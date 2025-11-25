В самом сердце Турина, на Площади Кастелло, возвышается Королевский Дворец Савойской династии. Этот архитектурный шедевр хранит в себе богатую историю и величие прошлого.
Прогулка по историческому центру включает посещение Палаццо Реале и Палаццо Мадама, а также Кафедрального Собора с капеллой Сакра Синдоне, где хранится знаменитая Туринская плащаница. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в мир королевских интриг и культурного наследия
Прогулка по историческому центру включает посещение Палаццо Реале и Палаццо Мадама, а также Кафедрального Собора с капеллой Сакра Синдоне, где хранится знаменитая Туринская плащаница. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в мир королевских интриг и культурного наследия
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура
- 📜 Богатая история
- 👑 Величие Савойской династии
- 🖼️ Искусство и культура
- ⛪ Туринская плащаница
Что можно увидеть
- Площадь Кастелло
- Палаццо Реале
- Палаццо Мадама
- Кафедральный Собор
- Капелла Сакра Синдоне
Описание экскурсииИсторический центр Турина: Площадь Кастелло - сердце города, Палаццо Реале, королевский дворец Савойской династии и Палаццо Мадама, Кафедральный Собор с капеллой Сакра Синдоне, где хранится Туринская плащаница.
По пятницам
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Palazzo Reale di Torino
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Турина
Похожие экскурсии из Турина
Индивидуальная
до 10 чел.
Турин и Священная Плащаница: Путешествие в сердце истории
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Турину, где вы узнаете о Священной Плащанице и величии первой столицы Италии
Начало: Piazza Castello 215, Torino
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
€165 за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Турин - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по центру Турина, узнайте его тайны и легенды, посетите главные достопримечательности и насладитесь видами альпийских гор или зеленых холмов
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
€160
€177 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Таинственный Турин: экскурсия по мистическим местам
Турин - город мистики и легенд. Прогулка по его улицам откроет вам тайны ведьм, палачей и чудес. Окунитесь в атмосферу загадок и магии
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
€160
€177 за всё до 3 чел.