Мои заказы

Самостоятельная экскурсия-квест по Римини

Проследовать по городу за Цезарем, Феллини и старым рыбаком в вашем телефоне
Этот самостоятельный квест — возможность превратить обязательный осмотр достопримечательностей в настоящее открытие.

Город заговорит с вами голосами своих самых ярких жителей, а вы почувствуете себя не туристом, а желанным гостем, с которым делятся самыми сокровенными историями. Вы не просто отметите для себя точки на карте, а по-настоящему ощутите дыхание древнего Римини.
Самостоятельная экскурсия-квест по Римини© Лиза
Самостоятельная экскурсия-квест по Римини© Лиза
Самостоятельная экскурсия-квест по Римини© Лиза

Описание квеста

Особенности формата

  • Личные истории вместо сухих фактов. Вы прочитаете истории Юлия Цезаря, кондотьера Сигизмунда, Федерико Феллини и старого рыбака Годзо
  • Свобода исследовать. Никаких строгих маршрутов и расписаний. Вы сами решаете, где задержаться, а где устроить паузу на кофе
  • Игра для всех возрастов. Загадки и головоломки делают прогулку одинаково увлекательной и для взрослых, и для детей

Что вас ожидает

Вы пройдёте по следам империй и гениев, от античных руин до декораций Феллини. На маршруте вам встретятся:

  • арка Августа — первая триумфальная арка в Северной Италии, возведённая в 27 году до н. э.
  • храм Малатеста — ренессансная жемчужина, задуманная как гробница для властителя и его возлюбленной
  • пьяцца Тре Мартири — сердце древнеримского форума, где Цезарь решал судьбу Республики
  • пьяцца Кавур и Рыбный рынок — средоточие средневековой жизни с её шумом и страстями
  • замок Малатеста — неприступная крепость 15 века, хранящая дух воинственного Средневековья
  • кинотеатр «Фулгор» — место, где юный Феллини впервые ощутил магию кинематографа
  • мост Тиберия — легендарный римский мост, который исправно служит горожанам уже 2000 лет
  • борго Сан-Джулиано — колоритный квартал, где на стенах домов оживают сцены из фильмов Феллини.

Наш маршрут раскроет пять главных тем, которые помогут вам понять душу города.

  • От легиона до кинокамеры. Как военный форпост Римской империи превратился в столицу кинематографической сказки
  • Великие амбиции в камне. Почему именно в Римини правители — от Августа до Сигизмунда — стремились возвести свои самые масштабные проекты
  • Повседневная жизнь у рынка. Что ели, о чём спорили и как жили обычные горожане на площади Кавур
  • Мифы, которые строили мосты. Какие легенды и суеверия формировали характер местных жителей веками
  • Непрерывность истории. Как мост Тиберия остаётся главной артерией города, связывая античность с нашими днями

Организационные детали

  • Квест можно проходить в одиночку или группой до 6 человек с одного устройства
  • Экипировка: заряженный смартфон и установленный Telegram

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У арки Августа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиза
Лиза — ваш гид в Римини
Провела экскурсии для 102 туристов
Почти четверть века я живу в маленьком курортном городке на берегу Адриатики. Примерно столько же времени занимаюсь любимым делом. В своих рассказах о городах я стараюсь придерживаться девиза города Модены:
читать дальше

“avia pervia” — от сложного и неприступного к простому и доступному. А ещё, я немного завидую моим туристам, когда они для себя открывают тот или иной город, ведь первый опыт самый важный и ценный, и стараюсь смотреть их глазами на окружающие меня итальянские красоты.

Входит в следующие категории Римини

Похожие экскурсии из Римини

Из Римини - в Сан-Марино
На машине
3.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Римини - в Сан-Марино
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив главные достопримечательности Сан-Марино, и насладитесь панорамой горных ландшафтов
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
На велосипеде
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Почувствовать себя местным на велопрогулке по Римини
Первый наш опыт экскурсии на велосипедах, понравилось и нам, и нашим детям-подросткам
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
Знакомство с Римини. История в достопримечательностях
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Знакомство с Римини. История в достопримечательностях
Откройте для себя Римини с его богатой историей и культурой. Узкие улочки, древние арки и мосты ждут вас на этой увлекательной прогулке
Начало: Римини, Via 20 Settembre, 20
Расписание: по запросу
€150 за всё до 40 чел.
У нас ещё много экскурсий в Римини. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Римини