Долина реки д’Орча (Val d’Orca), считается красивейшим местом не только в провинции Сиена, но не сомневаюсь и во всей Тоскане. Не спроста, наверное, окрестности города Пиенcа вошли в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (2004) как и город 🏙️, отстроенный папой римским Пийем Вторым на месте маленькой деревушки где родился этот славный папа Возрождения.
Долина хороша в любое время года и не зря была облюбована режиссерами и операторами художественного и телевизионного кино 🎥 всего мира, громкие названия фильмов снятых на холмах этой долины впечатляют, известные имена режиссеров интригуют.
Но это еще и вкусный край! На холмах этих просторов пасутся стада овец из молока которого Пиенcа испокон веков делает овечий сыр — пекорино, который можно распробовать на маленьких сырных заводиках спрятавшихся в зелени долины или прямо в городе Пиенcа, в его уютных ресторанчиках и трактирах.
Маршрут проложенный мной по долине включает в себя посещение и экскурсию ⛳ по трем небольшим городам:
- 1. Сан Квирико Дорчия - город славен своим праздником лучников посвященного Фридриху I Барбаросса, императору Священной Римской Империи; возрожденческим парком, церковью раннехристианских святых мучеников Кирика и Иулитты.
- 2. Термальной деревушки Баньо Виньони, где Андрей Тарковский снял фильм «Ностальгия».
- 3. Возрожденческого города Пиенcа с Кафедральным собором и видами на долину.