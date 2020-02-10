4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Если хотите узнать Турин от и до, увидеть самое главное, чем гордится город и его музеи, предлагаю взять дыхание и взять город в осаду и вытрясти из него самое интересное ;)

Мы изучим исторический центр города, я буду рассказывать про его историю, про образ жизни здесь, вообще про то, как Турин связан с остальной Италией культурно и исторически. Мы заглянем в Египетский музей, он после Каирского второй по значимости своей коллекции, поэтому упускать его из виду не стоит. Пойдем и в автомобильный музей — не удивляйтесь, он в списке лучших музеев мира. Будем дегустировать вина Пьемонта, чтобы информация усваивалась лучше ;)

Попадем мы и во дворец «Мадама» — с одной стороны он выглядит как средневековая крепость, с другой — как классический пример барокко. С 1934 года здесь был организован музей древнего искусства, одним из богатейших в мире. Я знаю, я часто говорю, что у нас в Турине все самое лучшее, но это так!