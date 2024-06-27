8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Турина в Альпы
Увидеть 4 альпийские жемчужины и открыть другую Италию
Завтра в 09:30
9 авг в 09:30
€199 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Турина в Бароло: путешествие на родину великого вина
Погрузитесь в мир виноделия, истории и пьемонтской кухни в захватывающем путешествии из Турина в Бароло
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€199 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по королевским резиденциям Турина: от Венария Реале до Ракониджи
Откройте для себя великолепие королевских резиденций Турина, где история оживает среди шедевров архитектуры и прекрасных парков
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННикита27 июня 2024Ирина безумно приятный человек. С ней прекрасная поездка на винодельни, она знает всех и все знают её. Очень вкусные вина, очень вкусные рестораны. Мы рекомендуем всем!!!!
- KKonstantin19 мая 2024Спасибо Ирине за такую интересную и увлекательную экскурсию! Нам все очень понравилось! Особенно последняя дегустация вин в частной винодельне. Очень даже рекомендуем!
- ККим15 апреля 2024Прекрасная экскурсия по Бароло с очаровательной Ириной! А потом душевная дегустация на чудесной семейной кантине Del Pozzo! День был перфекто)
- ЛЛариса12 декабря 2023У нас была замечательны экскурсовод Ирина. Хороший рассказчик и знающий человек. Нам очень понравилось. Всем рекомендуем.
- ВВалентина8 октября 2023Ирина, большое спасибо за замечательную экскурсию и приятное общение! 🌸
- ММария30 мая 2022Очень рекомендую Ирину как отличного экскурсовода с глубочайшими знаниями по теме. Экскурсия вышла очень увлекательной, а время в дороге в приятной компании пролетело просто незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Турину в августе 2024
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