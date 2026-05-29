4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Узнайте всё про Турин, его ритм и образ жизни. Погрузитесь в историю города, посетите интереснейшие музеи и попробуйте вина Пьемонта
Индивидуальная обзорная экскурсия по Турину предлагает погружение в историю города, посещение его главных музеев и дегустацию вин Пьемонта.
Вы посетите Египетский музей, второй по значимости после Каирского, и автомобильный музей, входящий читать дальшеуменьшить
в список лучших музеев мира. Также вас ждет дворец Мадама, который сочетает в себе элементы средневековой крепости и барокко. Экскурсия включает дегустацию вин Пьемонта, что сделает ваше путешествие еще более запоминающимся.
Для удобства можно приобрести музейную карточку Турин + Пьемонт, которая позволяет посетить более 160 культурных объектов
Если хотите узнать Турин от и до, увидеть самое главное, чем гордится город и его музеи, предлагаю взять дыхание и взять город в осаду и вытрясти из него самое интересное;)
Мы изучим исторический центр города, я буду рассказывать про его историю, про образ жизни здесь, вообще про то, как Турин связан с остальной Италией культурно и исторически. Мы заглянем в Египетский музей, он после Каирского второй по значимости своей коллекции, поэтому упускать его из виду не стоит. Пойдем и в автомобильный музей — не удивляйтесь, он в списке лучших музеев мира. Будем дегустировать вина Пьемонта, чтобы информация усваивалась лучше;)
Попадем мы и во дворец «Мадама» — с одной стороны он выглядит как средневековая крепость, с другой — как классический пример барокко. С 1934 года здесь был организован музей древнего искусства, одним из богатейших в мире. Я знаю, я часто говорю, что у нас в Турине все самое лучшее, но это так!
Организационные детали
Если вы за Турин возьметесь серьезно, то советую купить музейную карточку Турин + Пьемонт в нескольких вариантах: на 2, 3, 5, и 7 дней. Можно будет попасть в более 160 культурных объектов Турина и Пьемонта: музеи, выставки, замки, крепости и королевские резиденции Пьемонта. Стоимость карты на 2 дня составляет 25 Евро, 3 дня — 30 евро, 5 дней — 35 евро.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа во дворец Мадама
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Турине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1226 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Больше 20 лет я живу в Италии. Я настоящий фанат этой страны! Я люблю свою работу, люблю город в котором живу, не перестаю ежедневно удивляться разнообразию истории и культуры Италии. Буду рада и с вами поделиться этой любовью.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 59 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
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–
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–
Любовь
Я первый раз в Турине, много о нём слышала, но понимала, что нужен человек влюбленный в этот город. Спонтанная мысль о экскурсии в 5.50 утра и бац! Есть место в этот читать дальшеуменьшить
же день у Ирины (я её не знала, так исторически сложилось) и на 9:00, чему была очень рада. При встрече и первых её словах, я поняла, что мне повезло. Это была не просто обычная экскурсия, это была прогулка с подругой по городу, с данными, фактами и интересными местами, о которых мало кто знает. Я слушала с открытым ртом порой, смотрела вокруг и влюблялась всё больше и больше в этот город. В компании с Ириной было легко, весело, спокойно и время пролетело незаметно. Однозначно рекомендую!
+2
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Л
Людмила
Экскурсия замечательная, наполненная. Ирина прекрасный рассказчик, видно, что любит и знает историю региона. всем рекомендую
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Елена
Ирина прекрасно провела прогулку по центру Турина, рассказала как историю так и современные факты, узнали много полезных контактов для будущих путешествий и дальнейшей самостоятельной прогулки по городу и окрестностям, рекомендую, будем планировать путешествие на винодельни с Ириной в следующую поездку!!
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А
Арон
Так получилось, что на Турин в нашем путешествии пришлись один вечер и два полных дня. Выход вечером в город особого позитива не создал. Но на следующее утро у нас состоялась читать дальшеуменьшить
экскурсия по городу с Ириной. Сразу стало понятно, что она влюблена в Турин, Пьемонт и очень хорошо их знает и чувствует. И Турин с ее тактичным и продуманным сопровождением раскрылся перед нами как замечательнуй город в контексте своей богатой и увлекательной истории. И прежде всего город в котором очень приятно находится. И это чувство появилось в большой степени благодаря профессиональному ее мастерству. Благодаря Ирине мы сумели успеть посетить 3 главных музея (Египетский, Музеи кино, где она еще очень помогла с билетами, а также роскошный королевский дворец. В общем короткое пребывание в Турине благодаря Ирине и созданному ею восприятию сделало нас большими поклонниками Турина. Очень было жаль, что не представилась возможность под руководством Ирины посетить пьемонтские винодельни. Кому-то повезет.
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А
Андрей
Провели с Ириной два замечательных дня - в рамках обзорной экскурсии по Турину детально познакомились с главными достопримечательностями и многими интересными местами города, которые самим не найти. Также ездили в читать дальшеуменьшить
дневное путешествие по Альпам, очень понравились альпийские красоты, милые деревушки, средневековые крепости. Ирина также помогла нам и с личными вопросами (шопинг, рестораны, музеи, лекарства). Ирина профи и замечательный человек. Спасибо! Рекомендую всем.
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В
Всеволод
Замечательная обзорная экскурсия по Турину. Мы с женой и дочкой остались очень довольны экскурсией, удалось всего за несколько часов погрузиться в атмосферу города, который нам очень понравился. Ирина прекрасно знает город, его историю и достопримечательности, очень интересный эрудированный рассказчик, с отличным чувством юмора. Очень советуем и обязательно вернемся в Турин еще!
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