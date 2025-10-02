Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Триесту: история, культура и гастрономия
Душевная прогулка по Триесту, посвященная любви и истории города. Памятники, площади, набережные и дегустация местных сладостей ждут вас
Начало: На первом мосту Большого канала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Триест - архитектурная песня с многоголосьем стилей. Узнайте историю и современную жизнь города на экскурсии по его главным достопримечательностям
1 фев в 09:30
2 фев в 09:30
€200 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Триест - перекрёсток культур и традиций
Триест - город, где встречаются культуры и истории. Узнайте о знаменитых людях, живших здесь, и насладитесь легендарным местным кофе
Завтра в 17:30
12 дек в 09:30
€140 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- BBarannikova2 октября 2025Отличная экскурсия с гидом Лариса. Рекомендуем. Много интересной информации. Гид любит свой город, знает его историю, дает много информации. Гуляли с гидом по маршруту Сладкий Триест
- ММария24 сентября 2025За пару часов узнали много уникальных нюансов из истории Триеста, которые не прочитаешь в Википедии.
Лариса интересный, эрудированный рассказчик.
Помимо исторических фактов, Лариса поделилась своим гастрономическими предпочтениями.
Посетили все рекомендованные ею места и остались довольны.
Спасибо за прекрасный вкусный день в Триесте❤️
- ВВиктория8 сентября 2025Отличная экскурсия! Очень информативная и интересная! Много истории, интересных фактов из жизни людей, когда либо живших в городе, о мультикультурности,дружбе
- NNatali28 августа 2025Огромное спасибо Ларисе, утром сделали запрос на вечер и она откликнулись. Провела нам изумительный и душевную экскурсию. Триесте достаточно большой
- ААлена30 июля 2025Лариса просто мега гид. Двое взрослых и трое детей завершили экскурсию обнимашками, в это много значит.
- ООлеся14 апреля 2025В Триест получилось заехать на один день. Мы путешествуем с мужем, дочкой и собачкой. Решили взять экскурсию Ларисы, так как
- AAnton21 августа 2024Очень вкусная и интересная экскурсия, большое спасибо Лариса!
- ГГеннадий26 августа 2023Спасибо огромное Ларисе за изумительный и очень познавательный рассказ о городе Триест.
Лариса влюблена в свой город и за короткие каких—то
- ВВиктория27 июля 2022Я заказывала экскурсию для мамы и я не могу передать тот восторг, с которым моя мама рассказывала об этой экскурсии.
- ААлексей4 июля 2022Ехал в Триест без каких-то особых ожиданий, но тем не менее получил крайне приятный сюрприз. Лариса дала кучу информации о
