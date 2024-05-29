Экскурсии на 1 день в Сорренто

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Сорренто на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Амальфитанское побережье - мировое достояние
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Амальфитанское побережье - мировое достояние
Лазурное море, скалы, пляжи и сказочные города - авто-путешествие на комфортабельном микроавтобусе
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 300 за всё до 10 чел.
Один день на Амальфитанском побережье
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
Один день на Амальфитанском побережье
Потрясающая природа Амальфитаны и уютные курортные города Равелло, Амальфи и Позитано
Начало: Сорренто (жд ст Мета)
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
340 за всё до 4 чел.
Побег на Амальфитанское Побережье
Индивидуальная
10 часов
Побег на Амальфитанское Побережье
Начало: Неаполь, Сорренто, Помпеи, Салерно
Расписание: Любой день в выбранное вами время с 8.00-10.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    29 мая 2024
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Вчера, 28 мая 2024 ездили на большую экскурсию по амальфитанскому побережью. Станислав прекрасно владеет материалом и оптимально организовал маршрут. Он
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    - отличный коммуникатор и у него сложились хорошие отношения со многими местными жителями, которые имеют отношение к экскурсии. Поэтому мы имели возможность видеть больше, чем туристы без такого сопровождения. Все увиденное, действительно, превзошло наши ожидания. Большое спасибо! Марина и Сергей

  • О
    Ольга
    17 марта 2024
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Спасибо Станиславу за интересную прогулку по Амальфитанскому побережью. Очень красивое место. Всё было прекрасно.
  • I
    Irina
    8 ноября 2023
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Путешествие по побережью- одно из самых ярких впечатлений нашей поездки. Изумительное место, прекрасный гид, чудесная экскурсия. Можно долго рассказывать, но
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    лучше приехать и вместе со Станиславом узнать это уникальное место. Станислав встретил нас в Неаполе и отвёз нас обратно, что очень удобно и помогло нам увидеть много интересного. Мы даже успели покушать в прекрасном ресторане, что только добавило удовольствия к нашей поездке. Очень понравилось и жалеем, что день пролетел слишком быстро.

  • Р
    Роман
    20 сентября 2023
    Один день на Амальфитанском побережье
    Очень довольны экскурсией. Эллина потрясающий гид! Отлично разбирающийся в теме.
  • В
    Валерия
    16 июля 2023
    Один день на Амальфитанском побережье
    Для нас Все началось ещё до того, как мы прилетели в Италию. После оплаты задатка Гид все очень четко написала
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    о месте встречи. А ведь я очень переживала, что без интернета мы не найдем друг друга. Наш день был насыщен впечатлениями и местным колоритом. Эллина очень пыталась идти к нами" в ногу" всю дорогу и казалось, что если мы могли бы идти ещё быстрее, она бежала бы с нами. Она очень старалась рассказать интересно и понятно. Большое спасибо за наши впечатления.

  • А
    Анна
    10 июля 2023
    Один день на Амальфитанском побережье
    Эллина отличный организатор, экскурсия хорошо продуманная по таймингу, маршруту, местам остановки. Летом на Амальфитанском побережье не самый простой сезон с
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    точки зрения количества туристов, пробок и парковок, но Эллина очень профессионально с этим справляется и умеет действовать в непростых ситуациях (например, побороться за парковочное место). Все города на маршруте очень разные по атмосфере, и вы получите хороший обзор по истории, географии, культуре и быту этих мест. Это хорошая "затравка" для дальнейших самостоятельных путешествий. Эллина также дала нам много хороших советов для других поездок. Экскурсию рекомендую!

    Эллина отличный организатор, экскурсия хорошо продуманная по таймингу, маршруту, местам остановки. Летом на Амальфитанском побережье неЭллина отличный организатор, экскурсия хорошо продуманная по таймингу, маршруту, местам остановки. Летом на Амальфитанском побережье неЭллина отличный организатор, экскурсия хорошо продуманная по таймингу, маршруту, местам остановки. Летом на Амальфитанском побережье неЭллина отличный организатор, экскурсия хорошо продуманная по таймингу, маршруту, местам остановки. Летом на Амальфитанском побережье не

Ответы на вопросы от путешественников по Сорренто в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Сорренто в июне 2024
Сейчас в Сорренто в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 340. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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