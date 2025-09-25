Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Сирмионе на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 6 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Добро пожаловать в Сирмионе Погрузитесь в атмосферу Сирмионе, исследуя его замки, церкви и древние руины. Узнайте о местной жизни и насладитесь потрясающими видами на озеро Гарда Начало: У замка Скалигеров €160 за всё до 4 чел. 2 часа 1 отзыв Индивидуальная до 8 чел. Дегустация вин на озере Гарда Погрузитесь в мир виноделия на озере Гарда, посетив одну из лучших виноделен Луганы. Узнайте секреты производства и насладитесь дегустацией Начало: В Дезенцано-дель-Гарда или Сирмионе €160 за всё до 8 чел. Пешая 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 12 чел. Путешествие по Сирмионе - жемчужине озера Гарда Уникальная экскурсия по Сирмионе с посещением замка Скалигеров, гротов Катулла и термальных источников. Погрузитесь в атмосферу истории и природы Начало: У входа в старый город €280 за всё до 12 чел. Другие экскурсии Сирмионе

Ответы на вопросы от путешественников по Сирмионе в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сирмионе Добро пожаловать в Сирмионе Дегустация белых и игристых вин на озере Гарда Путешествие по Сирмионе - жемчужине озера Гарда В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Сирмионе в сентябре 2025 Сейчас в Сирмионе в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 280. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Экскурсии на русском языке в Сирмионе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 8 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь