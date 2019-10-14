2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Из Таормины — в живописный Джардини-Наксос!

Вечерняя обзорная прогулка по первому греческому поселению Сицилии

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Вы отдохнете от дневной суеты и пройдете по живописным улочкам города в волшебном закатном свете.

Я расскажу, как возник цветущий Наксос и почему он носит именно это имя.

Покажу старинные церкви, памятники, крепости и поделюсь самыми интересными фактами о жизни местного населения!
25 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Из Таормины — в живописный Джардини-Наксос!
Из Таормины — в живописный Джардини-Наксос!

Что вас ожидает

Джардини-Наксос вчера и сегодня
Вы увидите все главные достопримечательности удивительного приморского города: замок Скизо, спасавший поселение от набегов пиратов, статую святого Панкрацио XVII века и одноименную церковь, знаменитую великолепными фресками и картинами. Кроме того, я покажу археологический парк, скульптуру русалочки, колонну римской эпохи и главный местный символ — необычный памятник Nike di Kalkis, возведенный в честь дружбы с греческим городом Халкида.

Идиллическая прогулка и рассказы о местной жизни
Джардини-Наксос славится не только богатой историей и старинной архитектурой, но великолепными пейзажами. Вы погуляете по его удивительной набережной, ощутите портовое настроение города, подышите свежим воздухом и насладитесь видом на лазурную морскую гладь. А я расскажу о сицилийской жизни, менталитете, традициях и привычках островитян и помогу проникнуться местным колоритом.

Организационные детали

  • Из Таормины в Джардини-Наксос вы добираетесь самостоятельно. Расстояние между городами — 5 км. Рейсовые автобусы ходят каждые полчаса, стоимость проезда в одну сторону — 1,30 евро. Я встречу вас на конечной остановке Реканати.
  • Я готова скорректировать маршрут и время начала экскурсии в соответствии с вашими пожеланиями.
  • В хорошую погоду рекомендую взять купальники — Джардини-Наксос славится прекрасными песчаными пляжами.
Из Таормины — в живописный Джардини-Наксос!
Из Таормины — в живописный Джардини-Наксос!
Из Таормины — в живописный Джардини-Наксос!
Из Таормины — в живописный Джардини-Наксос!
Из Таормины — в живописный Джардини-Наксос!
Из Таормины — в живописный Джардини-Наксос!
Из Таормины — в живописный Джардини-Наксос!
Из Таормины — в живописный Джардини-Наксос!
Из Таормины — в живописный Джардини-Наксос!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна, я гражданка Италии, почти 20 лет живу на Сицилии и всем сердцем влюблена в эти места. Если Бог создал рай на земле, то это — Сицилия. С радостью передам вам частичку моей любви к легендарному острову и его гостеприимным обитателям!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 октября 2019
экскурсия была организована отлично, история об прошлом и настоящем курорте Джардини-Наксос была рассказана очень классно, гид Татьяна - супер!
Саша
4 октября 2019
Экскурсия понравилось, прошла легко и непринуждённо, piano-piano. Татьяна рассказала историю города с античных времён, как он связан с другими городами, поведала много интересных мифов!!! Мы не спеша гуляли по городу, слушая рассказы о городе и о жизни. В конце экскурсии мы со смотровой любовались Этной и даже увидели извержение. Благодарим Татьяну за экскурсию и за человеческое отношение!:)

Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

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