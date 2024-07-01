1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Прогулка по прекрасному Равелло: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Равелло: история, легенды и чудеса собора святого Панталемона. Узнайте о прошлом провинции Амальфи
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по историческим улицам Салерно с посещением собора
Исследуйте улицы Салерно, насладитесь его историей и архитектурой. Узнайте о знаменитых личностях и удивительных фактах, связанных с этим городом
Начало: От порта Molo Manfredi
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€135 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Салерно: от древних руин до современных улиц
Погрузитесь в атмосферу Салерно, где история и современность переплетаются в уникальном симбиозе. Вас ждут сады, улицы и исторические здания
Начало: В районе порта Салерно
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся1 июля 2024Нам очень понравилась эта экскурсия по Равелло! Алина знает много исторических фактов, житейских историй и отвечает со знанием темы на вопросы
- ЮЮлия15 мая 2024С первых минут встречи Алина зарекомендовала себя как грамотный специалист, которая прекрасно разбирается в материале. Мы опоздали на час, но
- ММакс27 апреля 2024Алина, спасибо за организацию экскурсии Интерес экскурсии (5/5): Экскурсия в Равелло была захватывающим путешествием в историю и культуру Амальфийского побережья. Организаторы предоставили
Ответы на вопросы от путешественников по Салерно в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Салерно в июле 2024
Сейчас в Салерно в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 150. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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