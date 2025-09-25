Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Сирмионе
Погрузитесь в атмосферу Сирмионе, исследуя его замки, церкви и древние руины. Узнайте о местной жизни и насладитесь потрясающими видами на озеро Гарда
Начало: У замка Скалигеров
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Дегустация вин на озере Гарда
Погрузитесь в мир виноделия на озере Гарда, посетив одну из лучших виноделен Луганы. Узнайте секреты производства и насладитесь дегустацией
Начало: В Дезенцано-дель-Гарда или Сирмионе
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Памятники времени и шекспировские страсти
Индивидуальная экскурсия из Сирмионе в Верону откроет вам древние памятники и шекспировские страсти. Окунитесь в историю и романтику Северной Италии
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€400 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена25 сентября 2025Экскурсия с Инессой на озере Гарда — это не просто дегустация вин, а настоящее маленькое приключение. Белые и особенно игристые
- аалександр25 сентября 2025Прекрасная экскурсия, пошла на одном дыхании благодаря эрудированному и профессиональному гиду, которая на простом, но понятном языке затрагивает, как историю озера Гарда, так и погружает в жизнь виноделов с интересной дегустацией.
- ППетр16 сентября 2025Понравилось все: и сама экскурсия и организация и гибкость (лучше сказать клиентоориентированность) Инессы. Мы первый раз в Италии. Чтобы сразу
- ЮЮлия12 июня 2025Удивительный городок Сирмионе покорил нас полностью, в том числе благодаря гиду Инессе)) Узнали много интересных фактов и посетили наикрасивейшие места, время пролетело незаметно, но впечатления остались навсегда! Особая благодарность Инессе за помощь в организации нашего отдыха на озере!
- ДДмитрий12 мая 20254 мая мы были на экскурсии "Добро пожаловать в Сирмионе!" c Инессой. Все началось с того, что Инесса порекомендовала нам
- EEkaterina2 февраля 2025Замечательная экскурсия!
Очень красивая винодельня, вкусное вино, доброжелательные и гостеприимные хозяева-владельцы.
Нам очень понравилось, мы получили эстетическое и гастрономическое удовольствие!
Спасибо Инессе!
- ММария10 ноября 2024Были на экскурсии у Инессы в ноябре 2024.
Потрясающе изложен материал, с интересными моментами из истории, сопровождается все визуализацией на картинках.
Рекомендуем Инессу, как великолепного экскурсовода! Не заметили, как пробежало время!
- ТТатьяна13 октября 2024Красивое место. Интересная экскурсия. Иннеса прекрасный гид.
Рекомендую.
- MMarija24 июля 2024Отличная экскурсия. Насыщенная, много познавательного на любой вкус. Инесса отвечала на все вопросы, видно, что человек профессионал в своем деле. Пунктуальная. Очень рекомендую!
