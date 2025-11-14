Путешественники смогут узнать о богатой истории Римини, посетив его главные достопримечательности. Прогулка начнётся у Триумфальной арки Августа, одного из древнейших памятников города.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические памятники
- 🎨 Искусство эпохи Возрождения
- 🌉 Древние мосты
- 🏰 Средневековые замки
- 🎥 Фрески Феллини
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
Описание экскурсииПриглашаю вас взглянуть на Римини не только как на популярный курорт, но и как на древний город с богатым историческим и культурным наследием. Наш маршрут начнётся у Триумфальной арки императора Августа — символических ворот в Римини со стороны Адриатики и одного из древнейших памятников города. Мы прогуляемся по центральным площадям — Пьяцца Тре Марти́ри и Пьяцца Кавур. Здесь можно увидеть средневековые дворцы, здания городской администрации и памятники, отражающие развитие Римини на протяжении веков. Особое внимание уделим замку Кастель Сисмондо и собору Темпио Малатестиано — памятникам, тесно связанным с именем Сиджизмондо Малатеста, правителя, оставившего яркий след в истории города. В соборе вы увидите изысканный интерьер, фреску работы Пьеро делла Франческа и барельефы, созданные Агустино ди Дуччо — выдающимися мастерами эпохи Возрождения. Затем мы посетим Дом хирурга — археологический комплекс с хорошо сохранившимися мозаиками и предметами, датируемыми ещё римским и позднеантичным периодами. Это место будет интересно не только специалистам, но и всем, кто любит прикосновение к настоящей истории. Ещё один объект нашей прогулки — Августинский собор, украшенный фресками ренессансных мастеров, достойными внимания всех ценителей искусства. Мы обязательно дойдём до моста Тиберия — одного из самых древних действующих мостов Италии, которому более двух тысяч лет. Наша экскурсия завершится в живописном районе Борго Сан-Джулиано. Этот квартал известен своими разноцветными домами и фресками, изображающими сцены из фильмов великого режиссёра Федерико Феллини — уроженца Римини. В завершение я с удовольствием отвечу на ваши вопросы о городе и подскажу, какие экскурсии можно посетить в других уголках Италии. Важная информация:.
по запросу
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Римини, Via 20 Settembre, 20
Завершение: Ponte di Tiberio, Corso d’Augusto 249, Rimini, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Римини
