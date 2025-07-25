Групповая
Исторический центр Турина
Изучить главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Начало: В центре города
Расписание: в пятницу в 09:00
25 июл в 09:00
1 авг в 09:00
€30 за человека
Водная прогулка
Поездка на озеро Комо
Вас ждёт увлекательное путешествие на озеро Комо, где вы насладитесь красотой природы и историческими достопримечательностями
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом
24 июл в 09:00
25 июл в 09:00
€125 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Поездка в Геную на поезде из Турина
Откройте для себя средневековую Геную, прогуляйтесь по её узким улочкам и насладитесь морской атмосферой. Путешествие начинается с Турина
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом
24 июл в 09:00
25 июл в 09:00
€150 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Групповые»
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