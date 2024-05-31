1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Из Турина в Альпы
Увидеть 4 альпийские жемчужины и открыть другую Италию
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Турина в Бароло: путешествие на родину великого вина
Погрузитесь в мир виноделия, истории и пьемонтской кухни в захватывающем путешествии из Турина в Бароло
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по королевским резиденциям Турина: от Венария Реале до Ракониджи
Откройте для себя великолепие королевских резиденций Турина, где история оживает среди шедевров архитектуры и прекрасных парков
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винные туры в Ланге, Пьемонте: погружение в мир виноделия
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по виноградникам Ланге, где каждый найдет вино по вкусу и узнает его историю
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
История Турина, Плащаница и христианское наследие
Погрузитесь в духовное наследие Турина, посетив его знаменитые церкви и соборы. Узнайте больше о Плащанице Спасителя и других религиозных реликвиях
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Турин: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Путешествие по Турину на автомобиле с остановками на панорамных площадках и дегустацией традиционного напитка Бичерин
Начало: Torino
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€214 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр31 мая 2024Хотим сказать огромное спасибо за экскурсию гиду Ирине и ее подходу к своим гостям! Мы не только узнали исторические факты,
- ААлена23 мая 2024Все было супер! Две экскурсии из Турина в Альпы и из Турина в Швейцарию (Лугано). Хороший опыт путешествия с гидом Ириной. Активный отдых с многочисленными интересными локациями. Во время которых мы увидели горы, монастыри, крепости, водопады и озера.
- KKonstantin19 мая 2024Спасибо Ирине за такую интересную и увлекательную экскурсию! Нам все очень понравилось! Особенно последняя дегустация вин в частной винодельне. Очень даже рекомендуем!
- ККим15 апреля 2024Прекрасная экскурсия по Бароло с очаровательной Ириной! А потом душевная дегустация на чудесной семейной кантине Del Pozzo! День был перфекто)
- ООльга6 марта 2024Спасибо Ирине! Было замечательно организовано и комфортно!
- ММарина5 марта 2024Добрый день, 26 февраля 2024 года мы посетили очень красивую, живописную экскурсию в Альпы, мечта сбылась. Мы были в горном
- ЛЛариса12 декабря 2023У нас была замечательны экскурсовод Ирина. Хороший рассказчик и знающий человек. Нам очень понравилось. Всем рекомендуем.
- ВВалентина8 октября 2023Ирина, большое спасибо за замечательную экскурсию и приятное общение! 🌸
- ММария30 мая 2022Очень рекомендую Ирину как отличного экскурсовода с глубочайшими знаниями по теме. Экскурсия вышла очень увлекательной, а время в дороге в приятной компании пролетело просто незаметно.
- ААлександр8 октября 2019Хорошая экскурсия. Все понравилось. Спасибо, Людмила
Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Турину в июне 2024
Сейчас в Турине в категории "На машине" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 180 до 390. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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