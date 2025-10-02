Мои заказы

Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Триесте на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сладкий секрет Триеста
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Триесту: история, культура и гастрономия
Душевная прогулка по Триесту, посвященная любви и истории города. Памятники, площади, набережные и дегустация местных сладостей ждут вас
Начало: На первом мосту Большого канала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Пешая
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Триест - архитектурная песня с многоголосьем стилей. Узнайте историю и современную жизнь города на экскурсии по его главным достопримечательностям
1 фев в 09:30
2 фев в 09:30
€200 за всё до 12 чел.
Триест - перекрёсток культур и традиций
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Триест - перекрёсток культур и традиций
Триест - город, где встречаются культуры и истории. Узнайте о знаменитых людях, живших здесь, и насладитесь легендарным местным кофе
Завтра в 17:30
12 дек в 09:30
€140 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • B
    Barannikova
    2 октября 2025
    Сладкий секрет Триеста
    Отличная экскурсия с гидом Лариса. Рекомендуем. Много интересной информации. Гид любит свой город, знает его историю, дает много информации. Гуляли с гидом по маршруту Сладкий Триест
  • М
    Мария
    24 сентября 2025
    Сладкий секрет Триеста
    За пару часов узнали много уникальных нюансов из истории Триеста, которые не прочитаешь в Википедии.
    Лариса интересный, эрудированный рассказчик.
    Помимо исторических фактов, Лариса поделилась своим гастрономическими предпочтениями.
    Посетили все рекомендованные ею места и остались довольны.
    Спасибо за прекрасный вкусный день в Триесте❤️
  • В
    Виктория
    8 сентября 2025
    Сладкий секрет Триеста
    Отличная экскурсия! Очень информативная и интересная! Много истории, интересных фактов из жизни людей, когда либо живших в городе, о мультикультурности,дружбе
    и уважении. Время экскурсии пролетело очень быстро и конечно хочется снова вернуться и узнать еще многое из жизни Триеста. Спасибо, Лариса!

  • N
    Natali
    28 августа 2025
    Сладкий секрет Триеста
    Огромное спасибо Ларисе, утром сделали запрос на вечер и она откликнулись. Провела нам изумительный и душевную экскурсию. Триесте достаточно большой
    город, Лариса настолько грамотно составила программу, что мы успели посмотреть многие достопримечательности и услышать их историю. Заглянуть в кафе и выпить летний кофе мачиатто. Заглянуть в магазинчик, который предлагает изумительные кофе, ведьмы побывали в европейской столице кофе ☕️. С удовольствием вернулись бы в этот город снова и послушали бы ещё Ларису.

  • А
    Алена
    30 июля 2025
    Сладкий секрет Триеста
    Лариса просто мега гид. Двое взрослых и трое детей завершили экскурсию обнимашками, в это много значит.
  • О
    Олеся
    14 апреля 2025
    Сладкий секрет Триеста
    В Триест получилось заехать на один день. Мы путешествуем с мужем, дочкой и собачкой. Решили взять экскурсию Ларисы, так как
    хотелось именного такой формат, как предлагает она. То есть узнать всё самое интересное от местной жительницы. Тем более Лариса с такой любовью и очень интересно рассказывает о городе! Всё, что было заявлено, мы узнали. И даже больше: много «вкусных» мест и интересных локаций. Однозначно рекомендую эту экскурсию и гида Ларису!

  • A
    Anton
    21 августа 2024
    Сладкий секрет Триеста
    Очень вкусная и интересная экскурсия, большое спасибо Лариса!
  • Г
    Геннадий
    26 августа 2023
    Сладкий секрет Триеста
    Спасибо огромное Ларисе за изумительный и очень познавательный рассказ о городе Триест.
    Лариса влюблена в свой город и за короткие каких—то
    2 часа экскурсии сумела передать эту любовь нам.
    Хочется еще раз приехать и окунуться в атмосферу этого не совсем обычного итальянского города.
    Ларисе успеха и удачи! Большое спасибо!

  • В
    Виктория
    27 июля 2022
    Сладкий секрет Триеста
    Я заказывала экскурсию для мамы и я не могу передать тот восторг, с которым моя мама рассказывала об этой экскурсии.
    Это настоящее представление, уносящие путешественника в царство красоты, ароматов, вкусов… Экскурсовод Лариса- невероятный интеллектуал, эстет, творческая личность и, просто, прекраснейший человек! Огромное спасибо за доставленное удовольствие и незабываемое время проведённое в такой чудесной компании! Ждём новых встреч в Триесте!!!

  • А
    Алексей
    4 июля 2022
    Сладкий секрет Триеста
    Ехал в Триест без каких-то особых ожиданий, но тем не менее получил крайне приятный сюрприз. Лариса дала кучу информации о
    том как город был сформирован, о том, чем он известен и что в нем примечательно, и преподнесла это в такой форме, что я сам начал сопереживать его жителям. Получилось очень душевно и вкусно. Отдельное спасибо за диалоги о межнациональном примирении после войн и конфликтов. Всегда приятно поговорить с умным, увлеченным, харизматичным человеком.

Ответы на вопросы от путешественников по Триесту в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Триесте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сладкий секрет Триеста
  2. Триест: итальянский, австрийский и словенский
  3. Триест - перекрёсток культур и традиций
Сколько стоит экскурсия по Триесту в декабре 2025
Сейчас в Триесте в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 200. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
