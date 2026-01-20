Найдено 3 экскурсии в категории « Водные развлечения » в Сирмионе на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 6 отзывов Водная прогулка Добро пожаловать в Сирмионе Погрузитесь в атмосферу Сирмионе, исследуя его замки, церкви и древние руины. Узнайте о местной жизни и насладитесь потрясающими видами на озеро Гарда Начало: У замка Скалигеров €160 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа 1 отзыв Водная прогулка Путешествие по Сирмионе - жемчужине озера Гарда Уникальная экскурсия по Сирмионе с посещением замка Скалигеров, гротов Катулла и термальных источников. Погрузитесь в атмосферу истории и природы Начало: У входа в старый город «Билеты на групповую водную прогулку: 25 минут — €10/взрослый, €5/детский» €300 за всё до 12 чел. Пешая 2 часа 3 отзыва Водная прогулка Сирмионе - жемчужина озера Гарда Начало: Сирмионе, на площади перед замком Скалигеров «В завершении экскурсии (в зависимости от погоды и времени года) мы сможем на катере обогнуть остров и увидеть достопримечательности с воды» Расписание: в любой день с 09.00 до 16 по договоренности €160 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Сирмионе

Ответы на вопросы от путешественников по Сирмионе в категории «Водные развлечения» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сирмионе Добро пожаловать в Сирмионе; Путешествие по Сирмионе - жемчужине озера Гарда; Сирмионе - жемчужина озера Гарда. В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Сирмионе в январе 2026 Сейчас в Сирмионе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 300. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Водные экскурсии в Сирмионе на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026