1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 19 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Таормина древняя, средневековая и современная Погружение в историю Таормины: греко-римский театр, панорамы Ионического моря и вулкана Этна, ботанический сад и традиционные десерты €185 за всё до 5 чел. Пешая 1.5 часа 9 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос: история, пейзажи и пляжи Прогулка по Джардини-Наксос откроет вам его богатую историю и живописные виды. Встреча на конечной остановке Реканати. Погружение в сицилийскую жизнь и традиции €60 за всё до 5 чел. Пешая 2.5 часа 10% 32 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Таормина - тихий рай Сицилии: индивидуальная экскурсия Один из лучших курортов Сицилии ждет вас! Прогулка по старинным улицам, виды на Этну и Ионическое море, а также любопытные истории о местных жителях Начало: Около ворот Катании €162 €180 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Таормины

