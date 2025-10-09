Индивидуальная
до 5 чел.
Таормина древняя, средневековая и современная
Погружение в историю Таормины: греко-римский театр, панорамы Ионического моря и вулкана Этна, ботанический сад и традиционные десерты
Завтра в 17:00
10 окт в 16:00
€185 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос: история, пейзажи и пляжи
Прогулка по Джардини-Наксос откроет вам его богатую историю и живописные виды. Встреча на конечной остановке Реканати. Погружение в сицилийскую жизнь и традиции
Завтра в 15:00
14 окт в 15:00
€60 за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Таормина - тихий рай Сицилии: индивидуальная экскурсия
Один из лучших курортов Сицилии ждет вас! Прогулка по старинным улицам, виды на Этну и Ионическое море, а также любопытные истории о местных жителях
Начало: Около ворот Катании
Завтра в 08:00
14 окт в 08:00
€162
€180 за всё до 4 чел.
