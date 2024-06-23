8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Амальфитанское побережье - мировое достояние
Лазурное море, скалы, пляжи и сказочные города - авто-путешествие на комфортабельном микроавтобусе
12 авг в 08:00
13 авг в 16:00
от €300 за всё до 2 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день на Амальфитанском побережье
Потрясающая природа Амальфитаны и уютные курортные города Равелло, Амальфи и Позитано
Начало: Сорренто (жд ст Мета)
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
€340 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Побег на Амальфитанское Побережье
Начало: Неаполь, Сорренто, Помпеи, Салерно
Расписание: Любой день в выбранное вами время с 8.00-10.00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся23 июня 2024Мы с супругом побывали на экскурсии, которую для нас провела Эллина. Тк забронировать у нас было время только лишь с
- ММарина29 мая 2024Вчера, 28 мая 2024 ездили на большую экскурсию по амальфитанскому побережью. Станислав прекрасно владеет материалом и оптимально организовал маршрут. Он
- ООльга17 марта 2024Спасибо Станиславу за интересную прогулку по Амальфитанскому побережью. Очень красивое место. Всё было прекрасно.
- IIrina8 ноября 2023Путешествие по побережью- одно из самых ярких впечатлений нашей поездки. Изумительное место, прекрасный гид, чудесная экскурсия. Можно долго рассказывать, но
- РРоман20 сентября 2023Очень довольны экскурсией. Эллина потрясающий гид! Отлично разбирающийся в теме.
- ВВалерия16 июля 2023Для нас Все началось ещё до того, как мы прилетели в Италию. После оплаты задатка Гид все очень четко написала
Ответы на вопросы от путешественников по Сорренто в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сорренто
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Сорренто в августе 2024
Сейчас в Сорренто в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 340. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Сорренто на 1 день, гиды Сорренто подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Сорренто так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке