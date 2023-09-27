1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Таормина древняя, средневековая и современная
Погрузиться в историю и атмосферу красивейшего городка Сицилии
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
Вечерняя обзорная прогулка по первому греческому поселению Сицилии
13 июня в 16:00
14 июня в 15:00
€25 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Таормина - тихий рай Сицилии
Осмотреть античные и средневековые памятники, прогуляться по тенистому парку и влюбиться в город
Начало: Около ворот Катании
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
130€111 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMaria27 сентября 2023Спасибо за экскурсию, нам очень понравилось!
- ССтанислав23 августа 2023Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!
- ДДмитрий7 августа 2023Хочу порекомендовать данную экскурсию и в частности Татьяну как очень хорошего гида! Татьяна не только показала нам Таормину, который оказался очень красивым городом, но и посоветовала чем ещё можно заняться в округе.
- ДДмитрий1 августа 2023Хочу посоветовать данную экскурсию всем остановившимся в районе Джардине Наксос или Таормины. Татьяна очень интересно рассказала нам историю этого курортного городка, также порекомендовала чем можно ещё заняться (например туристический автобус). Однозначно рекомендую!
- ЮЮлия11 июня 2023Экскурсовод душевный. Сицилия прекрасна.
- MMaria2 июня 2023Татьяна, огромное спасибо!!! Она провела великолепную экскурсию по сказочной Джардини-Наксос. С яркими рассказами и легендами этого острова в целом. Мы были восхищены нашей прогулкой и обязательно рекомендуем Татьяну как специалиста своего дела,
- ИИгорь30 мая 2023Огромное спасибо Татьяне за знакомство с райской Таорминой! За проведенное время, больше заявленных 3 часов,за множество объектов в дополнение к
- ИИрина11 июня 2022Очень рекомендую! Жанна провела нам прекрасную экскурсию по красивейшей Таормине, полностью погрузив нас в атмосферу этого города с её историей,
- EEvgeny14 октября 2019экскурсия была организована отлично, история об прошлом и настоящем курорте Джардини-Наксос была рассказана очень классно, гид Татьяна - супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Таормине в категории «Пешеходные»
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