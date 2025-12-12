Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Сирмионе на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 6 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Добро пожаловать в Сирмионе Погрузитесь в атмосферу Сирмионе, исследуя его замки, церкви и древние руины. Узнайте о местной жизни и насладитесь потрясающими видами на озеро Гарда Начало: У замка Скалигеров €160 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 12 чел. Путешествие по Сирмионе - жемчужине озера Гарда Уникальная экскурсия по Сирмионе с посещением замка Скалигеров, гротов Катулла и термальных источников. Погрузитесь в атмосферу истории и природы Начало: У входа в старый город €300 за всё до 12 чел. 2 часа 3 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Дегустация вин на озере Гарда Погрузитесь в мир виноделия на озере Гарда, посетив одну из лучших виноделен Луганы. Узнайте секреты производства и насладитесь дегустацией Начало: В Дезенцано-дель-Гарда или Сирмионе €160 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Сирмионе

Ответы на вопросы от путешественников по Сирмионе в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сирмионе Добро пожаловать в Сирмионе Путешествие по Сирмионе - жемчужине озера Гарда Дегустация белых и игристых вин на озере Гарда В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Сирмионе в декабре 2025 Сейчас в Сирмионе в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 300. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Экскурсии на русском языке в Сирмионе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 10 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль