При упоминании Пьемонта сразу возникают образы вина, сыра и колбас. Бароло, известная деревня в Италии, предлагает путешествие в мир виноделия. Здесь можно узнать историю создания знаменитого вина Бароло, посетить замок
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация вин Бароло
- 🏰 Посещение замка маркизов
- 🧀 Сыры и колбасы Пьемонта
- 🎨 Музей вина и штопоров
- 🌿 Прогулка по Бароло
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Замок маркизов Бароло
- Музей вина
- Музей штопоров
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Мы предлагаем совершить путешествие в Бароло. Это деревня в Пьемонте в Италии, знаменитая на весь мир великим вином Бароло, которое производится в этой зоне. Вы познакомитесь с историей виноделия, окунётесь в атмосферу, в которой жили маркизы Бароло и за символическую плату попробуете винтажные образцы прославленного вина. Мы предлагаем:
- Посетить трёх производителей вин с дегустацией вин, колбас и сыров.
- Совершить пешеходную прогулку пo Бароло, посетить замок макизов Бароло, музей вина и музей штопоров (в музее собрано около 500 штопоров со всего мира).
• И затем в Бароло попробовать знаменитую кухню Пьемонта в маленьком семейном ресторанчике. Важная информация:
- Возможно размещение в одной из квартир в городе Турин на ночь.
- Возможно составление индивидуальной многодневной программы.
По согласованию с гидом
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня Бароло
- Замок макизов Бароло
- Музей вина и музей штопоров
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дегустация вин
- Обед
- Входной билет в музей вина (8 евро/чел.)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Возможно размещение в одной из квартир в городе Турин на ночь
- Возможно составление индивидуальной многодневной программы
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
