Мои заказы

Необычные экскурсии по Триесту

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Триесте на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сладкий секрет Триеста
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Триесту: история, культура и гастрономия
Душевная прогулка по Триесту, посвященная любви и истории города. Памятники, площади, набережные и дегустация местных сладостей ждут вас
Начало: На первом мосту Большого канала
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Пешая
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Триест - архитектурная песня с многоголосьем стилей. Узнайте историю и современную жизнь города на экскурсии по его главным достопримечательностям
1 фев в 09:30
2 фев в 09:30
€200 за всё до 12 чел.
Мирамаре. Обозревая море
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мирамаре. Обозревая море: Индивидуальная экскурсия по замку и парку
Индивидуальная экскурсия по замку и парку Триеста. Узнайте историю Фердинанда и Шарлотты в уникальном месте на берегу Адриатики
1 фев в 09:30
2 фев в 09:30
€150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    11 ноября 2025
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Были на экскурсии в августе месяце,прошлись по интересным местам, послушали много увлекательного о местных жителях, о достопримечательностях. Нам было интересно! Спасибо!
  • О
    Ольга
    12 октября 2025
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Елена провела для нашей компании замечательную, интересную и динамичную экскурсию, мы влюбились в Триест, город для жизни
  • А
    Анна
    7 октября 2025
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Мы провели замечательное время с Еленой в Триесте! Она прекрасно передает дух города, делится увлекательной историей и особенностями итальянского языка. Её чувство юмора сделало экскурсию еще более живой и запоминающейся. Мы узнали и увидели много интересного – определенно рекомендую!
  • О
    Ольга,Алексей
    7 октября 2025
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Спасибо огромное Елене! Мы с мужем получили не только уникальные знания и углублённый рассказ по истории Триеста и региона,но и
    читать дальше

    бесценное общение.

    Я рада,что этой экскурсией мы начали наше путешествие,т. к. теперь точно знаем на что обратить внимание. А ещё некоторые привычные слова обрели другой смысл.

    Елена прекрасный рассказчик,думаю для людей любого возраста от мала до велика! Мы хотим вернуться в Триест!

  • B
    Barannikova
    2 октября 2025
    Сладкий секрет Триеста
    Отличная экскурсия с гидом Лариса. Рекомендуем. Много интересной информации. Гид любит свой город, знает его историю, дает много информации. Гуляли с гидом по маршруту Сладкий Триест
  • М
    Мария
    24 сентября 2025
    Сладкий секрет Триеста
    За пару часов узнали много уникальных нюансов из истории Триеста, которые не прочитаешь в Википедии.
    Лариса интересный, эрудированный рассказчик.
    Помимо исторических фактов, Лариса поделилась своим гастрономическими предпочтениями.
    Посетили все рекомендованные ею места и остались довольны.
    Спасибо за прекрасный вкусный день в Триесте❤️
  • Е
    Елена
    10 сентября 2025
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Благодарю Елену за интересную экскурсию, из-за которой Триест предстал величественным и парадным, теплым и радостным!
    Благодарю Елену за интересную экскурсию, из-за которой Триест предстал величественным и парадным, теплым и радостным!Благодарю Елену за интересную экскурсию, из-за которой Триест предстал величественным и парадным, теплым и радостным!Благодарю Елену за интересную экскурсию, из-за которой Триест предстал величественным и парадным, теплым и радостным!Благодарю Елену за интересную экскурсию, из-за которой Триест предстал величественным и парадным, теплым и радостным!Благодарю Елену за интересную экскурсию, из-за которой Триест предстал величественным и парадным, теплым и радостным!
  • В
    Виктория
    8 сентября 2025
    Сладкий секрет Триеста
    Отличная экскурсия! Очень информативная и интересная! Много истории, интересных фактов из жизни людей, когда либо живших в городе, о мультикультурности,дружбе
    читать дальше

    и уважении. Время экскурсии пролетело очень быстро и конечно хочется снова вернуться и узнать еще многое из жизни Триеста. Спасибо, Лариса!

  • К
    Кристина
    6 сентября 2025
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Елена фантастический гид.
    Экскурсия была потрясающая.
    Это огромное вдохновение встретить человека, который горит своим делом! Мы остались в восторге!
  • Н
    Наталия
    4 сентября 2025
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Повезло, так повезло,- подумала я через 5 минут после начала экскурсии, облегченно вздохнула, расслабилась и наслаждалась тем, что видела и
    читать дальше

    слышала…
    Елена буквально сразу смогла заинтересовать моего мужа, который очень скептически отнесся к идеи прогуляться по Триесту в сопровождении профессионального гида.
    Елена не только очень захватывающе рассказала про историю города, показала его красоту, но и ответила на все вопросы на любые темы, подсказала куда еще стоит сходить и следить.
    В итоге, благодаря Елене, у нас осталось самое теплое впечатление от этого чудесного города и желание вернуться. Елена, СПАСИБО!! 🥰

    Повезло, так повезло,- подумала я через 5 минут после начала экскурсии, облегченно вздохнула, расслабилась и наслаждалась тем, что видела и слышала…Повезло, так повезло,- подумала я через 5 минут после начала экскурсии, облегченно вздохнула, расслабилась и наслаждалась тем, что видела и слышала…Повезло, так повезло,- подумала я через 5 минут после начала экскурсии, облегченно вздохнула, расслабилась и наслаждалась тем, что видела и слышала…Повезло, так повезло,- подумала я через 5 минут после начала экскурсии, облегченно вздохнула, расслабилась и наслаждалась тем, что видела и слышала…Повезло, так повезло,- подумала я через 5 минут после начала экскурсии, облегченно вздохнула, расслабилась и наслаждалась тем, что видела и слышала…Повезло, так повезло,- подумала я через 5 минут после начала экскурсии, облегченно вздохнула, расслабилась и наслаждалась тем, что видела и слышала…Повезло, так повезло,- подумала я через 5 минут после начала экскурсии, облегченно вздохнула, расслабилась и наслаждалась тем, что видела и слышала…Повезло, так повезло,- подумала я через 5 минут после начала экскурсии, облегченно вздохнула, расслабилась и наслаждалась тем, что видела и слышала…Повезло, так повезло,- подумала я через 5 минут после начала экскурсии, облегченно вздохнула, расслабилась и наслаждалась тем, что видела и слышала…
  • N
    Natali
    28 августа 2025
    Сладкий секрет Триеста
    Огромное спасибо Ларисе, утром сделали запрос на вечер и она откликнулись. Провела нам изумительный и душевную экскурсию. Триесте достаточно большой
    читать дальше

    город, Лариса настолько грамотно составила программу, что мы успели посмотреть многие достопримечательности и услышать их историю. Заглянуть в кафе и выпить летний кофе мачиатто. Заглянуть в магазинчик, который предлагает изумительные кофе, ведьмы побывали в европейской столице кофе ☕️. С удовольствием вернулись бы в этот город снова и послушали бы ещё Ларису.

    Огромное спасибо Ларисе, утром сделали запрос на вечер и она откликнулись. Провела нам изумительный и душевнуюОгромное спасибо Ларисе, утром сделали запрос на вечер и она откликнулись. Провела нам изумительный и душевнуюОгромное спасибо Ларисе, утром сделали запрос на вечер и она откликнулись. Провела нам изумительный и душевнуюОгромное спасибо Ларисе, утром сделали запрос на вечер и она откликнулись. Провела нам изумительный и душевнуюОгромное спасибо Ларисе, утром сделали запрос на вечер и она откликнулись. Провела нам изумительный и душевнуюОгромное спасибо Ларисе, утром сделали запрос на вечер и она откликнулись. Провела нам изумительный и душевнуюОгромное спасибо Ларисе, утром сделали запрос на вечер и она откликнулись. Провела нам изумительный и душевнуюОгромное спасибо Ларисе, утром сделали запрос на вечер и она откликнулись. Провела нам изумительный и душевнуюОгромное спасибо Ларисе, утром сделали запрос на вечер и она откликнулись. Провела нам изумительный и душевную
  • О
    Ольга
    23 августа 2025
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Были всего полдня в городе. Спасибо Елене за очень познавательную экскурсию, узнали много интересных фактов про город и его историю
  • С
    Семен
    11 августа 2025
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Елена, просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ гид и очень хороший человек! Ее экскурсия была прекрасно спланирована. Она легко и естественно переходила от глубоких
    читать дальше

    рассказов про историю Триеста к интересным фактам о языке, обычаях и привычках жителей Триеста. Мы много узнали и уверили.

