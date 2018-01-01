Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Турина

Что вас ждет

Вы любите трюфели? В Пьемонт приезжают гурманы и ценители трюфеля со всего света! Приглашаю вас на охоту за ароматным деликатесом, в компании профессионального охотника «трифолау» и его дрессированной собаки. Лучшее время года поиска белого трюфеля это осень, хотя трюфели растут круглый год.

Сезон белого трюфеля открывается 20 сентября и продолжается до 21 января. Можно найти трюфели также и зимой. Сорт трюфеля Tuber Magnatum Pico считается самым ценным и дорогим. В ноябре в Альбе проходит благотворительный аукцион Белого трюфеля Asta del Tartufo.

Если вы любите черный трюфель, то он встречается двух сортов: летний и зимний. Во время экскурсии вы узнаете о разновидностях трюфеля, историю популяризации «подземного героя» и его «магические свойства».

Охота проводится утром. Большими любителями трюфеля в разные годы являлись как голливудские звезды, так и знаменитые политические деятели. Пьемонтский белый трюфель считается самым ценным по своим вкусовым качествам.

По окончании экскурсии желающие могут приобрести его у охотника по выгодной цене. Эта прогулка понравится всей семье, я уверена, вы будете скучать по нашим экскурсиям, поверьте моему опыту!

Каждую осень в Альбе проходит знаменитая ярмарка трюфеля Fiera Internazione del Tarfufo ad Alba, на которую приезжают гурманы, повара и владельцы ресторанов со всего света.

Каждый из моих маршрутов может быть персонализирован в соответствии с вашими желаниями.

Продолжительность проулки 2-4 часа.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду для леса.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно: