Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Турина

Охота на трюфели

Вы любите трюфели

Вы любите трюфели? В Пьемонт приезжают гурманы и ценители трюфеля со всего света! Приглашаю вас на охоту за ароматным деликатесом, в компании профессионального охотника «трифолау» и его дрессированной собаки.

По окончании экскурсии желающие могут приобрести трюфели у охотника по выгодной цене.

Эта прогулка понравится всей семье!
Охота на трюфели
Охота на трюфели
Охота на трюфели
Охота на трюфели
Охота на трюфели
Охота на трюфели

Что вас ждет

Вы любите трюфели? В Пьемонт приезжают гурманы и ценители трюфеля со всего света! Приглашаю вас на охоту за ароматным деликатесом, в компании профессионального охотника «трифолау» и его дрессированной собаки. Лучшее время года поиска белого трюфеля это осень, хотя трюфели растут круглый год.
Сезон белого трюфеля открывается 20 сентября и продолжается до 21 января. Можно найти трюфели также и зимой. Сорт трюфеля Tuber Magnatum Pico считается самым ценным и дорогим. В ноябре в Альбе проходит благотворительный аукцион Белого трюфеля Asta del Tartufo.
Если вы любите черный трюфель, то он встречается двух сортов: летний и зимний. Во время экскурсии вы узнаете о разновидностях трюфеля, историю популяризации «подземного героя» и его «магические свойства».
Охота проводится утром. Большими любителями трюфеля в разные годы являлись как голливудские звезды, так и знаменитые политические деятели. Пьемонтский белый трюфель считается самым ценным по своим вкусовым качествам.
По окончании экскурсии желающие могут приобрести его у охотника по выгодной цене. Эта прогулка понравится всей семье, я уверена, вы будете скучать по нашим экскурсиям, поверьте моему опыту!
Каждую осень в Альбе проходит знаменитая ярмарка трюфеля Fiera Internazione del Tarfufo ad Alba, на которую приезжают гурманы, повара и владельцы ресторанов со всего света.
Каждый из моих маршрутов может быть персонализирован в соответствии с вашими желаниями.
Продолжительность проулки 2-4 часа.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду для леса.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • дегустация вин,
  • оплата услуг профессионального охотника с собакой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Дегустация вин
  • Оплата услуг профессионального охотника с собакой
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду для леса
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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