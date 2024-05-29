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о месте встречи. А ведь я очень переживала, что без интернета мы не найдем друг друга. Наш день был насыщен впечатлениями и местным колоритом. Эллина очень пыталась идти к нами" в ногу" всю дорогу и казалось, что если мы могли бы идти ещё быстрее, она бежала бы с нами. Она очень старалась рассказать интересно и понятно. Большое спасибо за наши впечатления.