2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Джардини-Наксос вчера и сегодня

Вы увидите все главные достопримечательности удивительного приморского города: замок Скизо, спасавший поселение от набегов пиратов, статую святого Панкрацио XVII века и одноименную церковь, знаменитую великолепными фресками и картинами. Кроме того, я покажу археологический парк, скульптуру русалочки, колонну римской эпохи и главный местный символ — необычный памятник Nike di Kalkis, возведенный в честь дружбы с греческим городом Халкида.

Идиллическая прогулка и рассказы о местной жизни

Джардини-Наксос славится не только богатой историей и старинной архитектурой, но великолепными пейзажами. Вы погуляете по его удивительной набережной, ощутите портовое настроение города, подышите свежим воздухом и насладитесь видом на лазурную морскую гладь. А я расскажу о сицилийской жизни, менталитете, традициях и привычках островитян и помогу проникнуться местным колоритом.