Пройти по главным местам города и посетить один из красивейших католических соборов мира
Вы пройдёте по его узким улицам, словно застывшим во времени, и побываете на знаменитой площади-ракушке. Визитная карточка Сиены — невероятный по красоте Кафедральный собор. Он поразит вас роскошными фресками, мозаиками, мрамором и росписями. Я поделюсь историей города и невероятными традициями сиенцев.
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Описание
Что вас ожидает
Самое-самое в Сиене
Вы погуляете по старинным узким улочкам и типичным сиенским районам «контрадам». Посетите центральную площадь в форме изогнутой ракушки Пьяцца-дель-Кампо и узнаете, какие интересные городские события на ней проходят. Полюбуетесь средневековым палаццо Публико и 102-метровой колокольней Торре-дель-Манджа. А также увидите древнейший банк Италии и базилику Сан-Доменико, где хранятся мощи Святой Екатерины.
Роскошный Дуомо
Мы посетим великолепный собор, внутри и снаружи облицованный мрамором. Вы расшифруете его мозаики, раскрывающие древние законы жизни. Полюбуетесь фресками 16 века, созданными другом Рафаэля, художником Пинтуриккио. А также рассмотрите настенные росписи, повествующие о карьере римского Папы, интеллектуала и настоящего человека Возрождения — Пия II.
Организационные детали
Входные билеты в Дуомо оплачиваются дополнительно — около 10 евро с человека. Цена меняется в зависимости от сезона.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ж/д вокзала или монастыря Сан-Доменико
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.