2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох
Погружение в атмосферу и яркие контрасты самого цветущего города Италии
27 янв в 09:00
28 янв в 09:00
€144 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдохновляющая прогулка по Сан-Ремо
Плениться очарованием яркого городка, узнать его историю и получить ценные советы от местного жителя
Начало: На площади Коломбо Минимальное количество участник...
Завтра в 10:30
26 янв в 10:30
€140 за всё до 10 чел.
7 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Путешествие из Сан-Ремо в итальянскую Лигурию
Красота и история яркого Ментона, средневекового Дольчеаква и пленительного Сан-Ремо
Начало: На Ж.Д. вокзале в Ментоне
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€299 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 августа 2024Елена провела для нас очень интересную экскурсию обзорную по городу. Показала самые известные и интересные места. С удовольствием рекомендуем её другим путешественникам
- ВВладлена18 августа 2024Когда ехали в Сан-Ремо, услышали от знакомых, что делать там нечего и очень переживали, что разочаруемся. Но благодаря Екатерине мы
- ВВиктория5 августа 2024Мы были на экскурсии по Сан-Ремо, провели отлично время. Гид замечательный. Екатерина заслуживает только самых наилучших отзывов, прекрасно владеет информацией,
- ООльга28 июля 2024Интересная экскурсия, советую!
- ССветлана9 августа 2022Замечательный экскурсовод Елена, специалист своего дела! Экскурсия была интересной и познавательной! Общаться с Еленой было комфортно и приятно! Представление о городе было скорее как о международном курорте, а С Еленой мы погрузились в историю этого городка!
- ААнна1 июля 2022Елена прекрасный экскурсовод, обладающий широчайшими знаниями! Экскурсия очень интересная и познавательная. Очень очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Ремо в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сан-Ремо
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Сан-Ремо в январе 2025
Сейчас в Сан-Ремо в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 299. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Сан-Ремо (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на выходные, 28 ⭐ отзывов, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март