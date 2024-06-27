Н Никита Из Турина в Бароло, на родину великого вина Ирина безумно приятный человек. С ней прекрасная поездка на винодельни, она знает всех и все знают её. Очень вкусные вина, очень вкусные рестораны. Мы рекомендуем всем!!!!

K Konstantin Из Турина в Бароло, на родину великого вина Спасибо Ирине за такую интересную и увлекательную экскурсию! Нам все очень понравилось! Особенно последняя дегустация вин в частной винодельне. Очень даже рекомендуем!

К Ким Из Турина в Бароло, на родину великого вина Прекрасная экскурсия по Бароло с очаровательной Ириной! А потом душевная дегустация на чудесной семейной кантине Del Pozzo! День был перфекто)

Л Лариса По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций У нас была замечательны экскурсовод Ирина. Хороший рассказчик и знающий человек. Нам очень понравилось. Всем рекомендуем.

В Валентина По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций Ирина, большое спасибо за замечательную экскурсию и приятное общение! 🌸