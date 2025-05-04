Экскурсии со скидкой в Турине до 15%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Турине на русском языке, цены от €119, скидки до 15%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
Пешая
3 часа
-
15%
34 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Турину с визитом в музеи и дворец Мадама
Узнайте всё про Турин, его ритм и образ жизни. Погрузитесь в историю города, посетите интереснейшие музеи и попробуйте вина Пьемонта
Начало: У входа во дворец Мадама
Сегодня в 09:30
13 мая в 09:30
€119€140 за всё до 6 чел.
Турин - первое знакомство
Пешая
3 часа
-
10%
71 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Турин - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по центру Турина, узнайте его тайны и легенды, посетите главные достопримечательности и насладитесь видами альпийских гор или зеленых холмов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€162€180 за всё до 3 чел.
Таинственный Турин
Пешая
3 часа
-
10%
21 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Таинственный Турин: экскурсия по мистическим местам
Турин - город мистики и легенд. Прогулка по его улицам откроет вам тайны ведьм, палачей и чудес. Окунитесь в атмосферу загадок и магии
Завтра в 09:30
13 мая в 09:30
€162€180 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Женя
    4 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
    Остались очень довольны экскурсией! Ира живёт в Турине много лет, фактически, местный житель, говорящий по русски. Получили огромное количество интересной информации о городе и регионе Пьемонт. Как бонус - прекрасное неформальное общение под бокал местного (отличного) вина. Горячо рекомендуем!
  • С
    Саша
    27 января 2025
    Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
    Если вы хотите, чтобы Турин стал для вас радостным и уютным, открылся со всех сторон, то Вам точно к Ирине. Прекрасный гид и великолепнейший человек! Ирина, спасибо большое за знакомство и за прогулку!
  • В
    Виталий
    14 ноября 2024
    Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
    Понятно, что Турин это не сосредоточие достопримечательностей, но то что есть Ирина представила во всей красе. Рассказала интересно, показала всё, что есть. Куда хотели зашли, что не хотели - пропустили.
    Понятно, что Турин это не сосредоточие достопримечательностей, но то что есть Ирина представила во всей красеПонятно, что Турин это не сосредоточие достопримечательностей, но то что есть Ирина представила во всей красе

Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Скидки»

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Сколько стоит экскурсия по Турину в мае 2025
Сейчас в Турине в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 119 до 162 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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