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культурой. Прошлись по улице Корсо Умберто, где находятся ворота Мессины и Катании. С обоих сторон улицы расположилось много бутиков, ресторанов, магазинов одежды и сувениров. Посетили греческий амфитеатр Greco di Taormina, где проходили гладиаторские бои и крупные представления, театр расположен над морем и с него открываются поистине потрясающие виды на Ионическое море и Этну. Побывали в городском ботаническом саду леди Флоренс Villa Comunale, где много красивых уникальных растений, скульптур и послушав удивительную историю про Флоренс Тревильон основательницей этого парка. Закончили экскурсию на площади Piazza IX Aprille на которой расположен Дуомо Таормины. Во время экскурсии заходили в местные кафе, где попробовали Cannolit и Granita. Очень благодарны Жанне за столь насыщенную экскурсию и приятное общение!