Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Триесту: история, культура и гастрономия
Душевная прогулка по Триесту, посвященная любви и истории города. Памятники, площади, набережные и дегустация местных сладостей ждут вас
Начало: На первом мосту Большого канала
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Триест - архитектурная песня с многоголосьем стилей. Узнайте историю и современную жизнь города на экскурсии по его главным достопримечательностям
1 фев в 09:30
2 фев в 09:30
€200 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мирамаре. Обозревая море: Индивидуальная экскурсия по замку и парку
Индивидуальная экскурсия по замку и парку Триеста. Узнайте историю Фердинанда и Шарлотты в уникальном месте на берегу Адриатики
1 фев в 09:30
2 фев в 09:30
€150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElena11 ноября 2025Были на экскурсии в августе месяце,прошлись по интересным местам, послушали много увлекательного о местных жителях, о достопримечательностях. Нам было интересно! Спасибо!
- ООльга12 октября 2025Елена провела для нашей компании замечательную, интересную и динамичную экскурсию, мы влюбились в Триест, город для жизни
- ААнна7 октября 2025Мы провели замечательное время с Еленой в Триесте! Она прекрасно передает дух города, делится увлекательной историей и особенностями итальянского языка. Её чувство юмора сделало экскурсию еще более живой и запоминающейся. Мы узнали и увидели много интересного – определенно рекомендую!
- ООльга,Алексей7 октября 2025Спасибо огромное Елене! Мы с мужем получили не только уникальные знания и углублённый рассказ по истории Триеста и региона,но и
- BBarannikova2 октября 2025Отличная экскурсия с гидом Лариса. Рекомендуем. Много интересной информации. Гид любит свой город, знает его историю, дает много информации. Гуляли с гидом по маршруту Сладкий Триест
- ММария24 сентября 2025За пару часов узнали много уникальных нюансов из истории Триеста, которые не прочитаешь в Википедии.
Лариса интересный, эрудированный рассказчик.
Помимо исторических фактов, Лариса поделилась своим гастрономическими предпочтениями.
Посетили все рекомендованные ею места и остались довольны.
Спасибо за прекрасный вкусный день в Триесте❤️
- ЕЕлена10 сентября 2025Благодарю Елену за интересную экскурсию, из-за которой Триест предстал величественным и парадным, теплым и радостным!
- ВВиктория8 сентября 2025Отличная экскурсия! Очень информативная и интересная! Много истории, интересных фактов из жизни людей, когда либо живших в городе, о мультикультурности,дружбе
- ККристина6 сентября 2025Елена фантастический гид.
Экскурсия была потрясающая.
Это огромное вдохновение встретить человека, который горит своим делом! Мы остались в восторге!
- ННаталия4 сентября 2025Повезло, так повезло,- подумала я через 5 минут после начала экскурсии, облегченно вздохнула, расслабилась и наслаждалась тем, что видела и
- NNatali28 августа 2025Огромное спасибо Ларисе, утром сделали запрос на вечер и она откликнулись. Провела нам изумительный и душевную экскурсию. Триесте достаточно большой
- ООльга23 августа 2025Были всего полдня в городе. Спасибо Елене за очень познавательную экскурсию, узнали много интересных фактов про город и его историю
- ССемен11 августа 2025Елена, просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ гид и очень хороший человек! Ее экскурсия была прекрасно спланирована. Она легко и естественно переходила от глубоких
- ЮЮлия8 августа 2025Елена, спасибо за экскурсию! ❤️
Мы чудесно провели время. Были с детьми 7 и 9 лет, контакт с девочками был налажен
- ААлена30 июля 2025Лариса просто мега гид. Двое взрослых и трое детей завершили экскурсию обнимашками, в это много значит.
- ДДарья9 июля 2025Теперь у меня +1 любимый город! Елена влюбила в Триест, и мы обязательно вернемся сюда! Экскурсия была интересна и подросткам,
- ЮЮлия18 июня 2025Прекраснейший город, с великой, интригующей историей. Гид Елена структурировала шикарнейший маршрут, мы смогли увидеть все, очень подробно, но совершенно неутомляюще. Нам открыли места, где можно выпить известнейший коктейль, кофе, съездить на достопримечательности. Спасибо за проведенное время в душевном городе Триест♥️
- ЕЕлена21 мая 2025Елена прекрасный рассказчик. Экскурсия прошла очень легко и интересно. Прогулка по городу "на одном дыхании". Очень понравилось. Рекомендую.
- ЯЯна29 апреля 2025Нам очень понравился экскурсовод, много полезных советов и рекомендаций. Даже после экскурсии остались шутки, которые мы используем уже дома. Очень рекомендуем
- ООлеся14 апреля 2025В Триест получилось заехать на один день. Мы путешествуем с мужем, дочкой и собачкой. Решили взять экскурсию Ларисы, так как
