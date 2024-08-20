Елена провела для нас очень интересную экскурсию обзорную по городу. Показала самые известные и интересные места. С удовольствием рекомендуем её другим путешественникам

С Светлана

Замечательный экскурсовод Елена, специалист своего дела! Экскурсия была интересной и познавательной! Общаться с Еленой было комфортно и приятно! Представление о городе было скорее как о международном курорте, а С Еленой мы погрузились в историю этого городка!