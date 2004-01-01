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Долина реки Орча — наследие ЮНЕСКО

Лена Н.
Лена Н. – Гид из Сиены
Долина реки Орча — наследие ЮНЕСКО
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Долина реки Орча — наследие ЮНЕСКО
Долина реки Орча — наследие ЮНЕСКО

Что вы увидите

  • 1. Сан Квирико Дорчия
  • 2. Баньо Виньони
  • 3. Пиенcа
Долина реки д’Орча (Val d’Orca), считается красивейшим местом не только в провинции Сиена, но не сомневаюсь и во всей Тоскане. Не спроста, наверное, окрестности города Пиенcа вошли в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (2004) как и город 🏙️, отстроенный папой римским Пийем Вторым на месте маленькой деревушки где родился этот славный папа Возрождения.
Долина хороша в любое время года и не зря была облюбована режиссерами и операторами художественного и телевизионного кино 🎥 всего мира, громкие названия фильмов снятых на холмах этой долины впечатляют, известные имена режиссеров интригуют.
Но это еще и вкусный край! На холмах этих просторов пасутся стада овец из молока которого Пиенcа испокон веков делает овечий сыр — пекорино, который можно распробовать на маленьких сырных заводиках спрятавшихся в зелени долины или прямо в городе Пиенcа, в его уютных ресторанчиках и трактирах.

Маршрут проложенный мной по долине включает в себя посещение и экскурсию ⛳ по трем небольшим городам:

  • 1. Сан Квирико Дорчия - город славен своим праздником лучников посвященного Фридриху I Барбаросса, императору Священной Римской Империи; возрожденческим парком, церковью раннехристианских святых мучеников Кирика и Иулитты.
  • 2. Термальной деревушки Баньо Виньони, где Андрей Тарковский снял фильм «Ностальгия».
  • 3. Возрожденческого города Пиенcа с Кафедральным собором и видами на долину.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт (только для тех, кто остановился в Сиене, Мини ван Фиат на 8 человек, Рено-Кангу на 4х человек)
Что не входит
  • питание, дегустации
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Долина реки Орча — наследие ЮНЕСКО

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лена Н.
Лена Н.
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