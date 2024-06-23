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вечера, то у Элины с утра уже была экскурсия. Но она любезно согласилась провести экскурсию для нас позже, днём. И маршрут изменила так, чтобы мы двигались от Равелло к Амальфи и Позитано. Элина отлично водит авто, замечательно рассказывает как об исторических фактах, так и различные житейские моменты. Так же, Эллина показала нам райский отель, в который нам удалось потом попасть на сутки. С удовольствием рекомендую Эллину как гида! Нам очень понравилось и было интересно!