    Если есть образ великолепного гида, то Елена соответствует этому образу на 100%.

  • Ю
    Юлия
    8 августа 2025
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Елена, спасибо за экскурсию! ❤️
    Мы чудесно провели время. Были с детьми 7 и 9 лет, контакт с девочками был налажен
    читать дальше

    с первых минут, детям экскурсия понравилась и запомнилась! Для них были и игры и загадки в процессе. Мы тоже очень довольны, отдохнули, зарядились впечатлениями, выпили кофе. Елена порекомендовала нам ресторан для обеда и подсказала, где еще погулять и что посмотреть. Искренне рекомендуем!

  • А
    Алена
    30 июля 2025
    Сладкий секрет Триеста
    Лариса просто мега гид. Двое взрослых и трое детей завершили экскурсию обнимашками, в это много значит.
  • Д
    Дарья
    9 июля 2025
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Теперь у меня +1 любимый город! Елена влюбила в Триест, и мы обязательно вернемся сюда! Экскурсия была интересна и подросткам,
    читать дальше

    и шестилеткам! Искренне рекомендуем для семей с детьми и без! Отдельная благодарность за то, что было не только интересно, но и вкусно! Паста Санта Лючия перфекто!

  • Ю
    Юлия
    18 июня 2025
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Прекраснейший город, с великой, интригующей историей. Гид Елена структурировала шикарнейший маршрут, мы смогли увидеть все, очень подробно, но совершенно неутомляюще. Нам открыли места, где можно выпить известнейший коктейль, кофе, съездить на достопримечательности. Спасибо за проведенное время в душевном городе Триест♥️
    Прекраснейший город, с великой, интригующей историей. Гид Елена структурировала шикарнейший маршрут, мы смогли увидеть все, оченьПрекраснейший город, с великой, интригующей историей. Гид Елена структурировала шикарнейший маршрут, мы смогли увидеть все, оченьПрекраснейший город, с великой, интригующей историей. Гид Елена структурировала шикарнейший маршрут, мы смогли увидеть все, оченьПрекраснейший город, с великой, интригующей историей. Гид Елена структурировала шикарнейший маршрут, мы смогли увидеть все, оченьПрекраснейший город, с великой, интригующей историей. Гид Елена структурировала шикарнейший маршрут, мы смогли увидеть все, очень
  • Е
    Елена
    21 мая 2025
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Елена прекрасный рассказчик. Экскурсия прошла очень легко и интересно. Прогулка по городу "на одном дыхании". Очень понравилось. Рекомендую.
  • Я
    Яна
    29 апреля 2025
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Нам очень понравился экскурсовод, много полезных советов и рекомендаций. Даже после экскурсии остались шутки, которые мы используем уже дома. Очень рекомендуем
  • О
    Олеся
    14 апреля 2025
    Сладкий секрет Триеста
    В Триест получилось заехать на один день. Мы путешествуем с мужем, дочкой и собачкой. Решили взять экскурсию Ларисы, так как
    читать дальше

    хотелось именного такой формат, как предлагает она. То есть узнать всё самое интересное от местной жительницы. Тем более Лариса с такой любовью и очень интересно рассказывает о городе! Всё, что было заявлено, мы узнали. И даже больше: много «вкусных» мест и интересных локаций. Однозначно рекомендую эту экскурсию и гида Ларису!

    В Триест получилось заехать на один день. Мы путешествуем с мужем, дочкой и собачкой. Решили взять

Ответы на вопросы от путешественников по Триесту в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Триесте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сладкий секрет Триеста
  2. Триест: итальянский, австрийский и словенский
  3. Мирамаре. Обозревая море
Сколько стоит экскурсия по Триесту в декабре 2025
Сейчас в Триесте в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 200. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Триесте (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные», 72 ⭐ отзыва, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль