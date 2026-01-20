Водная прогулка
Добро пожаловать в Сирмионе
Погрузитесь в атмосферу Сирмионе, исследуя его замки, церкви и древние руины. Узнайте о местной жизни и насладитесь потрясающими видами на озеро Гарда
Начало: У замка Скалигеров
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Путешествие по Сирмионе - жемчужине озера Гарда
Уникальная экскурсия по Сирмионе с посещением замка Скалигеров, гротов Катулла и термальных источников. Погрузитесь в атмосферу истории и природы
Начало: У входа в старый город
«Билеты на групповую водную прогулку: 25 минут — €10/взрослый, €5/детский»
Завтра в 09:30
22 янв в 09:30
€300 за всё до 12 чел.
Водная прогулка
Сирмионе - жемчужина озера Гарда
Начало: Сирмионе, на площади перед замком Скалигеров
«В завершении экскурсии (в зависимости от погоды и времени года) мы сможем на катере обогнуть остров и увидеть достопримечательности с воды»
Расписание: в любой день с 09.00 до 16 по договоренности
€160 за всё до 4 чел.
Сколько стоит экскурсия по Сирмионе в январе 2026
Сейчас в Сирмионе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 300. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
