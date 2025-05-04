-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Турину с визитом в музеи и дворец Мадама
Узнайте всё про Турин, его ритм и образ жизни. Погрузитесь в историю города, посетите интереснейшие музеи и попробуйте вина Пьемонта
Начало: У входа во дворец Мадама
Сегодня в 09:30
13 мая в 09:30
€119
€140 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Турин - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по центру Турина, узнайте его тайны и легенды, посетите главные достопримечательности и насладитесь видами альпийских гор или зеленых холмов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€162
€180 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Таинственный Турин: экскурсия по мистическим местам
Турин - город мистики и легенд. Прогулка по его улицам откроет вам тайны ведьм, палачей и чудес. Окунитесь в атмосферу загадок и магии
Завтра в 09:30
13 мая в 09:30
€162
€180 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖеня4 мая 2025Остались очень довольны экскурсией! Ира живёт в Турине много лет, фактически, местный житель, говорящий по русски. Получили огромное количество интересной информации о городе и регионе Пьемонт. Как бонус - прекрасное неформальное общение под бокал местного (отличного) вина. Горячо рекомендуем!
- ССаша27 января 2025Если вы хотите, чтобы Турин стал для вас радостным и уютным, открылся со всех сторон, то Вам точно к Ирине. Прекрасный гид и великолепнейший человек! Ирина, спасибо большое за знакомство и за прогулку!
- ВВиталий14 ноября 2024Понятно, что Турин это не сосредоточие достопримечательностей, но то что есть Ирина представила во всей красе. Рассказала интересно, показала всё, что есть. Куда хотели зашли, что не хотели - пропустили.
Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Скидки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Турине
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Турину в мае 2025
Сейчас в Турине в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 119 до 162 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Скидки в Турине на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 15%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2025