Сиена — живописный тосканский город, сохранивший средневековый облик. Вы пройдёте по его узким улицам, словно застывшим во времени, и побываете на знаменитой площади-ракушке. Визитная карточка Сиены — невероятный по красоте Кафедральный собор. Он поразит вас роскошными фресками, мозаиками, мрамором и росписями. Я поделюсь историей города и невероятными традициями сиенцев.

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Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Сиене

Вы погуляете по старинным узким улочкам и типичным сиенским районам «контрадам». Посетите центральную площадь в форме изогнутой ракушки Пьяцца-дель-Кампо и узнаете, какие интересные городские события на ней проходят. Полюбуетесь средневековым палаццо Публико и 102-метровой колокольней Торре-дель-Манджа. А также увидите древнейший банк Италии и базилику Сан-Доменико, где хранятся мощи Святой Екатерины.

Роскошный Дуомо

Мы посетим великолепный собор, внутри и снаружи облицованный мрамором. Вы расшифруете его мозаики, раскрывающие древние законы жизни. Полюбуетесь фресками 16 века, созданными другом Рафаэля, художником Пинтуриккио. А также рассмотрите настенные росписи, повествующие о карьере римского Папы, интеллектуала и настоящего человека Возрождения — Пия II.

Организационные детали

Входные билеты в Дуомо оплачиваются дополнительно — около 10 евро с человека. Цена меняется в зависимости от сезона.