Мои заказы

Необычные экскурсии по Римини

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Римини на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
На велосипеде
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
Первый наш опыт экскурсии на велосипедах, понравилось и нам, и нашим детям-подросткам
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
Из Римини - в Сан-Марино
На машине
3.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Римини - в Сан-Марино
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив главные достопримечательности Сан-Марино, и насладитесь панорамой горных ландшафтов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия по парку «Италия в миниатюре»
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по парку «Италия в миниатюре»
В Римини вас ждёт удивительное путешествие по Италии в миниатюре. Узнайте больше о культуре и истории страны за короткое время
Начало: У входа в парк
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€140 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    23 октября 2025
    Из Римини - в Сан-Марино
    Экскурсия понравилась, информация была познавательная и интересная. Многое из того, что нам рассказала гид, было неожиданно и ново для нас. Передвигались до Сан-Марино и обратно на машине Мерседес. Всё было замечательно.
  • V
    Vita
    24 августа 2025
    Из Римини - в Сан-Марино
    Vsjo bilo na visshem proven
  • Л
    Людмила
    11 августа 2025
    Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
    Мы попросили экскурсию без велосипедов:) Маршрут был интересным, продуманным, на удивление моим 14-летним подросткам вполне зашло. Лиза очень приятный человек и хороший рассказчик, хорошо общалась с детьми, вовоекала в обсуждение 8-летнюю младшую дочь.
    Мы очень довольны, рекомендуем!
  • А
    Александр
    14 июля 2025
    Из Римини - в Сан-Марино
    Отличная приятная экскурсия по другому государству, при этом даже не нужно покидать Италию:). Хорошо провели время в городе под защитой ЮНЕСКО с прекрасными видами на побережье. Однозначно рекомендую экскурсию для разбавления пляжного отдыха в Римини.
  • Е
    Евгений
    29 июня 2025
    Из Римини - в Сан-Марино
    Виктория очень опытный и профессиональный гид. Маршрут экскурсии отличный. Все очень интересно и без занудства. Комфортный автомобиль. Получили большое удовольствие от экскурсии. Рекомендуем!
  • Н
    Николай
    22 мая 2025
    Из Римини - в Сан-Марино
    Спасибо! Содержательное знакомство с историей этой удивительной страны!
    Виктория - приятный и интересный местный гид, все знающий и об Италии и о Сан-Марино.
  • V
    Victoria
    6 марта 2025
    Из Римини - в Сан-Марино
    Прекрасная экскурсия с прекрасной Викторией! Спокойная,отзывчивая,интересный собеседник и экскурсовод. Рекомендую!👍🏻
  • Н
    Наталья
    8 ноября 2024
    Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
    Честно говоря, заранее спросила экскурсовод можно ли пойти пешком. Лиза подтвердила.
    Экскурси была замечательная, очень понравилось.
    Спасибо!
  • С
    Сергей
    25 сентября 2024
    Из Римини - в Сан-Марино
    Прекрасное место, отличная экскурсия и отличный экскурсовод. Без излишней информации, доступно и увлекательно. Спасибо
  • M
    Maria
    12 сентября 2024
    Из Римини - в Сан-Марино
    Прекрасная экскурсия. Очень рекомендую!
  • А
    Алиса
    8 сентября 2024
    Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
    Прекоасная экскурсия, отличный маршрут и увлекательное погружение в историю города. Много посмотрели, время пролетело быстро и совсем не устали. Всем советую увлетельную экскурсию. Без Лизы мы бы не добрались в такие интересные места Римини.
    Прекоасная экскурсия, отличный маршрут и увлекательное погружение в историю города. Много посмотрели, время пролетело быстро иПрекоасная экскурсия, отличный маршрут и увлекательное погружение в историю города. Много посмотрели, время пролетело быстро иПрекоасная экскурсия, отличный маршрут и увлекательное погружение в историю города. Много посмотрели, время пролетело быстро и
  • В
    Владислав
    22 августа 2024
    Из Римини - в Сан-Марино
    Все было прекрасно, организация поездки, общение, знания гида об истории Сан Марино. Очень рекомендую!
  • O
    Oleg
    15 июля 2024
    Из Римини - в Сан-Марино
    Поездка получилась замечательной и очень интересной благодаря Виктории. Дорога в комфортном авто и экскурсия с рассказом об истории Сан-Марино пролетели
    читать дальше

    незаметно! Впечатляющие виды сверху на маленькую страну и окружающие земли оставил свой след. А прогулка по старинным улочкам с магазинчиками и множеством музеев доставили не только эстетическое удовольствие, но приятный шоппинг, так как в Сан- Марино в отличие от Италии действуют свои налоги и скидки, более выгодные:) Еще раз большое спасибо Виктории за подробный рассказ и ответы на множество интерсующих вопросов! Обязательно рекомендуем данную экскурсию, кто впервые хочет с комфортом и познавательно увидеть такое замечательное место!:)

  • М
    Маргарита
    6 июля 2024
    Из Римини - в Сан-Марино
    Виктория прекрасный гид и приятный человек. Время на экскурсии пролетело незаметно, мы узнали много удивительных фактов об атмосферном Сан-Марино! Благодарим от всей нашей семьи за интересную и познавательную экскурсию!
    Виктория прекрасный гид и приятный человек. Время на экскурсии пролетело незаметно, мы узнали много удивительных фактов
  • М
    Маргарита
    6 июля 2024
    Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
    Благодарим Лизу за динамичную и познавательную экскурсию по Римини на велосипедах! Очень понравился формат экскурсии и нам и нашим детям 10 и 16 лет. Рекомендуем!
    Благодарим Лизу за динамичную и познавательную экскурсию по Римини на велосипедах! Очень понравился формат экскурсии и
  • в
    вера
    25 июня 2024
    Из Римини - в Сан-Марино
    Отличная экскурсия. Все понравилось! Сан Марино очень красивый!
  • В
    Вадим
    2 октября 2023
    Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
    Велопрогулка имеет свои преимущества перед пешей экскурсией. Меньше устаешь и больше видишь. Город раскрывается быстрее и воспринимается как целый организм. Спасибо Лизе за увлекательное путешествие по Римини! Всем рекомендую!
  • Г
    Галина
    6 сентября 2023
    Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
    Первый наш опыт экскурсии на велосипедах, понравилось и нам и нашим детям подросткам.
  • О
    Ольга
    8 августа 2023
    Из Римини - в Сан-Марино
    Все было организовано отлично, по плану! Очень содержательно. Остались самые положительные впечатления. Сан-Марино - сказка, а гид - фея.
  • Е
    Еллада
    11 июня 2023
    Из Римини - в Сан-Марино
    Виктория провела познавательное путешествие, создавая приятную атмосферу для всех нас. Она и гид, и водитель профессиональный, отлично ориентируется на местности, зная обходные пути и альтернативные дороги, чтобы объехать пробки. Спасибо, Виктория.

Ответы на вопросы от путешественников по Римини в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Римини
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
  2. Из Римини - в Сан-Марино
  3. Авторская экскурсия по парку «Италия в миниатюре»
Сколько стоит экскурсия по Римини в декабре 2025
Сейчас в Римини в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 200. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Римини (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные», 44 ⭐ отзыва, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль