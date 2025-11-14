Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



На центральных площадях Пьяцца Тре Марти́ри и Пьяцца Кавур читать дальше можно увидеть средневековые дворцы и памятники. Замок Кастель Сисмондо и собор Темпио Малатестиано расскажут о правителе Сиджизмондо Малатеста.



В завершение экскурсии гости посетят живописный район Борго Сан-Джулиано, известный своими фресками и домами Путешественники смогут узнать о богатой истории Римини, посетив его главные достопримечательности. Прогулка начнётся у Триумфальной арки Августа, одного из древнейших памятников города.На центральных площадях Пьяцца Тре Марти́ри и Пьяцца Кавур 5 причин купить эту экскурсию 🏛️ Исторические памятники

🎨 Искусство эпохи Возрождения

🌉 Древние мосты

🏰 Средневековые замки

🎥 Фрески Феллини

Оксана Ваш гид в Римини Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Как проходит Пешком Когда по запросу €150 за экскурсию Цена за 1-40 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть Триумфальная арка Августа

Пьяцца Тре Марти́ри

Пьяцца Кавур

Кастель Сисмондо

Темпио Малатестиано

Дом хирурга

Мост Тиберия

Борго Сан-Джулиано

Описание экскурсии Приглашаю вас взглянуть на Римини не только как на популярный курорт, но и как на древний город с богатым историческим и культурным наследием. Наш маршрут начнётся у Триумфальной арки императора Августа — символических ворот в Римини со стороны Адриатики и одного из древнейших памятников города. Мы прогуляемся по центральным площадям — Пьяцца Тре Марти́ри и Пьяцца Кавур. Здесь можно увидеть средневековые дворцы, здания городской администрации и памятники, отражающие развитие Римини на протяжении веков. Особое внимание уделим замку Кастель Сисмондо и собору Темпио Малатестиано — памятникам, тесно связанным с именем Сиджизмондо Малатеста, правителя, оставившего яркий след в истории города. В соборе вы увидите изысканный интерьер, фреску работы Пьеро делла Франческа и барельефы, созданные Агустино ди Дуччо — выдающимися мастерами эпохи Возрождения. Затем мы посетим Дом хирурга — археологический комплекс с хорошо сохранившимися мозаиками и предметами, датируемыми ещё римским и позднеантичным периодами. Это место будет интересно не только специалистам, но и всем, кто любит прикосновение к настоящей истории. Ещё один объект нашей прогулки — Августинский собор, украшенный фресками ренессансных мастеров, достойными внимания всех ценителей искусства. Мы обязательно дойдём до моста Тиберия — одного из самых древних действующих мостов Италии, которому более двух тысяч лет. Наша экскурсия завершится в живописном районе Борго Сан-Джулиано. Этот квартал известен своими разноцветными домами и фресками, изображающими сцены из фильмов великого режиссёра Федерико Феллини — уроженца Римини. В завершение я с удовольствием отвечу на ваши вопросы о городе и подскажу, какие экскурсии можно посетить в других уголках Италии. Важная информация:.

по запросу Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? ‭ Триумфальная арка Августа

‭ Мост Тиберия

‭ Замок Кастель Сисмондо

‭ Собор Темпио Малатестиано

Площадь Тре Мартири

‭ Площадь Кавур

‭ Собор Сан-Агостино

‭ Домус хирурга

‭ Квартал Борго Сан Джулиано Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Римини, Via 20 Settembre, 20 Завершение: Ponte di Tiberio, Corso d’Augusto 249, Rimini, Italy Когда и сколько длится? Когда: по запросу Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.