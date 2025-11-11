читать дальше

слышала…

Елена буквально сразу смогла заинтересовать моего мужа, который очень скептически отнесся к идеи прогуляться по Триесту в сопровождении профессионального гида.

Елена не только очень захватывающе рассказала про историю города, показала его красоту, но и ответила на все вопросы на любые темы, подсказала куда еще стоит сходить и следить.

В итоге, благодаря Елене, у нас осталось самое теплое впечатление от этого чудесного города и желание вернуться. Елена, СПАСИБО!! 🥰