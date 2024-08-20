2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох
Погружение в атмосферу и яркие контрасты самого цветущего города Италии
10 фев в 09:00
11 фев в 09:00
€144 за всё до 10 чел.
7 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Путешествие из Сан-Ремо в итальянскую Лигурию
Красота и история яркого Ментона, средневекового Дольчеаква и пленительного Сан-Ремо
Начало: На Ж.Д. вокзале в Ментоне
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€249 за человека
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По самым атмосферным местам Сан-Ремо - с местным гидом
Исследовать уникальный культурный ландшафт города цветов и музыки
18 фев в 11:00
19 фев в 10:00
140€126 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 августа 2024Елена провела для нас очень интересную экскурсию обзорную по городу. Показала самые известные и интересные места. С удовольствием рекомендуем её другим путешественникам
- ССветлана9 августа 2022Замечательный экскурсовод Елена, специалист своего дела! Экскурсия была интересной и познавательной! Общаться с Еленой было комфортно и приятно! Представление о городе было скорее как о международном курорте, а С Еленой мы погрузились в историю этого городка!
- ААнна1 июля 2022Елена прекрасный экскурсовод, обладающий широчайшими знаниями! Экскурсия очень интересная и познавательная. Очень очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Ремо в категории «Летние»
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