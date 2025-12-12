Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Сирмионе
Погрузитесь в атмосферу Сирмионе, исследуя его замки, церкви и древние руины. Узнайте о местной жизни и насладитесь потрясающими видами на озеро Гарда
Начало: У замка Скалигеров
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Путешествие по Сирмионе - жемчужине озера Гарда
Уникальная экскурсия по Сирмионе с посещением замка Скалигеров, гротов Катулла и термальных источников. Погрузитесь в атмосферу истории и природы
Начало: У входа в старый город
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€300 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Дегустация вин на озере Гарда
Погрузитесь в мир виноделия на озере Гарда, посетив одну из лучших виноделен Луганы. Узнайте секреты производства и насладитесь дегустацией
Начало: В Дезенцано-дель-Гарда или Сирмионе
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€160 за всё до 8 чел.
