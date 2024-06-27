Однодневные – экскурсии в Турине

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Турине на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Турина в Альпы
На машине
62 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Турина в Альпы
Увидеть 4 альпийские жемчужины и открыть другую Италию
Завтра в 09:30
9 авг в 09:30
199 за всё до 4 чел.
Из Турина в Бароло, на родину великого вина
На машине
29 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Турина в Бароло: путешествие на родину великого вина
Погрузитесь в мир виноделия, истории и пьемонтской кухни в захватывающем путешествии из Турина в Бароло
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
199 за всё до 4 чел.
По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
На машине
8 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по королевским резиденциям Турина: от Венария Реале до Ракониджи
Откройте для себя великолепие королевских резиденций Турина, где история оживает среди шедевров архитектуры и прекрасных парков
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Турине
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Турина в Альпы
  2. Из Турина в Бароло, на родину великого вина
  3. По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
Сколько стоит экскурсия по Турину в августе 2024
Сейчас в Турине в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 199. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Турине (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 99 ⭐ отзывов, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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