без занудства. Комфортный автомобиль. Получили большое удовольствие от экскурсии. Рекомендуем!

Н Николай Из Римини - в Сан-Марино Спасибо! Содержательное знакомство с историей этой удивительной страны!

Виктория - приятный и интересный местный гид, все знающий и об Италии и о Сан-Марино.

V Victoria Из Римини - в Сан-Марино Прекрасная экскурсия с прекрасной Викторией! Спокойная,отзывчивая,интересный собеседник и экскурсовод. Рекомендую!👍🏻

Н Наталья Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини Честно говоря, заранее спросила экскурсовод можно ли пойти пешком. Лиза подтвердила.

Экскурси была замечательная, очень понравилось.

Спасибо!

С Сергей Из Римини - в Сан-Марино Прекрасное место, отличная экскурсия и отличный экскурсовод. Без излишней информации, доступно и увлекательно. Спасибо

M Maria Из Римини - в Сан-Марино Прекрасная экскурсия. Очень рекомендую!

А Алиса Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини Прекоасная экскурсия, отличный маршрут и увлекательное погружение в историю города. Много посмотрели, время пролетело быстро и совсем не устали. Всем советую увлетельную экскурсию. Без Лизы мы бы не добрались в такие интересные места Римини.

В Владислав Из Римини - в Сан-Марино Все было прекрасно, организация поездки, общение, знания гида об истории Сан Марино. Очень рекомендую!

O Oleg Из Римини - в Сан-Марино читать дальше незаметно! Впечатляющие виды сверху на маленькую страну и окружающие земли оставил свой след. А прогулка по старинным улочкам с магазинчиками и множеством музеев доставили не только эстетическое удовольствие, но приятный шоппинг, так как в Сан- Марино в отличие от Италии действуют свои налоги и скидки, более выгодные:) Еще раз большое спасибо Виктории за подробный рассказ и ответы на множество интерсующих вопросов! Обязательно рекомендуем данную экскурсию, кто впервые хочет с комфортом и познавательно увидеть такое замечательное место!:) Поездка получилась замечательной и очень интересной благодаря Виктории. Дорога в комфортном авто и экскурсия с рассказом об истории Сан-Марино пролетели

М Маргарита Из Римини - в Сан-Марино Виктория прекрасный гид и приятный человек. Время на экскурсии пролетело незаметно, мы узнали много удивительных фактов об атмосферном Сан-Марино! Благодарим от всей нашей семьи за интересную и познавательную экскурсию!

М Маргарита Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини Благодарим Лизу за динамичную и познавательную экскурсию по Римини на велосипедах! Очень понравился формат экскурсии и нам и нашим детям 10 и 16 лет. Рекомендуем!

в вера Из Римини - в Сан-Марино Отличная экскурсия. Все понравилось! Сан Марино очень красивый!

В Вадим Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини Велопрогулка имеет свои преимущества перед пешей экскурсией. Меньше устаешь и больше видишь. Город раскрывается быстрее и воспринимается как целый организм. Спасибо Лизе за увлекательное путешествие по Римини! Всем рекомендую!

Г Галина Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини Первый наш опыт экскурсии на велосипедах, понравилось и нам и нашим детям подросткам.

О Ольга Из Римини - в Сан-Марино Все было организовано отлично, по плану! Очень содержательно. Остались самые положительные впечатления. Сан-Марино - сказка, а гид - фея.