Сиена - первое знакомство

Пройти по главным местам города и посетить один из красивейших католических соборов мира

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Сиена — живописный тосканский город, сохранивший средневековый облик.

Вы пройдёте по его узким улицам, словно застывшим во времени, и побываете на знаменитой площади-ракушке. Визитная карточка Сиены — невероятный по красоте Кафедральный собор. Он поразит вас роскошными фресками, мозаиками, мрамором и росписями. Я поделюсь историей города и невероятными традициями сиенцев.
Сиена - первое знакомство
Сиена - первое знакомство
Сиена - первое знакомство
Сиена - первое знакомство
Сиена - первое знакомство
Сиена - первое знакомство
Сиена - первое знакомство
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Сиене

Вы погуляете по старинным узким улочкам и типичным сиенским районам «контрадам». Посетите центральную площадь в форме изогнутой ракушки Пьяцца-дель-Кампо и узнаете, какие интересные городские события на ней проходят. Полюбуетесь средневековым палаццо Публико и 102-метровой колокольней Торре-дель-Манджа. А также увидите древнейший банк Италии и базилику Сан-Доменико, где хранятся мощи Святой Екатерины.

Роскошный Дуомо

Мы посетим великолепный собор, внутри и снаружи облицованный мрамором. Вы расшифруете его мозаики, раскрывающие древние законы жизни. Полюбуетесь фресками 16 века, созданными другом Рафаэля, художником Пинтуриккио. А также рассмотрите настенные росписи, повествующие о карьере римского Папы, интеллектуала и настоящего человека Возрождения — Пия II.

Организационные детали

Входные билеты в Дуомо оплачиваются дополнительно — около 10 евро с человека. Цена меняется в зависимости от сезона.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ж/д вокзала или монастыря Сан-Доменико
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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