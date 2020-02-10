4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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«Осадить» город и увидеть всё самое интересное на его улицах и в музеях

Ирина
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Ирина – ваш гид
Узнать всё про Турин, его ритм и образ жизни — вот зачем стоит идти со мной на экскурсию! Вы погрузитесь в историю города, посетите со мной интереснейшие музеи мира, попробуете вина Пьемонта, увидите причудливый дворец — гибрид барокко и средневековой крепости — и прочувствуете Турин как место, где всё самое лучшее!
140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев

Что вас ожидает

Если хотите узнать Турин от и до, увидеть самое главное, чем гордится город и его музеи, предлагаю взять дыхание и взять город в осаду и вытрясти из него самое интересное ;)

Мы изучим исторический центр города, я буду рассказывать про его историю, про образ жизни здесь, вообще про то, как Турин связан с остальной Италией культурно и исторически. Мы заглянем в Египетский музей, он после Каирского второй по значимости своей коллекции, поэтому упускать его из виду не стоит. Пойдем и в автомобильный музей — не удивляйтесь, он в списке лучших музеев мира. Будем дегустировать вина Пьемонта, чтобы информация усваивалась лучше ;)

Попадем мы и во дворец «Мадама» — с одной стороны он выглядит как средневековая крепость, с другой — как классический пример барокко. С 1934 года здесь был организован музей древнего искусства, одним из богатейших в мире. Я знаю, я часто говорю, что у нас в Турине все самое лучшее, но это так!

Организационные детали

Если вы за Турин возьметесь серьезно, то советую купить музейную карточку Турин + Пьемонт в нескольких вариантах: на 2, 3, 5, и 7 дней. Можно будет попасть в более 160 культурных объектов Турина и Пьемонта: музеи, выставки, замки, крепости и королевские резиденции Пьемонта. Стоимость карты на 2 дня составляет 25 Евро, 3 дня — 30 евро, 5 дней — 35 евро.

Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Больше 20 лет я живу в Италии. Я настоящий фанат этой страны! Я люблю свою работу, люблю город в котором живу, не перестаю ежедневно удивляться разнообразию истории и культуры Италии. Буду рада и с вами поделиться этой любовью.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 февраля 2020
Спасибо, Ирина!
1 ноября 2019
Отличная организация! Ирина очень приятный и позитивный человек! С нами было трое детей разного возраста, все остались довольны! Рекомендую однозначно!
18 апреля 2018
Моя экскурсия в Турин с Ириной случилась не в самый солнечный день.
Дождь сопровождал нас на протяжении всего дня.
И оказалось в этом много плюсов. Не жарко, праздно гуляющих немного и главное Туринские галереи.. спасают от дождя.
При первой встрече с Ириной возникло чувство , что давно знаю этого человека, открытая, улыбчивая, находчивая и умница.
Время экскурсии пролетело не заметно, почему то по прошествии времени вспоминаются не познавательные исторические факты о которых рассказывала Ирина и музеи , а моменты о которых без Ирины я точно бы никогда не узнала. С Ириной я почувствовала себя немножко местным жителем.Запомнилась поездка в горы, маленькая церковь св. Антония, кафе с необычайно вкусными пироженными , рынок и местные продавцы и конечно прекрасные жители Турина. Спасибо судьбе и Трипстеру за то , что встретила в Турине именно Ирину. Благодаря ей о городе остались самые лучшие воспоминания и желание Вновь приехать в Италию. Одного дня знакомства с Турином очень оказалось очень мало. Никогда не забуду это маленькое совместное путешествие с Ириной.
Желаю Трипстеру таких гидов во всех городах планеты !
8 апреля 2018
Мы не ждали от Ирины энциклопедических знаний и большого объёма фактической информации, потому что все равно это невозможно запомнить, и реально навсегда остаются в памяти только эмоциональные и визуальные впечатления (а остальное можно найти в интернете). А про город и его окрестности она знает очень-очень много, тонко чувствует настроение своих гостей, во время общения как бы погружает вас в итальянскую жизнь. Ирина - замечательная, доброжелательная, очень позитивная и открытая. Большое Спасибо ей за отличный день, который несмотря на дождливую погоду, запомнился солнечным, очень необычным, немного не таким как планировался, а от того ещё более интересным. И будьте готовы к тому, что Ирина - добрая фея!!! Благодаря её обаянию и немного, наверно, волшебству, дождь заканчивался, когда мы приезжали к месту, которое хотели посмотреть, проходили внутрь там, где вроде бы уже заканчивалось время работы, смогли попасть в чудесную пиццерию без очереди, там где была очередь.

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