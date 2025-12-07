Этот самостоятельный квест — возможность превратить обязательный осмотр достопримечательностей в настоящее открытие.
Город заговорит с вами голосами своих самых ярких жителей, а вы почувствуете себя не туристом, а желанным гостем, с которым делятся самыми сокровенными историями. Вы не просто отметите для себя точки на карте, а по-настоящему ощутите дыхание древнего Римини.
Описание квеста
Особенности формата
- Личные истории вместо сухих фактов. Вы прочитаете истории Юлия Цезаря, кондотьера Сигизмунда, Федерико Феллини и старого рыбака Годзо
- Свобода исследовать. Никаких строгих маршрутов и расписаний. Вы сами решаете, где задержаться, а где устроить паузу на кофе
- Игра для всех возрастов. Загадки и головоломки делают прогулку одинаково увлекательной и для взрослых, и для детей
Что вас ожидает
Вы пройдёте по следам империй и гениев, от античных руин до декораций Феллини. На маршруте вам встретятся:
- арка Августа — первая триумфальная арка в Северной Италии, возведённая в 27 году до н. э.
- храм Малатеста — ренессансная жемчужина, задуманная как гробница для властителя и его возлюбленной
- пьяцца Тре Мартири — сердце древнеримского форума, где Цезарь решал судьбу Республики
- пьяцца Кавур и Рыбный рынок — средоточие средневековой жизни с её шумом и страстями
- замок Малатеста — неприступная крепость 15 века, хранящая дух воинственного Средневековья
- кинотеатр «Фулгор» — место, где юный Феллини впервые ощутил магию кинематографа
- мост Тиберия — легендарный римский мост, который исправно служит горожанам уже 2000 лет
- борго Сан-Джулиано — колоритный квартал, где на стенах домов оживают сцены из фильмов Феллини.
Наш маршрут раскроет пять главных тем, которые помогут вам понять душу города.
- От легиона до кинокамеры. Как военный форпост Римской империи превратился в столицу кинематографической сказки
- Великие амбиции в камне. Почему именно в Римини правители — от Августа до Сигизмунда — стремились возвести свои самые масштабные проекты
- Повседневная жизнь у рынка. Что ели, о чём спорили и как жили обычные горожане на площади Кавур
- Мифы, которые строили мосты. Какие легенды и суеверия формировали характер местных жителей веками
- Непрерывность истории. Как мост Тиберия остаётся главной артерией города, связывая античность с нашими днями
Организационные детали
- Квест можно проходить в одиночку или группой до 6 человек с одного устройства
- Экипировка: заряженный смартфон и установленный Telegram
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У арки Августа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиза — ваш гид в Римини
Провела экскурсии для 102 туристов
Почти четверть века я живу в маленьком курортном городке на берегу Адриатики. Примерно столько же времени занимаюсь любимым делом. В своих рассказах о городах я стараюсь придерживаться девиза города Модены:
Входит в следующие категории Римини
