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рассказ, где была не просто сухая информация о датах, сражениях и именах, но и очень любопытные факты о жизни сицилийцев разных эпох. Такую информацию не найти просто так в статьях на просторах интернета. Отдельное спасибо за «явки и пароли» ресторанчика на рынке, куда ходят сами сиракузцы. Бениссимо 😁