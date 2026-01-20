Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Сирмионе
Погрузитесь в атмосферу Сирмионе, исследуя его замки, церкви и древние руины. Узнайте о местной жизни и насладитесь потрясающими видами на озеро Гарда
Начало: У замка Скалигеров
«Здесь есть всё для прекрасной прогулки: средневековый замок, старинные виллы, древнеримские руины, сказочные виды на озеро и уютная атмосфера»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Дегустация белых и игристых вин на озере Гарда
Погрузитесь в мир виноделия на озере Гарда, посетив одну из лучших виноделен Луганы. Узнайте секреты производства и насладитесь дегустацией
Начало: В Дезенцано-дель-Гарда или Сирмионе
«Как возникло виноградарство на озере Гарда»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Путешествие по Сирмионе - жемчужине озера Гарда
Уникальная экскурсия по Сирмионе с посещением замка Скалигеров, гротов Катулла и термальных источников. Погрузитесь в атмосферу истории и природы
Начало: У входа в старый город
«Побережье озера Гарда, где можно полюбоваться лебедями и утками и полакомиться мороженым»
Завтра в 09:30
22 янв в 09:30
€300 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сирмионе - жемчужина озера Гарда
Начало: Сирмионе, на площади перед замком Скалигеров
Расписание: в любой день с 09.00 до 16 по договоренности
€160 за всё до 4 чел.
