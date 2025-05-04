Ж Женя Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев Остались очень довольны экскурсией! Ира живёт в Турине много лет, фактически, местный житель, говорящий по русски. Получили огромное количество интересной информации о городе и регионе Пьемонт. Как бонус - прекрасное неформальное общение под бокал местного (отличного) вина. Горячо рекомендуем!

С Саша Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев Если вы хотите, чтобы Турин стал для вас радостным и уютным, открылся со всех сторон, то Вам точно к Ирине. Прекрасный гид и великолепнейший человек! Ирина, спасибо большое за знакомство и за прогулку!