читать дальше

хотелось именного такой формат, как предлагает она. То есть узнать всё самое интересное от местной жительницы. Тем более Лариса с такой любовью и очень интересно рассказывает о городе! Всё, что было заявлено, мы узнали. И даже больше: много «вкусных» мест и интересных локаций. Однозначно рекомендую эту экскурсию и гида Ларису!