Индивидуальная
до 1 чел.
Тренто - религиозный
Начало: Piazza Dante, Trento
Завтра в 10:00
24 мая в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Тренто - город Возрождения
Начало: Piazza Dante, Trento
Завтра в 10:00
24 мая в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Замок и дегустация игристых вин
Начало: Замок Буонконсильо
Завтра в 10:00
24 мая в 09:00
€300 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Тренто в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Тренто в мае 2025
Сейчас в Тренто в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 300.
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