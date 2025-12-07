Этот самостоятельный квест — возможность превратить обязательный осмотр достопримечательностей в настоящее открытие. Город заговорит с вами голосами своих самых ярких жителей, а вы почувствуете себя не туристом, а желанным гостем, с которым делятся самыми сокровенными историями. Вы не просто отметите для себя точки на карте, а по-настоящему ощутите дыхание древнего Римини.

Описание квеста

Особенности формата

Личные истории вместо сухих фактов . Вы прочитаете истории Юлия Цезаря, кондотьера Сигизмунда, Федерико Феллини и старого рыбака Годзо

. Вы прочитаете истории Юлия Цезаря, кондотьера Сигизмунда, Федерико Феллини и старого рыбака Годзо Свобода исследовать . Никаких строгих маршрутов и расписаний. Вы сами решаете, где задержаться, а где устроить паузу на кофе

. Никаких строгих маршрутов и расписаний. Вы сами решаете, где задержаться, а где устроить паузу на кофе Игра для всех возрастов. Загадки и головоломки делают прогулку одинаково увлекательной и для взрослых, и для детей

Что вас ожидает

Вы пройдёте по следам империй и гениев, от античных руин до декораций Феллини. На маршруте вам встретятся:

арка Августа — первая триумфальная арка в Северной Италии, возведённая в 27 году до н. э.

храм Малатеста — ренессансная жемчужина, задуманная как гробница для властителя и его возлюбленной

пьяцца Тре Мартири — сердце древнеримского форума, где Цезарь решал судьбу Республики

пьяцца Кавур и Рыбный рынок — средоточие средневековой жизни с её шумом и страстями

замок Малатеста — неприступная крепость 15 века, хранящая дух воинственного Средневековья

кинотеатр «Фулгор» — место, где юный Феллини впервые ощутил магию кинематографа

мост Тиберия — легендарный римский мост, который исправно служит горожанам уже 2000 лет

борго Сан-Джулиано — колоритный квартал, где на стенах домов оживают сцены из фильмов Феллини.

Наш маршрут раскроет пять главных тем, которые помогут вам понять душу города.

От легиона до кинокамеры . Как военный форпост Римской империи превратился в столицу кинематографической сказки

. Как военный форпост Римской империи превратился в столицу кинематографической сказки Великие амбиции в камне . Почему именно в Римини правители — от Августа до Сигизмунда — стремились возвести свои самые масштабные проекты

. Почему именно в Римини правители — от Августа до Сигизмунда — стремились возвести свои самые масштабные проекты Повседневная жизнь у рынка . Что ели, о чём спорили и как жили обычные горожане на площади Кавур

. Что ели, о чём спорили и как жили обычные горожане на площади Кавур Мифы, которые строили мосты . Какие легенды и суеверия формировали характер местных жителей веками

. Какие легенды и суеверия формировали характер местных жителей веками Непрерывность истории. Как мост Тиберия остаётся главной артерией города, связывая античность с нашими днями

