1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по прекрасному Равелло
Райская лоджия между небом и землей
Завтра в 10:00
10 июня в 08:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Всё самое главное - Позитано, Амальфи, Равелло, лимонные террасы, морские и модные истории
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по загадочному Салерно
Познакомиться с одним из самых древних городов Италии
Начало: От порта Molo Manfredi
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€135 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Салерно
Проникнуться духом Южной Италии в городе, до которого ещё не добрался массовый туризм
Начало: В районе порта Салерно
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия15 мая 2024С первых минут встречи Алина зарекомендовала себя как грамотный специалист, которая прекрасно разбирается в материале. Мы опоздали на час, но
- ММакс27 апреля 2024Алина, спасибо за организацию экскурсии Интерес экскурсии (5/5): Экскурсия в Равелло была захватывающим путешествием в историю и культуру Амальфийского побережья. Организаторы предоставили
- ААлёна21 апреля 2024ПРЕКРАСНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО РАВЕЛЛО, ПРИЕХАЛИ ТУДА МЫ НА СВОЕЙ МАШИНЕ (НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЭТО ДЕЛАТЬ ТЕМ, КТО НЕ ЖИВЕТ В ГОРНОЙ
Ответы на вопросы от путешественников по Салерно в категории «Летние»
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