Найдено 3 экскурсии в категории « Групповые » в Турине на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа Групповая Исторический центр Турина Изучить главные достопримечательности города на обзорной экскурсии Начало: В центре города Расписание: в пятницу в 09:00 €30 за человека Пешая На теплоходе На поезде 12 часов Водная прогулка Поездка на озеро Комо Вас ждёт увлекательное путешествие на озеро Комо, где вы насладитесь красотой природы и историческими достопримечательностями Начало: По договорённости Расписание: По согласованию с гидом €125 за человека Пешая На поезде 8 часов Мини-группа до 5 чел. Поездка в Геную на поезде из Турина Откройте для себя средневековую Геную, прогуляйтесь по её узким улочкам и насладитесь морской атмосферой. Путешествие начинается с Турина Начало: По договорённости Расписание: По согласованию с гидом €150 за человека Другие экскурсии Турина

Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Групповые»

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