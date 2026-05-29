4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная обзорная экскурсия по Турину предлагает погружение в историю города, посещение его главных музеев и дегустацию вин Пьемонта.Вы посетите Египетский музей, второй по значимости после Каирского, и автомобильный музей, входящий

в список лучших музеев мира. Также вас ждет дворец Мадама, который сочетает в себе элементы средневековой крепости и барокко. Экскурсия включает дегустацию вин Пьемонта, что сделает ваше путешествие еще более запоминающимся. Для удобства можно приобрести музейную карточку Турин + Пьемонт, которая позволяет посетить более 160 культурных объектов

Описание экскурсии

Если хотите узнать Турин от и до, увидеть самое главное, чем гордится город и его музеи, предлагаю взять дыхание и взять город в осаду и вытрясти из него самое интересное;)

Мы изучим исторический центр города, я буду рассказывать про его историю, про образ жизни здесь, вообще про то, как Турин связан с остальной Италией культурно и исторически. Мы заглянем в Египетский музей, он после Каирского второй по значимости своей коллекции, поэтому упускать его из виду не стоит. Пойдем и в автомобильный музей — не удивляйтесь, он в списке лучших музеев мира. Будем дегустировать вина Пьемонта, чтобы информация усваивалась лучше;)

Попадем мы и во дворец «Мадама» — с одной стороны он выглядит как средневековая крепость, с другой — как классический пример барокко. С 1934 года здесь был организован музей древнего искусства, одним из богатейших в мире. Я знаю, я часто говорю, что у нас в Турине все самое лучшее, но это так!

Организационные детали

Если вы за Турин возьметесь серьезно, то советую купить музейную карточку Турин + Пьемонт в нескольких вариантах: на 2, 3, 5, и 7 дней. Можно будет попасть в более 160 культурных объектов Турина и Пьемонта: музеи, выставки, замки, крепости и королевские резиденции Пьемонта. Стоимость карты на 2 дня составляет 25 Евро, 3 дня — 30 евро, 5 дней — 35 евро.