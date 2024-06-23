Экскурсии на 1 день в Сорренто

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Сорренто на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Амальфитанское побережье - мировое достояние
На автобусе
На микроавтобусе
19 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Амальфитанское побережье - мировое достояние
Лазурное море, скалы, пляжи и сказочные города - авто-путешествие на комфортабельном микроавтобусе
12 авг в 08:00
13 авг в 16:00
от 300 за всё до 2 чел.
Один день на Амальфитанском побережье
На машине
8 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день на Амальфитанском побережье
Потрясающая природа Амальфитаны и уютные курортные города Равелло, Амальфи и Позитано
Начало: Сорренто (жд ст Мета)
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
340 за всё до 4 чел.
Побег на Амальфитанское Побережье
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Побег на Амальфитанское Побережье
Начало: Неаполь, Сорренто, Помпеи, Салерно
Расписание: Любой день в выбранное вами время с 8.00-10.00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    23 июня 2024
    Один день на Амальфитанском побережье
    Мы с супругом побывали на экскурсии, которую для нас провела Эллина. Тк забронировать у нас было время только лишь с
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    вечера, то у Элины с утра уже была экскурсия. Но она любезно согласилась провести экскурсию для нас позже, днём. И маршрут изменила так, чтобы мы двигались от Равелло к Амальфи и Позитано. Элина отлично водит авто, замечательно рассказывает как об исторических фактах, так и различные житейские моменты. Так же, Эллина показала нам райский отель, в который нам удалось потом попасть на сутки. С удовольствием рекомендую Эллину как гида! Нам очень понравилось и было интересно!

  • М
    Марина
    29 мая 2024
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Вчера, 28 мая 2024 ездили на большую экскурсию по амальфитанскому побережью. Станислав прекрасно владеет материалом и оптимально организовал маршрут. Он
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    - отличный коммуникатор и у него сложились хорошие отношения со многими местными жителями, которые имеют отношение к экскурсии. Поэтому мы имели возможность видеть больше, чем туристы без такого сопровождения. Все увиденное, действительно, превзошло наши ожидания. Большое спасибо! Марина и Сергей

  • О
    Ольга
    17 марта 2024
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Спасибо Станиславу за интересную прогулку по Амальфитанскому побережью. Очень красивое место. Всё было прекрасно.
  • I
    Irina
    8 ноября 2023
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Путешествие по побережью- одно из самых ярких впечатлений нашей поездки. Изумительное место, прекрасный гид, чудесная экскурсия. Можно долго рассказывать, но
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    лучше приехать и вместе со Станиславом узнать это уникальное место. Станислав встретил нас в Неаполе и отвёз нас обратно, что очень удобно и помогло нам увидеть много интересного. Мы даже успели покушать в прекрасном ресторане, что только добавило удовольствия к нашей поездке. Очень понравилось и жалеем, что день пролетел слишком быстро.

  • Р
    Роман
    20 сентября 2023
    Один день на Амальфитанском побережье
    Очень довольны экскурсией. Эллина потрясающий гид! Отлично разбирающийся в теме.
  • В
    Валерия
    16 июля 2023
    Один день на Амальфитанском побережье
    Для нас Все началось ещё до того, как мы прилетели в Италию. После оплаты задатка Гид все очень четко написала
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    о месте встречи. А ведь я очень переживала, что без интернета мы не найдем друг друга. Наш день был насыщен впечатлениями и местным колоритом. Эллина очень пыталась идти к нами" в ногу" всю дорогу и казалось, что если мы могли бы идти ещё быстрее, она бежала бы с нами. Она очень старалась рассказать интересно и понятно. Большое спасибо за наши впечатления.

Ответы на вопросы от путешественников по Сорренто в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Сорренто в августе 2024
Сейчас в Сорренто в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 340. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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