Долина реки д’Орча (Val d’Orca), считается красивейшим местом не только в провинции Сиена, но не сомневаюсь и во всей Тоскане. Не спроста, наверное, окрестности города Пиенcа вошли в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (2004) как и город 🏙️, отстроенный папой римским Пийем Вторым на месте маленькой деревушки где родился этот славный папа Возрождения.

Долина хороша в любое время года и не зря была облюбована режиссерами и операторами художественного и телевизионного кино 🎥 всего мира, громкие названия фильмов снятых на холмах этой долины впечатляют, известные имена режиссеров интригуют.

Но это еще и вкусный край! На холмах этих просторов пасутся стада овец из молока которого Пиенcа испокон веков делает овечий сыр — пекорино, который можно распробовать на маленьких сырных заводиках спрятавшихся в зелени долины или прямо в городе Пиенcа, в его уютных ресторанчиках и трактирах.

Маршрут проложенный мной по долине включает в себя посещение и экскурсию ⛳ по трем небольшим городам: