Лена Н. проводит ещё 5 экскурсий

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Вся Сиена за один день

Лена Н.
Лена Н. – Гид из Сиены
Сиена небольшой город 🏙️, сейчас в нем проживает примерно 60 000 жителей, удивительно, примерно столько же сколько в этом городе жило в 14 веке.

Масштабы Средневековой Сиены, поражают!
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Вся Сиена за один день
Вся Сиена за один день
Сиена небольшой город 🏙️, сейчас в нем проживает примерно 60 000 жителей, удивительно, примерно столько же сколько в этом городе жило в 14 веке. Масштабы Средневековой Сиены, поражают!
Обрамленный со вех сторон стеной 13 века, город живет, работает, учится, отдыхает все там же, в домах, дворцах, башнях, построенных шестьсот, а то и семьсот лет назад и это реальность современного города. Конечно, в Сиене есть и новые кварталы, но они так малы и так не значительны, что больше похожи на «спальные», чем на новые центры культуры или коммерции.
Все в этом городе крутится вокруг «Пьяцца дель Кампо» и Дуомо, двух пульсирующих сердец старого города, политического и религиозного.
Побыть в Сиене хоть день, это большое удовольствие, здесь есть все, для того, что бы не заскучать любопытному туристу: долгая и славная история 📖 города, вписанная в фасады средневековых палаццо, смотровые площадки, откуда открывается красота этой урбанистической сказки, огромный Комплекс Кафедрального собора, где среди великих произведений и красоты, можно раствориться и потеряться на весь день, картинные галереи, частные коллекции, великие имена зодчих.
Хочется погрузиться, войти в эту реку под названием- город Сиена и побыть с ним, практически на «ты», отведать его вкусностей, сладостей, специалитетов. Побродить по улицам и не центральным даже и лучше всего не центральным, что бы почувствовать дух этого места, вместе с ароматом помидорного соуса доносящегося из открытого окна сиенской мамы и вкусной кухарки.
Подняться на башню «дель Манжа», впечатлиться видами, как самого города, так и его супер известных окрестностей.
Войти под сень удивительного Собора, проникнуться этой красотой, уникальных мраморных полов, элегантных росписей, невероятной, сиенской почтительности, к своей обожаемой Богородице. И счастливыми и одухотворенными обернутся к вечеру восвояси, с теплой искоркой в груди, от отлично проведенного дня в незабываемом городе Тосканы.
Индивидуальная экскурсия ⛳ рассчитана на полный день 6–7 часов (3 часа до обеда и 3–4 после).
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Не включает в себя обед или ужин в одном из вкусных ресторанов города
  • но подразумевает его
  • как и остановки на кофе
  • легкие перекусы и дегустации.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Вся Сиена за один день
Вся Сиена за один день
Вся Сиена за один день

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лена Н.
Лена Н.
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