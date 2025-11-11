E Elena Триест: итальянский, австрийский и словенский Были на экскурсии в августе месяце,прошлись по интересным местам, послушали много увлекательного о местных жителях, о достопримечательностях. Нам было интересно! Спасибо!

О Ольга Триест: итальянский, австрийский и словенский Елена провела для нашей компании замечательную, интересную и динамичную экскурсию, мы влюбились в Триест, город для жизни

А Анна Триест: итальянский, австрийский и словенский Мы провели замечательное время с Еленой в Триесте! Она прекрасно передает дух города, делится увлекательной историей и особенностями итальянского языка. Её чувство юмора сделало экскурсию еще более живой и запоминающейся. Мы узнали и увидели много интересного – определенно рекомендую!

О Ольга,Алексей Триест: итальянский, австрийский и словенский читать дальше бесценное общение.



Я рада,что этой экскурсией мы начали наше путешествие,т. к. теперь точно знаем на что обратить внимание. А ещё некоторые привычные слова обрели другой смысл.



Елена прекрасный рассказчик,думаю для людей любого возраста от мала до велика! Мы хотим вернуться в Триест! Спасибо огромное Елене! Мы с мужем получили не только уникальные знания и углублённый рассказ по истории Триеста и региона,но и

B Barannikova Сладкий секрет Триеста Отличная экскурсия с гидом Лариса. Рекомендуем. Много интересной информации. Гид любит свой город, знает его историю, дает много информации. Гуляли с гидом по маршруту Сладкий Триест

М Мария Сладкий секрет Триеста За пару часов узнали много уникальных нюансов из истории Триеста, которые не прочитаешь в Википедии.

Лариса интересный, эрудированный рассказчик.

Помимо исторических фактов, Лариса поделилась своим гастрономическими предпочтениями.

Посетили все рекомендованные ею места и остались довольны.

Спасибо за прекрасный вкусный день в Триесте❤️

Е Елена Триест: итальянский, австрийский и словенский Благодарю Елену за интересную экскурсию, из-за которой Триест предстал величественным и парадным, теплым и радостным!

В Виктория Сладкий секрет Триеста читать дальше и уважении. Время экскурсии пролетело очень быстро и конечно хочется снова вернуться и узнать еще многое из жизни Триеста. Спасибо, Лариса! Отличная экскурсия! Очень информативная и интересная! Много истории, интересных фактов из жизни людей, когда либо живших в городе, о мультикультурности,дружбе

К Кристина Триест: итальянский, австрийский и словенский Елена фантастический гид.

Экскурсия была потрясающая.

Это огромное вдохновение встретить человека, который горит своим делом! Мы остались в восторге!

Н Наталия Триест: итальянский, австрийский и словенский читать дальше слышала…

Елена буквально сразу смогла заинтересовать моего мужа, который очень скептически отнесся к идеи прогуляться по Триесту в сопровождении профессионального гида.

Елена не только очень захватывающе рассказала про историю города, показала его красоту, но и ответила на все вопросы на любые темы, подсказала куда еще стоит сходить и следить.

В итоге, благодаря Елене, у нас осталось самое теплое впечатление от этого чудесного города и желание вернуться. Елена, СПАСИБО!! 🥰 Повезло, так повезло,- подумала я через 5 минут после начала экскурсии, облегченно вздохнула, расслабилась и наслаждалась тем, что видела и

N Natali Сладкий секрет Триеста читать дальше город, Лариса настолько грамотно составила программу, что мы успели посмотреть многие достопримечательности и услышать их историю. Заглянуть в кафе и выпить летний кофе мачиатто. Заглянуть в магазинчик, который предлагает изумительные кофе, ведьмы побывали в европейской столице кофе ☕️. С удовольствием вернулись бы в этот город снова и послушали бы ещё Ларису. Огромное спасибо Ларисе, утром сделали запрос на вечер и она откликнулись. Провела нам изумительный и душевную экскурсию. Триесте достаточно большой

О Ольга Триест: итальянский, австрийский и словенский Были всего полдня в городе. Спасибо Елене за очень познавательную экскурсию, узнали много интересных фактов про город и его историю

С Семен Триест: итальянский, австрийский и словенский читать дальше рассказов про историю Триеста к интересным фактам о языке, обычаях и привычках жителей Триеста. Мы много узнали и уверили.



Если есть образ великолепного гида, то Елена соответствует этому образу на 100%. Елена, просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ гид и очень хороший человек! Ее экскурсия была прекрасно спланирована. Она легко и естественно переходила от глубоких

Ю Юлия Триест: итальянский, австрийский и словенский

Мы чудесно провели время. Были с детьми 7 и 9 лет, контакт с девочками был налажен читать дальше с первых минут, детям экскурсия понравилась и запомнилась! Для них были и игры и загадки в процессе. Мы тоже очень довольны, отдохнули, зарядились впечатлениями, выпили кофе. Елена порекомендовала нам ресторан для обеда и подсказала, где еще погулять и что посмотреть. Искренне рекомендуем! Елена, спасибо за экскурсию! ❤️Мы чудесно провели время. Были с детьми 7 и 9 лет, контакт с девочками был налажен

А Алена Сладкий секрет Триеста Лариса просто мега гид. Двое взрослых и трое детей завершили экскурсию обнимашками, в это много значит.

Д Дарья Триест: итальянский, австрийский и словенский читать дальше и шестилеткам! Искренне рекомендуем для семей с детьми и без! Отдельная благодарность за то, что было не только интересно, но и вкусно! Паста Санта Лючия перфекто! Теперь у меня +1 любимый город! Елена влюбила в Триест, и мы обязательно вернемся сюда! Экскурсия была интересна и подросткам,

Ю Юлия Триест: итальянский, австрийский и словенский Прекраснейший город, с великой, интригующей историей. Гид Елена структурировала шикарнейший маршрут, мы смогли увидеть все, очень подробно, но совершенно неутомляюще. Нам открыли места, где можно выпить известнейший коктейль, кофе, съездить на достопримечательности. Спасибо за проведенное время в душевном городе Триест♥️

Е Елена Триест: итальянский, австрийский и словенский Елена прекрасный рассказчик. Экскурсия прошла очень легко и интересно. Прогулка по городу "на одном дыхании". Очень понравилось. Рекомендую.

Я Яна Триест: итальянский, австрийский и словенский Нам очень понравился экскурсовод, много полезных советов и рекомендаций. Даже после экскурсии остались шутки, которые мы используем уже дома. Очень рекомендуем